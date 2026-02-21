Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver las semifinales del Río Open?

Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por las semifinales del Río Open.

Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo EN VIVO: se enfrentan este sábado 21 de febrero por las semifinales del Río Open 2026. El cotejo se disputará en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro, no antes de las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATP TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo: ¿cómo llegaron a los cuartos de final del Río Open?

Ignacio Buse llega en un buen momento tras vencer por dose sets a uno al italiano Matteo Berrettini. En tanto, el chileno Alejandro Tabilo superó de la misma manera al argentino Thiago Agustín Tirante.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo en vivo por el Río Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo se disputará este sábado 21 de febrero en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.

¿A qué hora juegaron Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo en vivo por el Río Open 2026?

En Perú , el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 5:00 p.m.

, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 5:00 p.m. En Colombia, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Chile, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo comienza no antes de las 7:00 p.m.

¿Dónde se vio el Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo en vivo por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo se podrá ver EN VIVO por ATP TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.