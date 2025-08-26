Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy martes 26 de agosto

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
26 de Agosto del 2025
SUPERMAN
SUPERMAN
APT2h 2minAcción,Aventuras,Ficción
Director: James Gunn
Reparto: Nicholas Hoult,David Corenswet,Milly Alcock
Sinopsis

En su estilo característico, James Gunn asume el papel del superhéroe original en el nuevo universo de DC, con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.

Trailer
JURASSIC WORLD RENACE
JURASSIC WORLD RENACE
APT2h 14minAcción,Aventuras,Thriller
Director: Gareth Edwards
Reparto: Scarlett Johansson ,Rupert Friend,Jonathan Bailey
Sinopsis

Protagonizada por la icónica superestrella de acción Scarlett Johansson, el nominado al Emmy y al SAG Jonathan Bailey y el dos veces ganador del Oscar® Mahershala Ali, este nuevo capítulo lleno de acción ve a un equipo de extracción correr hacia el lugar más peligroso de la Tierra, una isla de investigación en el Parque Jurásico original, habitada por los peores de los peores que quedaron atrás. Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominio, la ecología del planeta se ha vuelto inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas semejantes al de los lugares donde alguna vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de la tierra, el mar y el aire dentro de esa biosfera tropical poseen, en su ADN, la clave para un medicamento que aportará a la humanidad milagrosos beneficios para salvar vidas. #JurassicWorldRenace

Trailer
PITUFOS
PITUFOS
APT1h 29minAventuras,Animada,Comedia
Director: Chris Miller
Sinopsis

Cuando Papa Pitufo es tomado por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo.

Trailer
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
APT1h 55minAcción,Aventuras
Director: Matt Shakman
Reparto: Vanessa Kirby,Pedro Pascal,Joseph Quinn
Sinopsis

Con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en la década de 1960, LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS de Marvel Studios presenta a La Primera Familia de Marvel: Reed Richards / Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach) mientras enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.

Trailer
LOS TIPOS MALOS 2
LOS TIPOS MALOS 2
APT1h 44minAnimada,Aventuras
Director: Pierre Perifel,JP Sans
Sinopsis

¿Quiénes son más malos que Los Tipos Malos? Las Tipas Malas. En el nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation estrenada en 2022 sobre una banda criminal de forajidos animales, Los Tipos Malos luchan por encontrar la confianza y la aceptación en sus recién estrenadas vidas como Los Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer un “último trabajo” por un grupo de criminales formado por mujeres.

Trailer
ORGULLO Y PREJUICIO [2005]
ORGULLO Y PREJUICIO [2005]
M142h 9minDrama,Romance
Director: Joe Wright
Reparto: Keira Knightley,Matthew Macfadyen,Brenda Blethyn
Sinopsis

Celebra los 20 años de un clásico. Keira Knightley y Matthew Mcfayden regresan con los personajes que definieron sus carreras, Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy, quienes tras conocerse tienen una intensa pero compleja relación que parece no destinada a consumarse. Un evento cinematográficos que muchos querrán volver a vivir en pantalla grande y otros disfrutarán por primera vez

Trailer
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
M142h 9minTerror
Director: Zach Cregger
Reparto: Josh Brolin,Alden Ehrenreich,Julia Garner
Sinopsis

Cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición.

Trailer
OTRO VIERNES DE LOCOS
OTRO VIERNES DE LOCOS
APT1h 51minComedia
Director: Nisha Ganatra
Reparto: Jamie Lee Curtis,Lindsay Lohan,Chad Michael Murray
Sinopsis

Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Enfrentan los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan. Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces.

Trailer
ANIMALES PELIGROSOS
ANIMALES PELIGROSOS
M141h 39minTerror
Director: Sean Byrne
Reparto: Jai Courtney,Hassie Harrison,Josh Heuston
Sinopsis

Zephyr, una surfista rebelde, es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones y llevada mar adentro, donde nadie puede oír sus gritos. Atrapada en su bote, deberá enfrentarlo e intentar escapar antes de que él lleve a cabo un ritual para alimentar a los tiburones que se encuentran debajo.

Trailer
HAZ QUE REGRESE
HAZ QUE REGRESE
M141h 45minTerror
Director: Danny Philippou
Reparto: Sally Hawkins,Michael Philippou,Billy Barratt,Mischa Heywood
Sinopsis

Un hermano y una hermana descubren un ritual aterrador en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.

Trailer
MISTURA
MISTURA
M141h 37minDrama,Romance
Director: Ricardo de Montreuil
Reparto: Hermelinda Luján,Bárbara Mori,César Ballumbrosio
Sinopsis

En el Perú de los años 60, la vida de una privilegiada mujer franco-peruana se desmorona tras la traición de su esposo, que la deja marginada de la alta sociedad. Forzada a replantearse su mundo, se acerca a personas de las propias comunidades que fue criada para menospreciar. Con nuevas alianzas, emprende un viaje transformador que desafía las normas sociales a través de una audaz aventura culinaria que celebra la extraordinaria diversidad de la cocina y gente peruana, encendiendo una revolución que redefine su vida.

Trailer
NADIE 2
NADIE 2
M141h 29minAcción,Comedia
Director: Timo Tjahjanto
Reparto: Connie Nielsen,Christopher Lloyd,Bob Odenkirk
Sinopsis

La apacible vida suburbana de un exasesino se desmorona tras un asalto en su hogar que desvela oscuros secretos del pasado de su esposa, obligándole a regresar a su violento pasado.

Trailer
HOMBRE LOBO EL DESPERTAR
HOMBRE LOBO EL DESPERTAR
M141h 33minTerror
Director: Steven C. Miller
Reparto: Frank Grillo,Katrina Law,Ilfenesh Hadera
Sinopsis

Tras millones de años, una superluna emerge y activa un gen letal que transforma a los humanos en hombres lobo, desatando una inminente guerra entre ambas especies.

Trailer
DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN [2021]
DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN [2021]
M141h 57minAnime
Director: Haruo Sotozak
Sinopsis

¡Haz arder tu corazón! ¡Revive y celebra el 5to Aniversario de #DemonSlayer #MugenTrain en cines en Latinoamérica, remasterizada en 4K! La cinta japonesa más taquillera de todos los tiempos regresa a las pantallas de cine como nunca antes, revive la impactante batalla de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y el Pilar de la Llama Rengoku contra los poderosos demonios Enmu y Akaza.

Trailer
EL CONJURO 3 [2021]
EL CONJURO 3 [2021]
M141h 52minFicción
Director: Michael Chaves
Reparto: Vera Farmiga,Patrick Wilson,Ruairi O'Connor
Sinopsis

"El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó A Hacerlo" revela una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados de la vida real, Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos más sensacionales de sus archivos, comienza con una lucha por el alma de un niño, luego los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un sospechoso de asesinato reclamaría posesión demoníaca como defensa.

Trailer
COMO ENTRENAR A TU DRAGON
COMO ENTRENAR A TU DRAGON
APT2h 5minAcción,Aventuras
Director: Dean DeBlois
Reparto: Gerard Butler,Mason Thames,Nico Parker
Sinopsis

Del tres veces nominado al Oscar® y ganador del Globo de Oro Dean Deblois, el visionario creativo detrás de la aclamada trilogía de animación de DreamWorks Cómo entrenar a tu dragón, llega una asombrosa reimaginación live-action de la película que inició la querida franquicia. En la isla de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos poro generaciones, Hipo (Mason Thames; El teléfono negro, For All Mankind) se distingue. El ingenioso, pero olvidado, hijo del Jefe Estoico el Vasto (Gerard Butler, reemplazando su personaje al que le dio voz en la franquicia animada), Hipo desafía siglos de tradición cuando hace amistad con Chimuelo, el temido dragón Furia Nocturna. Su vínculo inusual revela la verdadera naturaleza de los dragones, retando las fundaciones de la sociedad vikinga.

Trailer
EL CONJURO 2 [2016]
EL CONJURO 2 [2016]
M142h 14minTerror
Director: James Wan
Reparto: Vera Farmiga,Patrick Wilson,Madison Wolfe
Sinopsis

Ed y Lorraine Warren, renombrados demonólogos e investigadores de lo paranormal, se enfrentan de nuevo a las fuerzas infernales. En esta ocasión, viajan hasta el norte de Londres para tratar de ayudar a una madre y sus cuatro hijos, quienes habitan en una casa plagada de espíritus malignos.

Trailer
F1: LA PELÍCULA
F1: LA PELÍCULA
M142h 30minDrama
Director: Joseph Kosinski
Reparto: Kerry Condon,Brad Pitt,Javier Bardem
Sinopsis

Apodado "el más grande que nunca fue", Sonny Hayes (Brad Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la FÓRMULA 1 de los años 90 hasta que sufrió un espectacular accidente. Treinta años después, es un piloto nómade a sueldo cuando es abordado por su ex compañero de equipo Ruben Cervantes (Javier Bardem), dueño de un equipo de F1 en problemas que está al borde del colapso. Ruben convence a Sonny de regresar a la FÓRMULA 1 para una última oportunidad de salvar el equipo y ser el mejor del mundo. Competirá junto a Joshua Pearce (Damson Idris), el joven prodigio del equipo decidido a marcar su propio ritmo acelerado. Pero mientras los motores rugen, el pasado de Sonny lo alcanza y se da cuenta de que en F1, tu compañero de equipo es tu competencia más feroz, y el camino hacia la redención no es algo que puedas recorrer solo.

Trailer
AMORES MATERIALISTAS
AMORES MATERIALISTAS
M141h 49minComedia,Romance
Director: Celine Song
Reparto: Dakota Johnson,Chris Evans,Pedro Pascal
Sinopsis

Una joven y ambiciosa casamentera de la ciudad de Nueva York se encuentra dividida entre su pareja perfecta y su ex imperfecto.

Trailer
