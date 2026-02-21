Berlinale 2026: cortometraje peruano 'Allá en el cielo' ganó Mención Especial en el Festival de Cine de Berlín

El corto dirigido por Roddy Dextre recibió una Mención Especial del jurado juvenil en el programa Generation 14plus, consolidando así la presencia peruana en la Berlinale.

El cine peruano vuelve a destacar en uno de los festivales más importantes del mundo. El cortometraje Allá en el cielo, dirigido por Roddy Dextre, recibió una Mención Especial del jurado juvenil de la competencia Generation 14plus en la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín.

La producción —titulada internacionalmente Nobody Knows the World— celebró su estreno mundial el pasado 17 de febrero ante una sala llena, consolidando su impacto desde la primera proyección. Tras la proyección, Dextre comentó a RPP: “La gente reaccionó muy bien, hubo aplausos largos. A los directores que estrenaron con nosotros les encantó".

El jurado juvenil resaltó que el corto representa “una realidad cruda que te golpea de forma inesperada; un hermoso juego entre la violencia y el perdón donde la fiesta y la muerte colisionan". “Al renunciar a la venganza, romper con el pasado y soltar, se rompe el ciclo de la violencia”, añadieron en su veredicto.

En la competencia Generation 14plus, el Oso de Cristal a Mejor Cortometraje fue para Memories of a Window, de Mehraneh Salimian y Amin Pakparvar, mientras que The Thread, de Fenn O’Meally, recibió el Premio Especial del Jurado Internacional.

La racha peruana en Berlín

Tras conocerse el reconocimiento, Roddy Dextre celebró en redes sociales con un mensaje de agradecimiento al festival, al equipo técnico y artístico, y a su familia por el respaldo. “Infinitamente agradecido”, escribió en una historia de Instagram, junto a fotos y videos en los que aparece en el escenario con los otros ganadores.

El premio confirma la sólida presencia peruana en la Berlinale en los últimos años. En 2025, La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes, obtuvo una Mención Especial en Documental. En 2024, Razíl, de Franco García Becerra, recibió una Mención Especial en Generation Kplus, mientras que Reinas, de Klaudia Reynicke, ganó el Grand Prix en esa misma sección.

A estos logros se suma Retablo (2018), de Álvaro Delgado-Aparicio, que obtuvo el Teddy Award y una Mención Especial en Generation 14plus.

Sin embargo, el momento más emblemático del cine peruano en Berlín se dio en 2009, cuando La teta asustada, dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por Magaly Solier, ganó el Oso de Oro a Mejor Película, convirtiéndose en la primera y única producción peruana en obtener ese galardón hasta el momento.

El cortometraje es dirigido, producido y escrito por Roddy Dextre, quien firma su primer trabajo acreditado en el circuito internacional.Fuente: Berlinale Generation

¿De qué trata Allá en el cielo?

El cortometraje toma su nombre de la canción popular de despedida de los difuntos, Allá en el cielo, escrita por José Luis Maura e interpretada en la película por Chacalín.

La historia sigue a Chito, un niño de 11 años que crece en la periferia de Lima, en un entorno donde los vivos y los muertos parecen convivir sin fronteras claras. En un barrio donde las tumbas funcionan como cancha y patio de juegos, el protagonista transita una infancia marcada por la precariedad, el trabajo temprano y la violencia, sin dejar de imaginar un futuro distinto.

Uno de los ejes centrales del filme es la infancia en contextos vulnerables. La cámara observa los juegos, rituales, miedos y vínculos de los niños con la vida y la muerte. El proyecto fue desarrollado con adolescentes no actores que viven en estos entornos, así como con niños de una casa hogar y un colegio público del Callao, en un proceso profundamente colaborativo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis