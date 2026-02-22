Arequipa: 15 personas fueron rescatadas luego de que quedaran atrapadas por el desborde de huaicos

Los rescatados eran en su mayoría adultos mayores y niños. El gobernador de la región ha solicitado la declaratoria de emergencia debido a la crisis que se vive en Arequipa.

Unas 15 personas que quedaron atrapadas en el primer piso de sus viviendas en la urbanización Flora Tristán en el Cercado de Arequipa, tras el desborde de la torrentera Chullo, fueron rescatadas esta tarde por voluntarios de la Cruz Roja.

Javier Rodriguez Riega, jefe de la Unidad de Búsqueda y Rescate Cruz Roja Peruana, informó que los rescatados, entre adultos mayores y niños, fueron atendidos en una carpa instalada en la zona. Posteriormente, cinco de ellos fueron llevados al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

Por otro lado, en Sachaca, unos policías rescataron a cuatro personas de una vivienda inundada a consecuencia de un huayco, entre los afectados había una menor de edad.

El alcalde de Sachaca, Renzo Pastor, dijo que el aumento del caudal del rio Chili, por la activación de torrenteras, provocó que el agua afectara dos viviendas y terrenos de cultivo. Además, la línea férrea entre la torrentera Chullo y el puente San Isidro quedó dañada.

En otro hecho, un varón aun no identificado que quedó atrapado en las riberas del río Chili, altura el Puente Bolognesi, fue rescatado por la policía y personal de serenazgo y trasladado al hospital regional Honorio Delgado.

Piden estado de emergencia

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, solicitó al Gobierno del presidente José María Balcázar la declaratoria de emergencia en la región.

"Solicitamos al Ejecutivo Nacional no solamente la declaratoria de emergencia. En la práctica, Arequipa tiene ocho provincias y nosotros, de oficio, debería de darse la declaratoria de emergencia en siete provincias. Islay no tiene la afectación del caso, hay que ser coherentes en ello. Sin embargo, las otras siete provincias sí tienen la afectación, pero la declaratoria de emergencia, como está dándose, porque en Arequipa tenemos de 29 distritos, 16 distritos que están declarados en emergencia, y nos faltarían 13", manifestó en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

El gobernador agregó que un total de 75 unidades, entre cisternas, volquetes, cargadores frontales, retroexcavadores, excavadores y tractor, se ha distribuido bajo la conducción del gerente regional de gestión de riesgo y desastres del COER, en coordinación con Indeci.