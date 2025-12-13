Cartelera Cine en Lima y Perú hoy sábado 13 de diciembre

Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra. Remake del film coreano "Save the Green Planet".
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
El profesor Fang, un experto en arqueología se da cuenta de que la textura de los artefactos descubiertos por sus estudiantes durante una expedición al glaciar es sorprendentemente similar a un colgante de jade que había visto en sus sueños. Parece que el colgante conecta el reino de los sueños con la realidad. Lleno de curiosidad, el profesor Fang lidera al equipo de investigación en un viaje a las profundidades del Templo del Glaciar, en busca de la verdad detrás de sus sueños, embarcándose juntos en una aventura fantástica.
Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer “Faszfest”. El exguarda de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.
En 1975, la selección peruana de fútbol conquistó su segunda y última Copa América. Esta es la historia de los héroes que salvaron al fútbol peruano.
Un niño presencia el asesinato de sus padres por un hombre disfrazado de Papá Noel. Años más tarde, ya adulto, se pone él mismo un disfraz de Papá Noel y se embarca en una violenta búsqueda de venganza contra los responsables.
El Grinch es una especie de ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Habituado a la soledad, lo que le destroza los nervios son los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad; para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus
Una familia se dirige a un hotel aislado para el invierno donde una presencia siniestra influye en la violencia del padre, mientras que su hijo psíquico ve horripilantes presentimientos tanto del pasado como del futuro.
Segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway. El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones. Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, ambas deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.
En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
Se trata de una nueva historia de acción y suspenso que hace honor al legado del DEPREDADOR. Un joven Depredador, desterrado de su clan, deberá enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir solo y recuperar su honor. Pero cuando una inesperada aliada —una humana androide llamada Thia (Elle Fanning)— cruza su camino, ambos unirán fuerzas en una misión imposible: enfrentarse a un enemigo capaz de cazar incluso a los cazadores. Entre traiciones, criaturas letales y batallas por la supervivencia, este Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.
Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.
Togashi, estrella del atletismo sobre todo en los 100 metros planos, conoce al estudiante Komiya quien tiene mucha determinación para correr pero falta de técnica. Pasarán los años y sus destinos se cruzarán nuevamente, esta vez como rivales en la pista.
El amor que Edward y Bella sienten el uno por el otro se sella con la celebración de una gran ceremonia organizada por Alice. Durante la luna de miel, los recién casados tienen relaciones sexuales y Bella queda embarazada. El rápido crecimiento del feto, mitad humano mitad vampiro, afecta gravemente a su salud, llevándola al borde de la muerte... Primera parte de la adaptación de "Amanecer" que supone la cuarta entrega de la saga cinematográfica Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer
Lo que comenzó como un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.
Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes peruanos detrás del fenómeno que redefinió el stand-up en español, se enfrentan a su mayor reto: llenar el Madison Square Garden. Justo cuando deciden mostrar el lado humano de su imperio, una emergencia amenaza con arruinarlo todo. A través de entrevistas, material inédito y momentos íntimos, la película traza una historia de amistad, riesgo y resiliencia, desde sus transmisiones en pandemia hasta su accidentada gira internacional.
Durante Halloween en Shibuya, un misterioso velo atrapa a la multitud dentro del distrito. Como consecuencia, diez colonias japonesas se convierten en zonas dominadas por maldiciones.
Tras un virus que mata a la mayoría de los adultos, unos niños huérfanos viajan al sur, donde se enfrentan a una mujer psicópata que oculta un oscuro secreto.