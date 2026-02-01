Formarse en salud con reconocimiento regional: Unifranz y sus carreras acreditadas en el MERCOSUR

La acreditación regional permite a los estudiantes de Unifranz acceder a formación en salud con reconocimiento académico y proyección profesional en Sudamérica. | Fuente: UNIFRANZ

¿Qué es ARCU-SUR y por qué marca la diferencia?

ARCU-SUR es un mecanismo regional que acredita carreras específicas, no universidades en general. Su objetivo es garantizar que programas como Medicina u Odontología cumplan estándares comunes de calidad académica, formación clínica, cuerpo docente, infraestructura, investigación y vinculación con el sistema de salud.

Para los estudiantes, especialmente quienes consideran estudiar fuera de su país, esta acreditación funciona como una garantía pública y regional, certifica que el plan de estudios, las prácticas formativas y los resultados académicos están alineados con lo que se exige en los sistemas universitarios del MERCOSUR.

En términos prácticos, esto significa la posibilidad de continuar estudios en cualquiera de los países de la región, acceder a intercambios a través del Programa MARCA con los costos cubiertos y fortalecer su formación mediante investigación, innovación y gestión académica de alto nivel.

“Unifranz alberga a estudiantes de más de 10 nacionalidades. En salud, uno de cada cuatro proviene del extranjero. Esta acreditación les da la certeza de que su formación está al nivel de cualquier país de la región y les permite ejercer en sus países de origen, aportando con talento y conocimiento a toda América Latina”, resaltó Ágreda.

Unifranz y su recorrido en el sistema MERCOSUR

En este marco, Unifranz ha logrado la acreditación y reacreditación ARCU-SUR en sus carreras de Medicina y Odontología en sus cuatro sedes emplazadas en las principales ciudades de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Este logro representa un hito relevante en el sistema universitario boliviano. Estos procesos implican evaluaciones externas realizadas por pares académicos internacionales, que revisan de manera integral desde los contenidos curriculares hasta la calidad de los campos clínicos, los laboratorios, la formación ética y el desempeño docente.

La reacreditación, en particular, no solo valida un estándar alcanzado en el pasado, sino que demuestra capacidad de sostenimiento y mejora continua, uno de los aspectos más valorados por los sistemas regionales de aseguramiento de la calidad.

“Unifranz confió en su calidad académica para afrontar este proceso. Trabajamos con comisiones y herramientas de evaluación del MERCOSUR que abarcan cuatro dimensiones. La más importante es la académica, porque valida nuestro modelo educativo y el trabajo en investigación”, explicó Gustavo Montaño, vicerrector académico nacional de Unifranz.