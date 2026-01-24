Cartelera Cine en Lima y Perú hoy sábado 24 de enero

Tres antiguas estrellas regresan al escenario… pero el mundo ya no es el mismo. Entre enredos delirantes y humor afilado, está sátira muestra cómo enfrentan la nostalgia, la decadencia y un Perú moderno que las reta a reinventarse. Una comedia tan provocadora como irresistible
Tercera entrega de la saga "Avatar". Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.
Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en Exterminio: La Evolución, pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige Exterminio: El Templo de Huesos. En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El templo de huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más extraña y aterradora.
Sigue a una mujer luchadora que se alegra de empezar de nuevo como empleada doméstica de una pareja acomodada y elitista.
El nominado al Óscar Timothée Chalamet protagoniza Marty Supremo (junto a Gwyneth Paltrow en el elenco), un retrato audaz y dinámico de Marty Reisman, un carismático neoyorquino soñador y charlatán que se niega a pasar desapercibido. En una ciudad que nunca duerme, Marty transforma un deporte ignorado, el ping pong, en su trampolín personal hacia la gloria. De buscavidas incansable a leyenda inesperada, su viaje desafía las reglas del éxito y del tiempo, culminando en una hazaña histórica
Monarcas: El gran viaje mágico es una película animada para toda la familia ambientada en el diverso, pintoresco y siempre cambiante escenario de la gran migración de la mariposa monarca. Una conmovedora historia de Patrick, una mariposa valiente y adorable, pero inepta, de una sola ala, que se esconde en un remolque de algodoncillo para formar parte del viaje de su vida. Junto con su mejor amigo, una oruga boba llamada Marty, y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas, Patrick se convertirá en un héroe improbable. Pero primero deberá enfrentar su miedo, aceptar su singularidad y triunfar sobre la adversidad mientras lucha contra los patrones climáticos cambiantes, los humanos y tres pájaros malvados empeñados en vengarse. Es una historia de aventuras, autorrealización y heroísmo contada con humor, cuyo mensaje es que nuestras diferencias son menos importantes que los lazos que compartimos, y es en la adversidad donde brilla nuestro verdadero carácter.
La señora Crittenden (Cathy Moriarty) contrata al doctor Harvey (Bill Pullman) para que libere su mansión de los cuatro fantasmas que la habitan. Látigo, Tufo y Gordy no toleran a los mortales dentro de la casa y su negro sentido del humor ahuyenta a los más audaces. Su sobrino Casper, en cambio, es un joven amistoso que está harto de sus tíos. Harvey se presenta en la mansión con su hija Kat (Christina Ricci), una soñadora adolescente. Ella y Casper simpatizan inmediatamente, a pesar de que tienen problemas para relacionarse. De Casper huye todo el mundo porque es un fantasma; de Kat también, en cuanto se enteran de la profesión de su padre. El fantasma y la chica son dos almas gemelas que viven en continuo conflicto con sus respectivos parientes.
En un futuro próximo, un detective (Chris Pratt) es acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada (Rebecca Ferguson), a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino.
Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura.
Tom y Jerry viajan en el tiempo. Tras una loca persecución en el Museo Metropolitan de Nueva York, un portal del tiempo los transporta a una ciudad dorada inspirada en la Antigua China, llena de magia, guerreros y criaturas sorprendentes. Para regresar a casa, viven una increíble aventura repleta de acción y humor, donde deben enfrentarse a nuevos enemigos… ¡y quizás aprender a trabajar juntos!
Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.
Después del estallido social en Perú y la matanza del 9 de enero de 2023 en Juliaca, artistas del ande peruano nos harán viajar con su música por la región de Puno y su historia. Una tierra azotada históricamente por la represión y las revueltas indígenas.
En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate?
Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en el evento cinematográfico más grande, completamente nuevo e imperdible… Bob Esponja, En busca de los pantalones cuadrados. Desesperado por convertirse en un tipo importante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía a Don Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma, en una aventura cómica por el mar que lo llevará a las profundidades más profundas del océano, donde ninguna esponja ha llegado antes
BEHIND THE MASK es un acontecimiento cinematográfico sin precedentes donde Dave Mustaine desvela cuatro décadas de MEGADETH, revela anécdotas inéditas y nos habla de la chispa creativa que sigue alimentando a la banda. Durante todo el evento, el público vivirá el estreno mundial del nuevo disco homónimo de MEGADETH al completo, acompañado de un documental que recorre cuatro décadas de la banda y las valoraciones de Mustaine tema por tema. Combinando documental y experiencia sonora, BEHIND THE MASK se alza como una envolvente celebración de una de las bandas más influyentes del metal, que recoge su legado y marca el inicio de un nuevo y poderoso capítulo.
Carla, una joven obsesionada con convertirse en influencer, se muda a un edificio abandonado para crear contenido viral fingiendo sucesos paranormales. Pero lo que comienza como un truco para llamar la atención se convierte en una auténtica pesadilla cuando una presencia real despierta… Una entidad que no sólo la observa… la sigue. Mientras Carla lucha por distinguir lo real de lo fabricado, la línea entre su vida digital y el horror que se manifiesta se desdibuja hasta un punto irreversible.
En PRIMATE, las vacaciones tropicales de un grupo de amigos se convierten en una aterradora y primitiva historia de terror y supervivencia
Es el año 2099, la humanidad ha avanzado para sobreponerse de cualquier lesión o enfermedad gracias al desarrollo de la Tecnologia Médica Androide “Somadea”. Junto con desarrollo de esta tecnología el número de crímenes usando esto también ha crecido. Ya que el uso de "Somadea" da habilidades superiores al de un humano normal, el gobierno ha creado un sistema de cazarrecompensas para perseguir a los criminales que la usan. Ubu Kamigori es una cazarrecompensas implacable que no titubea para eliminar a los criminales que persigue.
Paty, una adolescente obsesionada con las redes sociales, es transportada accidentalmente a la “década de los 80” tras realizar un misterioso ritual durante una noche de eclipse lunar. Mientras busca la manera de regresar, irá descubriendo divertidas e inexplicables situaciones, acompañadas de emotivas experiencias, valorando la importancia de la conexión humana y de compartir momentos en familia. Una comedia juvenil con buena música, romance y, sobre todo, nostalgia.
Sigue a Bob Esponja en su viaje a las profundidades del océano para enfrentarse al fantasma del Holandés Errante.
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
Lo que comenzó como un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.
Ambientada en el Tokio actual, FAMILIA EN RENTA sigue a un actor estadounidense (Brendan Fraser) que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.
Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que ocurrió allí se han vuelto una leyenda local, que han inspirado al primer Fazfest del pueblo. El ex guardia de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la oficial de policía Vanessa (Elizabeth Lail) han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby (Piper Rubio), la hermana de 11 años de Mike. Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.
Esperanza es una enfermera a punto de jubilarse que cuida de los jóvenes Ted y Nicol en un centro psiquiátrico en las afueras de la ciudad. La calma del centro se verá alterada por una serie de crueles asesinatos sin explicación. Mientras tanto, Nicol, oculta un oscuro secreto que la relaciona con Madeline, un espíritu maligno que buscará venganza a toda costa.
Un hombre es despedido de la compañía papelera donde llevaba 25 años trabajando. Algún tiempo después, y aún desempleado, se le ocurre una solución: eliminar realmente a su competencia.
Basada en una historia real, narra la historia de dos músicos de poca fortuna (Hugh Jackman y Kate Hudson) que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y cumplir tus sueños.
La búsqueda desesperada de una mujer por su hermana perdida hace mucho tiempo se convierte en una obsesión al darse cuenta de que el demonio imaginario de su infancia puede haber sido real.
Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.