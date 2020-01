David Lynch dirige y protagoniza un nuevo corto para Netflix. | Fuente: Netflix

Aprovechando su cumpleaños número 74, el director y guionista David Lynch lo celebra con el estreno del corto cinematográfico “What Did Jack Do?", protagonizado por él mismo y un mono. Es tal como se escucha, la pieza cinematográfica de 17 minutos está disponible desde hoy en Netflix.

El cineasta presenta la historia de un peculiar interrogatorio, donde él da vida un detective de homicidios que hace incisivas preguntas a un mono atormentado que habla como una persona.

Cabe desatacar que, el cortometraje conserva el claro sello que el guionista impone en sus producciones: desde el dadaísmo hasta el surrealismo, todo englobado por un ambiente de misterio. “What Did Jack Do?" está dirigido, escrito y protagonizado por David Lynch.

Este último trabajo del director lo trae de vuelta a la pantalla chica, ya que su último proyecto importante consistió en el revival de la serie “Twin Peaks”, en el 2017.

CORTOMETRAJES EN NETFLIX

Netflix invierte más tiempo —y dinero— en producciones en forma de películas y series, pero no deja de lado el nicho de los cortos cinematográficos. En junio del 2019, la plataforma digital estrenó “Anima”, un corto dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por Thom Yorke, vocalista de Radiohead.

Por otro lado, Netflix ha presentado alternativas interesantes como “Love, Death and Robots”, una serie antológica de animación, que presenta una historia única en cada episodio enmarcada por la fantasía, horror, comedia y, sobre todo, la presencia constante de la tecnología.