'La niña de mis ojos', 'El Amateur' y más estrenos llegan este jueves 10 de abril

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Como cada jueves, este 10 de abril la cartelera nacional se renueva. La comedia, el suspenso y el terror sigue siendo el plato principal dentro del menú de estrenos.

El amateur, protagonizada por Rami Malek; también llega a nuestro país la película romántica surcoreana La niña de mis ojos; y la cinta de terror Hijos del exorcismo, son algunas opciones que llegan a las salas de cine. A continuación, te compartimos los estrenos de la cartelera peruana para esta semana, con sus respectivas sinopsis.

1. The Chosen: La Última Cena - Temporada 5

"El presente contenido contempla la exhibición de los capítulos 1 y 2 de la temporada 5 de la serie The Chosen. Jesús entra en la Ciudad Santa como Rey, pero descubre que la Casa de Su Padre ha dejado de ser un lugar de oración para convertirse en un mercado corrupto. Mientras el Sumo Sacerdote judío conspira contra el aspirante a Mesías, Jesús actúa primero, alterando el curso de la corrupción religiosa".

2. Alarum: Código Letal

"Joe y Lara Travers aparentan ser una pareja que está de vacaciones, pero esto no es lo que parece… realmente son unos espias encubiertos, pero no sabemos hasta qué punto, todo lo que sabemos es que están viajando armados hasta los dientes y definitivamente no son del tipo de la pareja promedio, y tampoco tienen idea de todo lo que pueden estar detrás de esta nueva misión".

3. El Amateur: Operación Venganza

"Charlie Heller (Malek) es un brillante, pero profundamente introvertido decodificador de la CIA que trabaja desde una oficina en el sótano de la sede en Langley, cuya vida da un vuelco cuando su esposa es asesinada en un ataque terrorista en Londres. Cuando sus supervisores se niegan a tomar medidas, él decide tomar el asunto en sus propias manos embarcándose en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia se convierte en su arma más poderosa para eludir a sus perseguidores y lograr su venganza".

4. Hijos del Exorcismo

"Cuando una monja en un convento remoto afirma tener una concepción inmaculada, el Vaticano envía un equipo de sacerdotes a investigar, preocupados por una antigua profecía que afirma que una mujer dará a luz a dos gemelos: el Mesías y el Anticristo".

5. La niña de mis ojos

"Jinwoo ( Jung Jin-young ) y sus amigos atraviesan los altibajos de la adolescencia. Sin embargo, todos comparten una fascinación por Seon-ah ( Dahyun ), la elegante y hermosa estudiante modelo que parece un sueño inalcanzable, a pesar de estar en la misma clase. A pesar de sus diferentes personalidades y niveles académicos, Jin-woo y Seon-ah forman un vínculo cercano al apreciar las cualidades únicas de cada uno. Su relación atraviesa fases desafiantes de la escuela secundaria".

6. Rey de Reyes

"Un padre le cuenta a su hijo la historia más grande jamás contada, y lo que comienza como un cuento antes de dormir se convierte en un viaje que cambia la vida. A través de una vívida imaginación, el niño camina junto a Jesús, presencia Sus milagros, enfrenta Sus pruebas y comprende Su máximo sacrificio. El Rey de Reyes nos invita a redescubrir el poder eterno de la esperanza, el amor y la redención a través de los ojos de un niño".

7. Tierras Perdidas

"Una reina (Amara Okereke), desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce (Dave Bautista), que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso".

Código Pulp EP08 | T1 | Parker, el criminal más duro de la ficción policíaca Dentro de la primera hornada de escritores de novela negra estadounidense de los años 20, hace ya un siglo, que se formó en torno a la revista Black Mask, nació el género hardboiled, con personajes como Race Williams de Carroll John Daly o el agente de la Continental del gran escritor Dashiell Hammett. Eran detectives o justicieros urbanos caracterizados por golpear primero, incluso disparar primero, y preguntar después. Pero ninguno de esos personajes alcanzó la dureza implacable ni el nivel de violencia del personaje del que vamos a hablar: PARKER, un ladrón desalmado que protagonizó una veintena de novelas escritas por un autor bajo pseudónimo. A Parker y a sus salvajadas vamos a dedicarle el Código Pulp de hoy, contando con la colaboración de otro experto en hardboiled y erudito de la cultura popular, el guionista argentino Roberto Barreiro. Y a los controles, Chica Canela, sin cuya ayuda no somos nada. Leer más Compartir Código Pulp Share 00:00 · 00:00