Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 21 de febrero 2026

Clima en Lima y regiones para hoy ,sábado , 21 de febrero
Clima en Lima y regiones para hoy ,sábado , 21 de febrero
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Cómo estará el clima mañana?

El SENAMHI

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Nublado

Día 26° • Noche 24°

Máx./Min.
27°/22°
Humedad
84%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
12 km/h
Arequipa
Actualizado 4:00 am hora Perú
14°

Parcialmente nublado

Día 18° • Noche 14°

Máx./Min.
19°/13°
Humedad
90%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Trujillo
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 24° • Noche 24°

Máx./Min.
26°/21°
Humedad
94%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Cajamarca
Actualizado 4:00 am hora Perú
10°

Muy nublado

Día 16° • Noche 12°

Máx./Min.
18°/10°
Humedad
94%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Chiclayo
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Muy nublado

Día 28° • Noche 26°

Máx./Min.
31°/23°
Humedad
85%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
11 km/h
Piura
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Muy nublado

Día 29° • Noche 28°

Máx./Min.
33°/24°
Humedad
86%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Cusco
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 15° • Noche 12°

Máx./Min.
18°/7°
Humedad
79%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Iquitos
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Muy nublado

Día 28° • Noche 25°

Máx./Min.
30°/23°
Humedad
98%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
2 km/h
Pucallpa
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Tormentas eléctricas dispersas

Día 28° • Noche 26°

Máx./Min.
30°/23°
Humedad
99%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
1 km/h
Huancayo
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 13° • Noche 11°

Máx./Min.
16°/8°
Humedad
90%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tacna
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Parcialmente nublado

Día 26° • Noche 23°

Máx./Min.
28°/22°
Humedad
72%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
8 km/h
Ica
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 27° • Noche 24°

Máx./Min.
31°/22°
Humedad
84%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tarapoto
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Muy nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
30°/22°
Humedad
98%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Huánuco
Actualizado 4:00 am hora Perú
15°

Nublado

Día 19° • Noche 18°

Máx./Min.
22°/15°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tumbes
Actualizado 4:00 am hora Perú
25°

Nublado

Día 28° • Noche 27°

Máx./Min.
29°/25°
Humedad
88%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Video recomendado
Tags
Lima Senamhi Temperatura Peru Clima hoy

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA