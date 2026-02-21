Cartelera Cine en Lima y Perú hoy sábado 21 de febrero

Sinopsis

Chase Atlantic: LOST IN HEAVEN es un largometraje inmersivo que presenta una de las actuaciones más legendarias de la carrera de Chase Atlantic. Esta experiencia cinematográficaúnica captura la noche final de la LOST IN HEAVEN European Tour de la banda en el O2 Arena de Londres, celebrada tras el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio del mismo nombre, el 1 de noviembre de 2024. Chase Atlantic es un trío australiano formado por Mitchel Cave (vocalista principal), Christian Anthony (cantante y guitarrista) y Clinton Cave (guitarrista principal y saxofonista), acompañados en la gira por sus amigos Jesse Boyle (batería) y Pat Wilde (bajista y guitarrista). Esta noche de altísima energía es la culminación de los años que la banda ha dedicado a perfeccionar su arte. Con más de 8 billones de streams globales, Chase Atlantic ha pasado, en solo unos pocos años, de actuar ante audiencias reducidas a llenar algunos de los recintos más grandes del mundo