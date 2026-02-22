Partidos de hoy, lunes 23 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales TV para ver Liga1 y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso por la Liga1. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 23 de febrero.

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:00 p.m. | CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Alavés vs Girona - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Everto vs Manchester United - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Fiorentina vs Pisa - ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | Bologna vs Udinese - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

4:00 p.m. | Cúcuta vs Depores Tolima - RCN

Partidos de hoy, Primera División, Venezuela

4:30 p.m. | Zamora FC vs La Guaira - YouTube

5:30 p.m. | Anzoátegui vs Estudiantes de Mérida - YouTube

Partidos de hoy, Premier League - Ucrania

6:00 a.m. | FC Oleksandriya vs FC Obolón-Brovar - OneFootball

8:30 a.m. | FC Kudrivka vs Deportivo Camioneros - LPF Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Fenerbahce vs Kasimpasa - ESPN 5, Disney+

