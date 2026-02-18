José María Balcázar juró como presidente de la República tras censura de José Jerí

José María Balcázar asumió oficialmente la Presidencia de la República luego de ser elegido presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

Su juramentación se produce tras la censura del hasta entonces jefe de Estado, José Jerí, decisión que fue adoptada a raíz de las reuniones extraoficiales que sostuvo con empresarios chinos.

Durante la ceremonia, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, encabezó la sesión de juramentación y colocó la banda presidencial, con lo que investió oficialmente a José María Balcázar como presidenta de la República.

Los candidatos en contienda fueron Héctor Acuña (Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).

Tras la votación en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, la lista 4, encabezada por Balcázar, alcanzó los votos necesarios para imponerse y asumir la dirección del Congreso y por consiguiente la asunción de la Presidencia de la República.

Con esta designación, el integrante de la bancada de Perú Libre se convierte en el octavo presidente en los últimos diez años y ejercerá el cargo hasta el 28 de julio, fecha en la que asumirá la presidencia el mandatario que resulte elegido en las Elecciones del 2026, programadas para el 12 de abril.

José Balcázar juró como presidente interino | Fuente: RPP

La elección

En la primera vuelta, en la que participaron 117 congresistas, los candidatos José María Balcázar y María del Carmen Alva obtuvieron 46 y 43 votos, respectivamente, por lo que avanzaron a una segunda y definitiva ronda al no alcanzar los 59 votos requeridos según el Reglamento del Congreso de la República.

Por su parte, Héctor Acuña sumó 13 votos, Edgar Reymundo obtuvo 7, mientras que un voto fue en blanco y 7 fueron nulos o viciados.

En la segunda vuelta, en la que el ganador se definía por mayoría simple, participaron 113 congresistas tras el retiro del hemiciclo de los miembros del Bloque Democrático.

En esta instancia, el candidato de Perú Libre se impuso con 64 votos frente a los 46 obtenidos por su contrincante, asegurando así la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y, por consiguiente, encargado de la jefatura de Estado.