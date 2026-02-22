Emergencia en Arequipa: nuevos desbordes de torrenteras inundan viviendas con lodo y piedras

La ciudad de Arequipa enfrenta una crisis humanitaria y de infraestructura tras las torrenciales lluvias registradas la tarde de este domingo, las cuales activaron múltiples torrenteras y generaron lahares en el volcán Misti.

La magnitud del desastre ha sobrepasado los esfuerzos de limpieza previos, afectando a más de mil viviendas y dejando a cientos de familias atrapadas en sus propios hogares debido a la acumulación de lodo, piedras y escombros.

Distritos como Cerro Colorado, Yanahuara, Cayma y Sachaca se encuentran entre los puntos más críticos, donde el caudal de las aguas discurrió con una violencia inusual que arrasó muros de contención y vehículos.



En el sector de Yanahuara, el desborde de la torrentera Chullo inundó entre 100 y 200 viviendas en zonas como la cooperativa de abogados, Buenavista y Cerrito Los Álvarez, según reportó RPP desde la zona.

Los residentes de estas áreas, que ya habían trabajado durante cuatro días para limpiar los daños de un desborde ocurrido el jueves anterior, vieron cómo sus esfuerzos quedaron anulados en pocos minutos por una corriente que describieron como mucho más potente.

La situación ha obligado a muchos ciudadanos a refugiarse en los segundos pisos de sus predios y a utilizar escaleras improvisadas para poder ingresar o salir de sus propiedades ante el bloqueo de las puertas principales por el sedimento.

"Ahorita todo mi primer piso está inundado, la camioneta está malograda, los televisores, los muebles, las cocinas, las computadoras, todo. Hemos perdido absolutamente todo y no sabemos qué hacer ahorita", manifestó el vecino Manuel Cueto en comunicación de la Rotativa del Aire de RPP, edición noche.

El impacto en los servicios y la infraestructura vial

La emergencia no solo ha golpeado el patrimonio privado, sino que ha paralizado servicios esenciales y vías de comunicación clave para la región. La empresa Sedapar, a través de un comunicado, informó la paralización de la producción de agua potable en la planta La Tomilla debido al arenamiento de la bocatoma del canal Zamácola tras el desborde del río Chili.

Esta medida genera una afectación progresiva en el suministro de gran parte de la ciudad, mientras que el distrito de Yanahuara también reportó un corte total de energía eléctrica que afectó a miles de familias.

En cuanto al transporte, la carretera Panamericana Sur permaneció bloqueada por más de tres horas a la altura del túnel de Vítor debido a un huaico que dejó varados a cientos de conductores y pasajeros que retornaban de las playas.

Dentro del casco urbano, la avenida Metropolitana se transformó en un río que arrastró incluso a personas que intentaban salvar sus vehículos, mientras que la línea férrea entre la torrentera Chullo y San Isidro sufrió daños estructurales de consideración.

"La torrentera ha entrado más fuerte que nunca. Nunca ha entrado tan grande. Ha sido un lahar del Chachani, ha colapsado arriba de Rosario 1, al frente también ha colapsado", relató un vecina a RPP.

Dramáticos rescates en medio del lodo

Las labores de salvataje han sido intensas durante toda la jornada del domingo. En la urbanización Flora Tristán, voluntarios de la Cruz Roja lograron rescatar a 15 personas, entre niños y adultos mayores, que se encontraban aisladas en los primeros niveles de edificios cubiertos por el agua.

Paralelamente, en el distrito de Sachaca, agentes de la Policía Nacional rescataron a una familia de cuatro integrantes cuya vivienda se encontraba inundada, mientras que en el puente Bolognesi se logró poner a salvo a un hombre que fue arrastrado por la fuerte corriente del río Chili.

Las autoridades locales y regionales, encabezadas por el gobernador Rohel Sánchez, se han reunido en el Comando de Respuesta para coordinar el envío de brigadas y asistencia humanitaria.

Sin embargo, el clamor de los damnificados es persistente en cuanto a la necesidad de maquinaria pesada para ensanchar los cauces de las torrenteras y remover las toneladas de tierra que aún bloquean las calles y viviendas inhabitables.