Prototipo original de E.T. fue puesto a subasta en EE.UU.: esperan conseguir más de medio millón de dólares

Uno de los tres prototipos creados por el artista italiano Carlo Rambaldi para representar al alienígena de la exitosa película de Steven Spielberg E.T, el extraterrestre está en venta en la casa de subastas Sotheby's en Nueva York.

El modelo procede de la colección personal del famoso artista de efectos especiales y maquillaje, ganador de tres premios Oscar por los efectos especiales de los clásicos Dune de David Lynch, Encuentros cercanos del tercer tipo, también de Spielberg, y una versión de "King Kong" de 1976, dirigida por John Guillermin.

Estimado entre 600 000 y 900 000 dólares, este modelo es uno de los tres E.T. que se utilizaron en el rodaje del clásico de ciencia ficción de 1982, que sigue siendo una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Diseñado y creado en 1981, este modelo de poco más de un metro de altura, protagonizó la icónica "escena del armario", en la que E.T. se esconde entre animales de peluche.

"Este modelo encarna el arte de una época anterior a que se impusiera el de las imágenes creadas por ordenador, una pieza nostálgica e icónica de la historia de Hollywood tan cautivadora como las propias historias", dice Cassandra Hatton, vicepresidenta de la casa de subastas, que considera que el personaje no pasa de moda.

"No he conocido a nadie a quien no le gustara E.T.", dice a la AFP.



Más objetos a la venta

Junto al prototipo, también se venden otros objetos de la colección de Rambaldi, entre ellos bocetos nunca vistos de E.T., así como un estudio animado de uno de los ojos del tierno extraterrestre.

La venta, en línea, concluye el próximo 3 de abril.

Según un documental sobre el rodaje de la película, el físico Albert Einstein, el periodista y escritor Ernest Hemingway y el poeta Carl Sandburg sirvieron de inspiración para la creación del extraterrestre.

Sin embargo, los ojos de 'Kika', la gata himalaya de la familia Rambaldi, sirvieron para crear los de E.T.

Una vez establecido el aspecto que debía tener E.T., Rambaldi creó varios torsos y cabezas, cada uno diseñado con distintas capacidades de movimiento. El alienígena era capaz de realizar 150 movimientos distintos, como arrugar la nariz, fruncir el ceño y estirar el cuello.

En la subasta también se venden otros objetos de la colección de Rambaldi, como dos modelos de gusanos de arena utilizados en la película Dune y un huevo de dinosaurio y un dinosaurio bebé animatrónico de la película japonesa de 1993 Rex: La historia de un dinosaurio, creada para el mercado asiático.