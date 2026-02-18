José María Balcázar en su primer mensaje tras asumir como presidente: "No es difícil gobernar un país"

El mandatario enfatizó que habrá una transición democrática y electoral pacífica. También afirmó que en un solo mes "se pueden hacer muchas cosas".

El presidente interino, José María Balcázar, en su primer mensaje a la Nación, agradeció esta noche el apoyo de sus colegas por darle la oportunidad de asumir el cargo tras la censura de José Jerí y aseguró que es posible recuperar la democracia. Además, enfatizó que "no es difícil gobernar un país" y que en un solo mes "podemos hacer muchas cosas".

"Este país tiene todas las condiciones para mejorar... No es difícil gobernar un país. ¿Quién les ha dicho que es difícil? Convoquemos a las personas más lúcidas, que las tenemos en todos los partidos políticos. ¿Para qué peleas?", sostuvo el jefe de Estado ante el Parlamento.

Balcázar aseguró que se mantendrá la estabilidad económica del país y dialogará con el presidente del BCR, Julio Velarde. Además, enfatizó que habrá diálogo con las bancadas a fin de que puedan ayudar a su gobierno, por eso, acudirá continuamente al Congreso.

"Garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica y transparente. Que no haya ningún tipo de duda en las elecciones. Mantener una pacificación de verdad y que tengamos los ministerios aptos para 'echarle diente' ante la inseguridad ciudadana", expresó el mandatario.

Responde ante la prensa

El mandatario, tras dar su primera alocución en el cargo, abordó unas preguntas que le formularon los reporteros acerca de lo que será su gestión en los próximos cuatro meses. En ese sentido, reiteró que no alterará la estabilidad económica y evaluará a los ministros de José Jerí para ver si algunos sean ratificados.

"La línea macroeconómica del gobierno lo vamos a mantener, entonces voy a conversar con la ministra de Economía para ver qué es lo que vamos a reajustar. No podemos dar saltos en el vacío en materia económica y sobre eso vamos a trabajar mañana", sostuvo en conferencia de prensa.

Por otro lado, Balcázar manifestó a la prensa de que tergiversaron sus declaraciones en el 2023 sobre las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad.