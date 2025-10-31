Cartelera Cine en Lima y Perú hoy viernes 31 de octubre

Sinopsis

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE de 20th Century Studios retrata el proceso de creación del álbum “Nebraska” lanzado en 1982 por Bruce Springsteen cuando él era un joven músico en la cúspide del estrellato mundial que luchaba por conciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. Realizado en una grabadora de 4 pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un momento de inflexión en su vida y es considerada una de sus obras más perdurables, un disco acústico crudo y atormentado poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer. Protagonizada por Jeremy Allen White como Bruce Spingsteen, popularmente conocido como “El Jefe”, la película fue adaptada a la pantalla y dirigida por Scott Cooper basada en el libro “Deliver Me from Nowhere” de Warren Zanes. El elenco de SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE también está compuesto por Jeremy Strong como Jon Landau, el mentor y mánager de Springsteen de larga data; Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan; Stephen Graham como Doug, el padre de Springsteen; Odessa Young como Faye, un interés amoroso; Gaby Hoffman como Adele, la madre de Springsteen; Marc Maron como Chuck Plotkin; y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia, Al Teller. La película, que estrena exclusivamente en cines en octubre, es producida por Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson y Scott Stuber. Tracey Landon, Jon Vein, y Zanes son los productores ejecutivos.