Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, jueves 19 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores

Partidos de hoy, jueves 19 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO
Partidos de hoy, jueves 19 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO | Fuente: X | Fotógrafo: @DvoTachira
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 19 de febrero del 2026.

Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Deportivo Táchira vs Deportes Tolima por la Copa Libertadores. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 19 de febrero.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Juventud vs Guaraní - ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Deportivo Táchira vs Deportes Tolima - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

12:45 p.m. | Fenerbahce vs Nottingham Forest - ESPN 2, Disney+
12:45 p.m. | GNK Dinamo Zagreb vs Genk - ESPN 4, Disney+
12:45 p.m. | PAOK vs Celta - ESPN, Disney+
12:45 p.m. | SK Brann vs Bologna - ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Celtic FC vs Stuttgart - ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Lille vs Crvena Zvezda - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | PFC Ludogorets vs Ferencvaros - ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | Panathinaikos vs Viktoria Plzen - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

12:45 p.m. | Sigma Olomouc vs Lausanne Sport - Disney+
12:45 p.m. | Zrinjski Mostar vs Crystal Palace - Disney+
12:45 p.m. | KuPS vs Lech Poznan - Disney+
12:45 p.m. | FC Noah vs AZ Alkmaar - Disney+
3:00 p.m. | AC Amonia vs HNK Rijeka - Disney+
3:00 p.m. | KF Shkendija vs Samsunspor - Disney+
3:00 p.m. | FC Drita vs NK Celje - Disney+
3:00 p.m. | Jagiellonia vs Fiorentina - Disney+

Partidos de hoy, Recopa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Lanús vs Flamengo - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Femenino - UEFA

12:45 p.m. | Juventus vs Wolfsburgo - Disney+
3:00 p.m. | Manchester United vs Atlético de Madrid - Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:30 p.m. | Paranaense vs Corinthians - L1 Play

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Venezuela vs Paraguay - DSports, DGO
6:00 p.m. | Colombia vs Brasil - DSports, DGO
8:00 p.m. | Argentina vs Ecuador - DSports, DGO

Partidos de hoy, Concachampions - Champions

8:00 p.m. | Sporting San Miguelito vs LA Galaxy - Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
partidos de hoy fútbol en vivo Copa Libertadores Europa League Conference League Recopa Sudamericana

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA