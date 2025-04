'Soltera, casada, viuda y divorciada 2': Ani Alva Helfer revela detalles del estreno y los retos de grabar en la nieve

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el rotundo éxito en taquilla de Soltera, casada, viuda y divorciada, la cineasta Ani Alva Helfer regresa con la segunda parte de esta historia protagonizada por cuatro amigas que emprenden un viaje emocional y físico que las lleva, esta vez, a las alturas de la nieve chilena.

“Las cuatro unidas son una bomba”, expresó la directora en el programa Siempre en casa, de RPP, quien ya había dirigido la primera entrega en Pacasmayo y esta vez quiso llevar al elenco a vivir un nuevo reto: grabar en la nieve. “Ellas tienen un viaje pendiente de conectarse consigo mismas y con sus heridas del pasado. Para eso, fuimos a Chile. Estuvimos unas dos semanas allá. La mitad de la película está ambientada en la nieve”, detalló Helfer.

La filmación, según comentó, representó un verdadero desafío para todo el equipo técnico, acostumbrado a trabajar en climas cálidos o en estudio. “He grabado en la selva con Isla Bonita, en República Dominicana también, pero esto fue algo totalmente nuevo. Quería asumir un reto técnico y visual, y la nieve te invita a una aventura distinta. Es muy potente narrativamente”, explicó.

Además de dirigir, Helfer también produce esta película junto a la actriz Gianella Neyra, con quien mantiene una estrecha sociedad creativa. “Gianella es organizada, tiene metas claras y es un placer trabajar juntas. Vamos construyendo más proyectos, incluso viajamos para desarrollarlos”, señaló.

La directora también reflexionó sobre la dificultad de hacer cine en Perú. “Nuestra historia cinematográfica es reciente. Muchas películas no cuentan con apoyo estatal y deben buscar aliados privados. Es un trabajo de fe, una apuesta constante. Uno produce con el corazón, pero también es una industria riesgosa”, advirtió.

“Es un viaje emocional en la nieve”, Ani Alva Helfer sobre la secuela de su exitoso filme 'Soltera, casada, viuda, divorcida 2' | Fuente: RPP

¿De qué trata Soltera, casada, viuda, divorciada 2?

Soltera, casada, viuda, divorciada 2 es una próxima película de comedia peruana que será una secuela de la primera entrega del 2023. El filme sigue el viaje de las cuatro amigas (Cecilia, Lorena, Daniela y Conny) para encontrarse a sí mismas y reflexionar sobre sus vínculos personales.

"Las cuatro amigas emprenden un viaje a la nieve para ayudar a Lorena a enfrentar su miedo al matrimonio. Lorena, Daniela, Connie y Cecilia, ahora en etapas distintas, intentan escapar de las dificultades de sus vidas con un viaje que las conecta con su "yo" del pasado, enfrentándose a heridas de la infancia que aún pesan. En este viaje descubren la fuerza de su amistad y el apoyo incondicional que se brindan para superar sus miedos", se lee en la sinopsis oficial.

Ani Alva Helfer recordó, además, que la primera película no tuvo gran promoción inicial, pero logró superar el millón de espectadores en el país. “Gracias a ese éxito, Netflix la compró. Pero el mercado peruano no es muy rentable para la plataforma, por eso no sabemos si la segunda parte llegará ahí. Ojalá sí, pero no es fácil”.

En cuanto al estreno, fue clara: “Soltera, casada, viuda y divorciada 2 se estrena el 17 de abril. Es vital que el público vaya en la primera semana, porque si no hay espectadores, las películas salen de cartelera. Gianella y yo creemos en esta historia, y esperamos que el público también”.

La directora adelantó que tiene nuevos proyectos en camino, entre ellos, varios dramas con toques de comedia, una biopic y más comedias, que siguen ampliando su versátil trayectoria en el cine peruano.

Entrevistas ADN Gobierno observó autógrafa de Ley sobre cine. Ministra de Cultura explica las razones Leslie Urteaga dijo que al gobierno le preocupa que haya límites al financiamiento del cine. Leer más Compartir Entrevistas ADN Share 00:00 · 00:00