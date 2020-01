Cartelera: Las nominadas al Oscar 2020 y las películas que se estrenan este 23 de enero

Estás son las películas que llegan a la cartelera peruana este 23 de enero. | Fuente: Composición

Este jueves 23 de enero, la cartelera se renueva y trae consigo las más esperadas películas para grandes y chicos, que no puedes dejar de ver.

Dos cintas nominadas a los Oscar 2020 se exhibirán desde esta semana en las salas de cine del Perú. Además, ingresan una película de terror, una animada y una comedia. La cuota nacional también estará presente en la cartelera.

Revisa la sinopsis de todas las películas que se estrenan en el cine peruano este jueves y alístate para ir con toda la familia.

1917

La película "1917" está nominada en la categoría a Mejor Película y buscará el galardón a Mejor Director con la candidatura de Sam Mendes. La cinta narra la historia de dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman), quienes reciben una misión aparentemente imposible en plena Primera Guerra Mundial. En una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.



MUJERCITAS

La película "Mujercitas" también está nominada en la categoría a Mejor Película. El filme cuenta la historia de Amy, Jo, Beth y Meg, quienes son cuatro hermanas en plena adolescencia que se embarcan en unas vacaciones con su madre, pero sin su figura paterna, que es un evangelista itinerante. A medida que atraviesan el amplio estado de Massachusetts, sumido en plena Guerra Civil Americana, van a descubrir el amor y la importancia de los lazos familiares.

SÍ, MI AMOR

La película "Sí, mi amor", de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, será la cuota nacional en la cartelera desde este 23 de enero. La cinta cuenta la historia de Beatriz (Yiddá Eslava) y Guillermo (Julián Zucchi), quienes son una pareja que viven hace 6 años juntos. Bea logra leer una conversación entre Guille y su ex novia Macarena, ella no sabe cómo llevar adelante esta situación, porque no está segura de la infidelidad y al mismo tiempo no quiere confesar que estuvo revisando el teléfono de Guille. Frente a sus amigos y familiares ella termina la relación, dando inicio a la lucha de Guille por demostrar que no fue infiel.

LA POSECIÓN DE MERCY BLACK

Quince años después de apuñalar a una compañera de clase para conjurar a un espíritu maligno conocido como Mercy Black, Marina Hess regresa a casa después de estar en un hospital psiquiátrico, para vivir con su hermana y su sobrino. Pero en los años transcurridos desde su crimen, el mito de Mercy Black se ha vuelto viral, inspirando historias e incluso crímenes de imitadores. Obsesionada por lo que ha hecho y el espíritu que invoco deberá salvar a su sobrino enfrentando su pasado y descubriendo la verdad detrás de Mercy Black.





EL REY BURRO



El Rey León, el monarca de Azad Nagar, decide jubilarse y junto a su consejera Miss Fina, quien planea hacerse con el poder, convoca elecciones para escoger a su sucesor. Inesperadamente, el ganador resulta ser un burro lavandero, Mangu, que se alza como nuevo rey.

CLUB SATÁNICO



Un grupo de frikis marginados son invitados a una fiesta exclusiva en una fraternidad todavía más exclusiva. Lo que ellos no saben es que las fiestas ahí tienen un precio muy alto. Este grupo de reclutas pasará un mal rato para poder entrar en esta idílica fraternidad.

JUGANDO CON FUEGO



Cuando el superintendente de bomberos, Jake Carson (John Cena) y su equipo de élite de expertos bomberos (Keegan-Michael Key, John Leguizamo y Tyler Mane) acuden al rescate de tres hermanos (Brianna Hildebrand, Christian Convery y Finley Rose Slater) durante un incendio forestal, se dan cuenta rápidamente de que ninguna capacitación podría prepararlos para su trabajo más desafiante hasta el momento: ser niñeras. Incapaces de localizar a los padres de los niños, los bomberos tienen sus vidas, trabajos e incluso su cuartel de bomberos de cabeza y aprenden rápidamente que los niños, como los incendios, son salvajes e impredecibles.