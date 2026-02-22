Partidos de hoy, lunes 23 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales TV para ver Liga1 y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso por la Liga1. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 23 de febrero.
Partidos de hoy, Liga 1 - Perú
3:00 p.m. | CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga - España
3:00 p.m. | Alavés vs Girona - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
3:00 p.m. | Everto vs Manchester United - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
12:30 p.m. | Fiorentina vs Pisa - ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Bologna vs Udinese - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
4:00 p.m. | Cúcuta vs Depores Tolima - RCN
Partidos de hoy, Primera División, Venezuela
4:30 p.m. | Zamora FC vs La Guaira - YouTube
5:30 p.m. | Anzoátegui vs Estudiantes de Mérida - YouTube
Partidos de hoy, Premier League - Ucrania
6:00 a.m. | FC Oleksandriya vs FC Obolón-Brovar - OneFootball
8:30 a.m. | FC Kudrivka vs Deportivo Camioneros - LPF Play
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Fenerbahce vs Kasimpasa - ESPN 5, Disney+