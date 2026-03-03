PJ reprograma para mañana lectura de resolución de pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar

El juez a cargo de la audiencia manifestó que tiene otros procesos judiciales que atender este día y por ello recién el miércoles dará a conocer su decisión.

El juez Adolfo Fernando Farfán, del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, pospuso para mañana miércoles, desde las 9:00 p.m., la lectura de resolución del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano.

"Realmente me gustaría dictar la resolución ahora, pero tengo otras diligencias de prisión preventiva que atender, en realidad son tres que tengo que atender en la próxima hora. Vamos a postergar esta audiencia para dictar la resolución. Va a ser mañana", expresó el juez.

Tanto la Fiscalía como la defensa de Adrián Villar aceptaron la decisión del magistrado para esperar hasta mañana la decisión final.

Pide perdón

Adrián Villar tomó la palabra en los minutos finales de la audiencia virtual donde reiteró estar arrepentido de lo sucedido. Además, aseguró que asumirá las consecuencias.

"Lo único que tengo que decir es perdón y mil veces perdón, a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth. Estoy completamente consciente de lo sucedido y de las consecuencias y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia y por eso acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir", señaló.

La defensa de Nakazaki

César Nakazaki, abogado de Adrián Villar, manifestó en los alegatos de defensa para su cliente que no existe alguna ley que obligara a una persona a entregarse a las autoridades.

"El Código Procesal Penal no establece la obligación del investigado o procesado a entregarse. Que lo pueden detener a uno, sin duda. El Estado tiene toda la potestad para detener, pero que la persona está obligado a entregarse...¿En qué ley está? 368 del Código Penal, la persona puede resistir la detención. 413, la persona puede fugarse si es que no usa violencia", manifestó el abogado.

Nakasaki expresó que "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda", para ello basó su argumento en el Código Procesal Penal.

"¿La comisión del delito y la flagrancia delictiva generan la obligación legal de entregarse a la autoridad para ser detenido? ¿Existe la obligación legal de entregarse? Derecho a la libertad individual o personal. Artículo 2, numeral A: Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe", añadió.

