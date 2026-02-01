Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Formarse en salud con reconocimiento regional: Unifranz y sus carreras acreditadas en el MERCOSUR

Las carreras de Medicina y Odontología de Unifranz cuentan con acreditación ARCU-SUR, un respaldo que certifica estándares académicos compartidos en el MERCOSUR.
Las carreras de Medicina y Odontología de Unifranz cuentan con acreditación ARCU-SUR, un respaldo que certifica estándares académicos compartidos en el MERCOSUR. | Fuente: UNIFRANZ
B-Content

por B-Content

·

Estudiar Medicina u Odontología con estándares compartidos en Sudamérica hoy es posible. La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) cuenta con carreras de salud acreditadas por el sistema ARCU-SUR del MERCOSUR, un respaldo académico que garantiza calidad, formación clínica y reconocimiento regional. Más detalles en la siguiente nota.

En América Latina, estudiar una carrera de salud no es solo una vocación, es una decisión que exige certezas. Calidad académica, prácticas clínicas reales, reconocimiento del título y posibilidades de movilidad profesional a escala regional son factores decisivos para miles de jóvenes que, cada año, buscan dónde formarse como médicos u odontólogos.

En ese contexto, el MERCOSUR se ha convertido en un espacio clave para establecer estándares comunes, y desde Bolivia, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ha logrado posicionarse como una de las instituciones que cumple con esos criterios regionales en el ámbito de la salud.

La acreditación es fruto del trabajo de un gran equipo. Esto demuestra que nuestra apuesta por la calidad no es solo un eslogan: es una realidad que se vive en las aulas y en la trayectoria profesional de nuestros graduados en toda América Latina”, afirmó Verónica Ágreda, rectora de Unifranz.

La acreditación ARCU-SUR, el sistema oficial de aseguramiento de la calidad del MERCOSUR y Estados Asociados, es hoy uno de los sellos más relevantes para las carreras de salud en Sudamérica. No se trata de un reconocimiento simbólico, sino de un proceso técnico y riguroso que evalúa programas académicos bajo criterios compartidos entre países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con impacto directo en la movilidad estudiantil y el reconocimiento profesional.

La acreditación regional permite a los estudiantes de Unifranz acceder a formación en salud con reconocimiento académico y proyección profesional en Sudamérica.
La acreditación regional permite a los estudiantes de Unifranz acceder a formación en salud con reconocimiento académico y proyección profesional en Sudamérica. | Fuente: UNIFRANZ

¿Qué es ARCU-SUR y por qué marca la diferencia?

ARCU-SUR es un mecanismo regional que acredita carreras específicas, no universidades en general. Su objetivo es garantizar que programas como Medicina u Odontología cumplan estándares comunes de calidad académica, formación clínica, cuerpo docente, infraestructura, investigación y vinculación con el sistema de salud.

Para los estudiantes, especialmente quienes consideran estudiar fuera de su país, esta acreditación funciona como una garantía pública y regional, certifica que el plan de estudios, las prácticas formativas y los resultados académicos están alineados con lo que se exige en los sistemas universitarios del MERCOSUR.

En términos prácticos, esto significa la posibilidad de continuar estudios en cualquiera de los países de la región, acceder a intercambios a través del Programa MARCA con los costos cubiertos y fortalecer su formación mediante investigación, innovación y gestión académica de alto nivel.

Unifranz alberga a estudiantes de más de 10 nacionalidades. En salud, uno de cada cuatro proviene del extranjero. Esta acreditación les da la certeza de que su formación está al nivel de cualquier país de la región y les permite ejercer en sus países de origen, aportando con talento y conocimiento a toda América Latina”, resaltó Ágreda.


Unifranz y su recorrido en el sistema MERCOSUR

En este marco, Unifranz ha logrado la acreditación y reacreditación ARCU-SUR en sus carreras de Medicina y Odontología en sus cuatro sedes emplazadas en las principales ciudades de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Este logro representa un hito relevante en el sistema universitario boliviano. Estos procesos implican evaluaciones externas realizadas por pares académicos internacionales, que revisan de manera integral desde los contenidos curriculares hasta la calidad de los campos clínicos, los laboratorios, la formación ética y el desempeño docente.

La reacreditación, en particular, no solo valida un estándar alcanzado en el pasado, sino que demuestra capacidad de sostenimiento y mejora continua, uno de los aspectos más valorados por los sistemas regionales de aseguramiento de la calidad.

Unifranz confió en su calidad académica para afrontar este proceso. Trabajamos con comisiones y herramientas de evaluación del MERCOSUR que abarcan cuatro dimensiones. La más importante es la académica, porque valida nuestro modelo educativo y el trabajo en investigación”, explicó Gustavo Montaño, vicerrector académico nacional de Unifranz.

Unifranz fortalece su propuesta académica en salud con carreras evaluadas bajo criterios de calidad del sistema ARCU-SUR del MERCOSUR.
Unifranz fortalece su propuesta académica en salud con carreras evaluadas bajo criterios de calidad del sistema ARCU-SUR del MERCOSUR. | Fuente: UNIFRANZ

Formación en salud en un contexto regional

El interés por estudiar carreras de salud en el extranjero ha crecido de manera sostenida en América Latina. Según datos de la UNESCO, los programas vinculados a salud y bienestar se encuentran entre los más demandados por estudiantes que buscan movilidad académica dentro de la región.

Perú no es ajeno a esta tendencia. Cada año, miles de jóvenes evalúan alternativas fuera del país, ante la alta competencia local y la búsqueda de experiencias formativas diferenciadas. En ese escenario, Bolivia aparece como un destino académico emergente, con universidades que ofrecen costos competitivos, cercanía cultural y programas alineados a estándares regionales.

La experiencia de Unifranz en el sistema MERCOSUR refuerza esta propuesta, especialmente para estudiantes peruanos que buscan formación en salud con reconocimiento regional sin alejarse de Sudamérica.

Una señal clara para quienes deciden dónde estudiar

En un mercado educativo cada vez más competitivo y transparente, las acreditaciones regionales funcionan como señales de confianza. Para las familias y los jóvenes que se preguntan dónde estudiar una carrera tan exigente como Medicina u Odontología, saber que un programa ha sido evaluado bajo estándares compartidos por varios países reduce la incertidumbre y permite tomar decisiones mejor informadas.

La experiencia de Unifranz en el sistema ARCU-SUR muestra cómo una universidad boliviana puede integrarse activamente al espacio académico del MERCOSUR y ofrecer a sus estudiantes una formación en salud con mirada regional.

En un momento en que la educación superior en América Latina busca consolidar calidad, pertinencia y movilidad, contar con carreras acreditadas a nivel MERCOSUR no es solo un reconocimiento académico, sino una puerta abierta a una formación profesional sin fronteras.

Tags
Unifranz Educación Superior Carreras de Salud Medicina Odontología Acreditación ARCU-SUR MERCOSUR Formación Profesional Movilidad Académica Estudios en el Extranjero
Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias