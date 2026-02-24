Mayweather y Pacquiao tendrán revancha a más de 10 años de "la pelea del Siglo"

Los boxeadores Manny Pacquiao y Floyd Mayweather volverán a enfrentarse sobre un ring, once años después del histórico combate ganado por el luchador estadounidense.



La pelea del 19 de septiembre será retransmitida por Netflix, que en un comunicado aseguró que "hay asuntos pendientes -y mucha rivalidad- entre dos de los mejores boxeadores de todos los tiempos".



'Money' Mayweather, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, anunció la semana pasada su vuelta al boxeo después de un evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para el 25 de abril.



"Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo", afirmó Mayweather en el comunicado de Netflix.



Para Pacquiao, de 47 años, será la oportunidad para una esperada redención: "Han pasado once años desde que Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la mayor pelea de la historia del boxeo. Los aficionados han esperado suficiente. Se merecen esta revancha".



¿Cuándo y dónde será el Mayweather vs Pacquiao 2?



La pelea está programado para el sábado 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas (Estados Unidos). El recinto tiene una capacidad para 18.600 espectadores.









¿Dónde ver el Mayweather vs Pacquiao 2 en vivo?

La pelea será transmitida en exclusiva por Netflix para sus más de 325 millones de suscriptores a nivel mundial.

¿Cómo quedó la primera pelea de Mayweather vs Pacquiao?



Floyd Mayweather ganó por decisión unánime tras doce asaltos, en la que fue catalogado como 'la pelea del siglo'.