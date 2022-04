"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se pre-estrenará el 4 de mayo.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la nueva película de Marvel Studios, se estrenará en cines el jueves 5 de mayo. Sin embargo, un día antes, el miércoles 4 de mayo, será el pre-estreno para toda Latinoamérica.

Por ello, el próximo miércoles 6 de abril comienza la venta anticipada de entradas. Los detalles de compra, precios y horarios para las funciones pueden consultarse de forma online, presencial, tienda web y/o aplicaciones para teléfonos móviles en cada cine.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

La película es protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams.

Además, ha sido dirigida por Sam Raimi y producida por Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. El guion está a cargo de Michael Waldron.

