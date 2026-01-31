Cartelera Cine en Lima y Perú hoy sábado 31 de enero

Tercera entrega de la saga "Avatar". Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.
Después de que un accidente de avión deje varados en una isla remota a una capaz empleada y a su molesto jefe, ella deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, a pesar de su difícil relación.
Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo cinco años para buscar una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.
ÍCONO INFINITO: Una Memoria Visual, nos ofrece un retrato íntimo, matizado y sincero de Paris Hilton, una de las figuras más famosas de la cultura pop del siglo XXI, y también una de las más incomprendidas. Cuando Hilton saltó a la fama como asidua a los clubes nocturnos a finales de los 90, la gente no sabía qué pensar de ella. Sin un modelo a seguir para este nuevo tipo de celebridad, los paparazzi y el público la tacharon de simple fiestera consentida. La realidad era más compleja: para la tímida Hilton, los clubes nocturnos eran un refugio, un lugar donde la música le brindaba evasión, alegría, aceptación y un sentido de pertenencia.
Sigue a una mujer luchadora que se alegra de empezar de nuevo como empleada doméstica de una pareja acomodada y elitista.
El nominado al Óscar Timothée Chalamet protagoniza Marty Supremo (junto a Gwyneth Paltrow en el elenco), un retrato audaz y dinámico de Marty Reisman, un carismático neoyorquino soñador y charlatán que se niega a pasar desapercibido. En una ciudad que nunca duerme, Marty transforma un deporte ignorado, el ping pong, en su trampolín personal hacia la gloria. De buscavidas incansable a leyenda inesperada, su viaje desafía las reglas del éxito y del tiempo, culminando en una hazaña histórica
Monarcas: El gran viaje mágico es una película animada para toda la familia ambientada en el diverso, pintoresco y siempre cambiante escenario de la gran migración de la mariposa monarca. Una conmovedora historia de Patrick, una mariposa valiente y adorable, pero inepta, de una sola ala, que se esconde en un remolque de algodoncillo para formar parte del viaje de su vida. Junto con su mejor amigo, una oruga boba llamada Marty, y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas, Patrick se convertirá en un héroe improbable. Pero primero deberá enfrentar su miedo, aceptar su singularidad y triunfar sobre la adversidad mientras lucha contra los patrones climáticos cambiantes, los humanos y tres pájaros malvados empeñados en vengarse. Es una historia de aventuras, autorrealización y heroísmo contada con humor, cuyo mensaje es que nuestras diferencias son menos importantes que los lazos que compartimos, y es en la adversidad donde brilla nuestro verdadero carácter.
En el Reino de Castilia, una fuerza oscura se alza de nuevo. A pocos días de la coronación del nuevo Emperador y la Emperatriz, sus siete polluelos reales son secuestrados y depende de un héroe devolverlos sanos y salvos: un repartidor adolescente, Arturo el Chivo. Sus sueños de ser un barbero de talla mundial quedan en suspenso cuando se convierte en padre de la noche a la mañana. Si quiere mantener a salvo a los traviesos niños en su viaje, primero debe madurar, descubrir su propio pasado y, por el camino, despertar a campeones olvidados. ¿Podrá Arturo devolver a los herederos y salvar el reino?
Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de decidir el destino de la Tierra Media, y, por primera vez, parece que hay una pequeña esperanza. El interés del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn. Sauron se dispone a lanzar un ataque decisivo contra Gondor. Mientras tanto, Frodo y Sam continuan su camino hacia Mordor, con la esperanza de llegar al Monte del Destino.
Un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Allí deciden seguir a un grupo de raveros en la búsqueda de una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.
En un futuro cercano, la humanidad enfrenta una invasión alienígena catastrófica. Una enorme flor alienígena, “Darol”, estalla liberando monstruosas criaturas que arrasan Japón. Rita, una joven voluntaria solitaria en la reconstrucción, es atrapada por este desastre: muere, pero al despertar se encuentra de nuevo al comienzo del día. Atrapada en un bucle temporal, Rita debe enfrentar la repetición de su muerte, dominar sus temores, y hallar un propósito. En su ciclo, conoce a Keiji, también preso del loop. Juntos lucharán, aprenderán de cada iteración y buscarán la forma de romper el ciclo, derrotar a los invasores y cambiar su destino.
Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura.
En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate?
Una niña es poseída por una presencia demoníaca. Ella luchará por todos los medios a su alcance para librarse de este. Ni su madre, ni la medicina tradicional, ni un experto en exorcismos, lograrán liberarla del demonio; hasta que una monja realizará un ritual de exorcismo y lo que descubrirá será más aterrador que la propia posesión.
En un futuro próximo, un detective (Chris Pratt) es acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada (Rebecca Ferguson), a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino.
Tom y Jerry viajan en el tiempo. Tras una loca persecución en el Museo Metropolitan de Nueva York, un portal del tiempo los transporta a una ciudad dorada inspirada en la Antigua China, llena de magia, guerreros y criaturas sorprendentes. Para regresar a casa, viven una increíble aventura repleta de acción y humor, donde deben enfrentarse a nuevos enemigos… ¡y quizás aprender a trabajar juntos!
Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en Exterminio: La Evolución, pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige Exterminio: El Templo de Huesos. En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El templo de huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más extraña y aterradora.
Killari, de 13 años, es elegida por el espíritu de los dioses tutelares como una danzante de tijeras. Su madre, Agucha, se opone; sin embargo, Remigio, su abuelo, encuentra esperanza en el interés de Killari por esta tradición y decide enseñarle los secretos de la “Danza de las Tijeras”.
Sigue a Bob Esponja en su viaje a las profundidades del océano para enfrentarse al fantasma del Holandés Errante.
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
Paty, una adolescente obsesionada con las redes sociales, es transportada accidentalmente a la “década de los 80” tras realizar un misterioso ritual durante una noche de eclipse lunar. Mientras busca la manera de regresar, irá descubriendo divertidas e inexplicables situaciones, acompañadas de emotivas experiencias, valorando la importancia dela conexión humana y de compartir momentos en familia. Una comedia juvenil con buena música, romance y, sobre todo, nostalgia.
Lo que comenzó como un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.
Ambientada en el Tokio actual, FAMILIA EN RENTA sigue a un actor estadounidense (Brendan Fraser) que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.
Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que ocurrió allí se han vuelto una leyenda local, que han inspirado al primer Fazfest del pueblo. El ex guardia de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la oficial de policía Vanessa (Elizabeth Lail) han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby (Piper Rubio), la hermana de 11 años de Mike. Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.
Esperanza es una enfermera a punto de jubilarse que cuida de los jóvenes Ted y Nicol en un centro psiquiátrico en las afueras de la ciudad. La calma del centro se verá alterada por una serie de crueles asesinatos sin explicación. Mientras tanto, Nicol, oculta un oscuro secreto que la relaciona con Madeline, un espíritu maligno que buscará venganza a toda costa.
Un hombre es despedido de la compañía papelera donde llevaba 25 años trabajando. Algún tiempo después, y aún desempleado, se le ocurre una solución: eliminar realmente a su competencia.
De regreso de la universidad, Lucy se reúne con su familia, incluido su chimpancé Ben. Ben contrae rabia durante una fiesta en la piscina y se vuelve agresivo. Lucy y amigos se atrincheran en la piscina, ideando formas de sobrevivir.
Después del estallido social en Perú y la matanza del 9 de enero de 2023 en Juliaca, artistas del ande peruano nos harán viajar con su música por la región de Puno y su historia. Una tierra azotada históricamente por la represión y las revueltas indígenas.
Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.
Tras una guerra devastadora, el mundo quedó cubierto por zonas de alta radiación y la humanidad se volvió estéril. Sin tecnología, los pocos sobrevivientes viven en pequeñas tribus. Todo cambia cuando una de ellas encuentra a Killary, un bebé inmune a la radiación. Su existencia despierta esperanza… y una amenaza mortal: los AG, ex soldados dispuestos a capturarla para usarla como llave de acceso a las zonas prohibidas y dominar lo que queda del mundo.