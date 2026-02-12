Universitario vs Cienciano EN VIVO: se enfrentan en el Monumental por la fecha 3 del Torneo Apertura 202es

Universitario vs Cienciano EN VIVO: se enfrentan este viernes 13 de febrero por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, desde las 8:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 830 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Universitario vs Cienciano: Altas y bajas para la fecha 3 del Torneo Apertura 2026



Universitario no contará con Anderson Santamaría, José Rivera, Andy Polo y Edison Flores por lesión. Cienciano, en tanto, tampoco tendrá a Juan Romagnoli por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre Universitario vs Cienciano está programado para el viernes 13 de febrero en el estadio Monumental. El recinto tiene una capacidad para 85 018 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú , el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m.

, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m. En Colombia, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m.

En Ecuador, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 9:30 p. m.

En Chile, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

En Paraguay, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

En Uruguay, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

En Brasil, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs Cienciano en vivo?



El partido de Univrersitario vs Cienciano será transmitido EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, se podrá ver L1 Play. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. En tanto, RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Cienciano: alineaciones posibles

Universitario: Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cienciano: Gonzalo Falcón; Rotceh Aguilar, Claudio Nuñez, Kevin Becerra, Freddy Yovera; Neri Bandiera, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza; Alejandro Hohberg; Carlos Garcés.