Corte de agua en Lima hoy 24 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 24 de febrero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Las Casuarinas de Collique Ampl Urbanización Las Casuarinas de Collique Urbanización Collique Urbanización Collique, 4ta Zona - Comité Vecinal 98 y 100 Urbanización Collique - Comité 40 Urbanización Collique - Comité 41 Urbanización 28 de Julio Urbanización Lomas de San Valentín Urbanización Las Lomas Solidarios Valientes Urbanización Villa Florida Urbanización Villa Florida, 5ta Zona Collique Urbanización Villa La Paz Urbanización Horacio Zevallos Gamez Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 24 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 24 de Febrero, 8:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo MANTENIMIENTO DE VALVULA DE CONTROL Localidades / Áreas afectadas Urbanización U.V. Número 3 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 24 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 24 de Febrero, 10:00 pm