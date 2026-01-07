Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 07 de enero

Sinopsis

¡Vive el cine con una experiencia diferente al compartir y opinar sin filtro! Esta función única y especial te invita a ir más allá de disfrutar la película y ser parte de un conversatorio en vivo al finalizar la proyección, donde se abren distintas miradas y lecturas sobre la historia. Tendremos micrófono abierto, en donde podrás compartir tu opinión, escuchar otras perspectivas y sumarte a una conversación libre y auténtica que transforma la función en una experiencia distinta, pensada para quienes disfrutan el cine desde el diálogo. Sinopsis : "En Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable, seguimos la inspiradora travesía de un joven cantante que, enfrentando adversidades personales y familiares, lucha por alcanzar su sueño de triunfar en el mundo de la música. A través de una serie de desafíos inesperados y momentos de profundo aprendizaje, el protagonista descubre el verdadero significado de la perseverancia, la amistad y la pasión. Su historia es un himno a la esperanza y a la capacidad de sobreponerse a cualquier obstáculo cuando se cree en uno mismo."