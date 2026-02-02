Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estrenos de Películas hoy 02 de febrero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
2 de Febrero del 2026
La momia
La momia
PG-132h 4minAcción & Aventura,Fantasía1999
Director: Stephen Sommers
Reparto: Brendan Fraser,Rachel Weisz,John Hannah,Arnold Vosloo,Patricia Velásquez,Oded Fehr,Kevin J. O'Connor,Jonathan Hyde,Erick Avari,Stephen Dunham,Corey Johnson,Mohammed Afifi,Tuc Watkins,Omid Djalili,Bernard Fox
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 63
Sinopsis

El legionario Rick O'Connell y su socio descubren durante una batalla en Egipto las ruinas de Hamunaptra, la ciudad de los muertos. Pasado un tiempo, este descubrimiento le permitirá salvar su vida y volver al lugar con una egiptóloga y su hermano, donde coinciden con un grupo de americanos. Todos ellos, seducidos por la aventura, provocarán la resurrección de la momia de un diabólico sacerdote egipcio que intenta desesperadamente recuperar a su amada.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Regreso al futuro
Regreso al futuro
PG1h 56minAcción & Aventura,Comedia,Ciencia ficción1985
Director: Robert Zemeckis
Reparto: Michael J. Fox,Christopher Lloyd,Crispin Glover,Lea Thompson,Claudia Wells,Thomas F. Wilson,Marc McClure,Wendie Jo Sperber,George DiCenzo,Frances Lee McCain,James Tolkan,J.J. Cohen,Casey Siemaszko,Billy Zane,Harry Waters, Jr.
Valoración:
IMBD 8.5
Rotten Tomatoes 93
Sinopsis

El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1
142h 3minCiencia ficción,Acción & Aventura,Misterio & Suspense2014
Director: Francis Lawrence
Reparto: Jennifer Lawrence,Josh Hutcherson,Liam Hemsworth,Woody Harrelson,Elizabeth Banks,Julianne Moore,Philip Seymour Hoffman,Jeffrey Wright,Stanley Tucci,Donald Sutherland,Willow Shields,Sam Claflin,Jena Malone,Mahershala Ali,Natalie Dormer
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 70
Sinopsis

Katniss Everdeen se encuentra en el Distrito 13 después de destrozar los Juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la comandante Coin y el consejo de sus amigos más leales, Katniss extiende sus alas mientras lucha por salvar a Peeta Mellark y a una nación alentada por su valentía...

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2
142h 17minAcción & Aventura,Ciencia ficción,Misterio & Suspense,Europeas2015
Director: Francis Lawrence
Reparto: Jennifer Lawrence,Josh Hutcherson,Liam Hemsworth,Woody Harrelson,Elizabeth Banks,Julianne Moore,Philip Seymour Hoffman,Jeffrey Wright,Stanley Tucci,Donald Sutherland,Willow Shields,Sam Claflin,Jena Malone,Mahershala Ali,Natalie Dormer
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 70
Sinopsis

La última entrega de 'Los Juegos del Hambre' nos muestra a una nación en guerra, en la que Katniss se enfrenta con uñas y dientes al presidente Snow. Con la ayuda de algunos amigos, entre ellos Gale, Finnick y Peeta, arriesgará la vida para salir del Distrito 13 y eliminar al presidente Snow.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Los Croods
Los Croods
PG1h 39minFamilia,Comedia,Animación,Acción & Aventura,Fantasía2013
Director: Kirk DeMicco,Chris Sanders
Reparto: Nicolas Cage,Emma Stone,Ryan Reynolds,Catherine Keener,Cloris Leachman,Clark Duke,Chris Sanders,Randy Thom
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 71
Sinopsis

La película está ambientada en la prehistoria, donde Crug lidera a su familia más allá de la comodidad de su hogar después de que este sea destruido por un gran terremoto. Mientras intentan viajar por el desconocido y aterrador mundo, se encuentran con un nómada que cautiva a su clan, en especial a su hermana mayor, con su mente moderna.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl
Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl
PG1h 29minCiencia ficción,Acción & Aventura,Comedia,Familia,Fantasía2005
Director: Robert Rodriguez
Reparto: Taylor Lautner,Taylor Dooley,Cayden Boyd,David Arquette,Kristin Davis,Jacob Davich,Sasha Pieterse,George López,Rico Torres,Marc Musso,Shane Graham,Tiger Darrow,Racer Rodriguez,Rebel Rodriguez,Rocket Rodriguez
Valoración:
IMBD 3.8
Rotten Tomatoes 20
Sinopsis

Mientras pasa las vacaciones solo, los héroes imaginarios (amigos con superpoderes) de un chico con mucha imaginación cobran vida y le invitarán a pasar múltiples aventuras.

¿Dónde verla?
Netflix
Home: Hogar dulce hogar
Home: Hogar dulce hogar
PG1h 34minCiencia ficción,Familia,Fantasía,Comedia,Animación2015
Director: Tim Johnson
Reparto: Jim Parsons,Rihanna,Steve Martin,Jennifer Lopez,Matt Jones,Brian Stepanek,April Lawrence,Lisa Stewart,Stephen Kearin,April Winchell
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 53
Sinopsis

Un grupo de pacíficos alienígenas se encuentran huyendo de sus enemigos, y deciden esconderse de ellos en la Tierra. Sin embargo, uno de estos humildes extraterrestres accidentalmente notifica a sus perseguidores cuál es su ubicación, y no le queda más remedio que huir junto con una chica adolescente.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El precio del poder
El precio del poder
R2h 50minAcción & Aventura,Crimen,Drama1983
Director: Brian De Palma
Reparto: Al Pacino,Steven Bauer,Michelle Pfeiffer,Mary Elizabeth Mastrantonio,Robert Loggia,Miriam Colon,F. Murray Abraham,Paul Shenar,Harris Yulin,Ángel Salazar,Arnaldo Santana,Pepe Serna,Michael P. Moran,Al Israel,Dennis Holahan
Valoración:
IMBD 8.3
Rotten Tomatoes 78
Sinopsis

Un emigrante cubano frío y sanguinario, Tony Montana, llega de Cuba para instalarse en Miami, donde se propone hacerse con un nombre dentro del crimen organizado de Florida. Junto a su amigo, Manny Rivera, inicia una ascendente carrera delictiva.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Lorax. En busca de la trúfula perdida
Lorax. En busca de la trúfula perdida
PG1h 26minAnimación,Fantasía,Comedia,Drama,Familia2012
Director: Chris Renaud
Reparto: Danny DeVito,Ed Helms,Zac Efron,Rob Riggle,Taylor Swift,Jenny Slate,Betty White,Nasim Pedrad,Joel Swetow,Michael Beattie,Elmarie Wendel,Dave B. Mitchell,Dempsey Pappion,Danny Cooksey,Stephen Tobolowsky
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 53
Sinopsis

Un chico se propone conquistar el afecto de la chica de sus sueños. Para conseguirlo, debe averiguar la historia del Lorax, una encantadora aunque gruñona criatura que lucha por proteger un mundo en vías de extinción.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru
Últimas noticias