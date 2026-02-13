El HONOR Magic8 Lite llegó a Perú con récord mundial: resistencia extrema frente a caídas y agua, además de gran autonomía

Hay smartphones que exigen cuidado. Y hay otros que están diseñados para seguir el ritmo real de la vida: el que se cae cuando estás apurado, el que se enfrenta a la lluvia inesperada, el que acompaña jornadas largas de trabajo, grabaciones, juegos y viajes sin pedir una pausa.
Pensando en ese usuario que no quiere preocuparse por golpes, batería o rendimiento, HONOR presenta el HONOR Magic8 Lite, nuevo integrante de su reconocida Magic Series en Perú. El dispositivo combina ingeniería de precisión, autonomía líder en su categoría y capacidades fotográficas avanzadas, estableciendo un nuevo estándar de durabilidad dentro de la gama media.
Con este lanzamiento, la marca refuerza su posicionamiento como pionera en resistencia, integrando tecnologías que priorizan protección estructural, eficiencia energética y experiencia inteligente en un solo equipo.
Resistencia superior con récord Guinness
El HONOR Magic8 Lite obtuvo un Récord Guinness por la caída más alta de un smartphone, tras resistir un descenso desde 6.133 metros en Dubái.
El dispositivo cuenta con la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple de SGS, que valida su capacidad para soportar caídas, agua y polvo . Su estructura integra la tecnología HONOR Anti-Drop, con fluido no newtoniano flexible que se endurece ante impactos, junto con una arquitectura interna de seis capas.
Además, incorpora Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, elevando la resistencia de la pantalla en 30% y permitiendo soportar caídas de hasta 2.5 metros sobre superficies duras.
En materia de protección contra agua y polvo, integra certificaciones IP69K, IP69 e IP68, garantizando resistencia a chorros de agua a alta presión y temperaturas elevadas, así como inmersiones profundas.
Como parte de su propuesta de valor, HONOR ofrece:
- 12 meses para un cambio de pantalla y un cambio de parte posterior (válida para equipos comprados hasta el 30 de junio).
- 180 días de garantía por daños causados por líquidos (válida hasta el 30 de junio).
Batería Silicon-Carbon de 8,300mAh: entrando a la “Era 8”
El dispositivo incorpora una batería Silicon-Carbon de 8,300mAh, la más grande y densa en su categoría . Gracias a algoritmos de salud propios, ofrece una durabilidad estimada de hasta seis años y funcionamiento en temperaturas extremas, desde -30°C hasta 55°C.
Su eficiencia energética permite realizar llamadas durante más de 60 minutos incluso con 2% de batería restante . Además, soporta HONOR SuperCharge de 66W y cuenta con función de carga inversa de 7.5W, permitiendo compartir energía con otros dispositivos vía cable.
Pantalla AMOLED 1.5K con protección ocular avanzada
El HONOR Magic8 Lite incorpora una pantalla AMOLED curva de 6.79 pulgadas con resolución 1.5K y capacidad para desplegar 1.07 mil millones de colores. Con brillo pico de 6000 nits y frecuencia de actualización de 120Hz, ofrece visibilidad óptima incluso bajo luz solar intensa.
En línea con el bienestar digital, integra tecnologías de protección ocular como Atenuación PWM de 3840Hz, Pantalla Nocturna Circadiana, Desenfoque de AI y Atenuación Dinámica.
Cámara Ultra Nítida de 108MP con doble estabilización
El sistema de cámara 108MP Ultra-Sensing integra un sensor de 1/1.67” con apertura f/1.75. Incorpora certificación de estabilización CIPA nivel 5.0 y doble estabilización (OIS + EIS), permitiendo capturar fotografías nocturnas más nítidas y videos estables.
La experiencia se complementa con herramientas de AI generativa como Borrador con AI, Recorte con AI, Expansión de imágenes, Retoque de rostro, Ojos abiertos y Quitar reflejos.
Rendimiento eficiente y productividad inteligente
Impulsado por la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 4, el equipo mejora en 29% la eficiencia y rendimiento gráfico frente a la generación anterior .
Opera con MagicOS 9.0 basado en Android 15, integrando funciones como Magic Portal y HONOR Notas, que facilitan la productividad y la gestión de contenido en el día a día.
¡No te pierdas la magia legendaria de este smartphone! El HONOR Magic8 Lite estará disponible en 16 tiendas HONOR a nivel nacional, reforzando la presencia de la marca en el país con una propuesta que combina resistencia extrema, autonomía récord y experiencia inteligente.