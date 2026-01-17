Cartelera Cine en Lima y Perú hoy sábado 17 de enero

Sinopsis

Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en Exterminio: La Evolución, pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige Exterminio: El Templo de Huesos. En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El templo de huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más extraña y aterradora.