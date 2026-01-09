Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 09 de enero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
9 de Enero del 2026
Cómo entrenar a tu dragón
Cómo entrenar a tu dragón
PG1h 38minAnimación,Acción & Aventura,Familia,Fantasía2010
Director: Chris Sanders,Dean DeBlois
Reparto: Jay Baruchel,Gerard Butler,Craig Ferguson,America Ferrera,Jonah Hill,Christopher Mintz-Plasse,T.J. Miller,Kristen Wiig,Robin Atkin Downes,Philip McGrade,Kieron Elliott,Ashley Jensen,David Tennant,Randy Thom
Valoración:
IMBD 8.1
Rotten Tomatoes 99
Sinopsis

En la isla de Berk, donde luchar contra dragones es un modo de vida, un joven vikingo llamado Hipo aspira a unirse a la lucha contra estas criaturas. Sin embargo, su mundo da un giro inesperado cuando se encuentra con un dragón herido y descubre que los dragones no son los enemigos que siempre creyó.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
El Club de la Lucha
El Club de la Lucha
R2h 19minMisterio & Suspense,Drama,Crimen1999
Director: David Fincher
Reparto: Edward Norton,Brad Pitt,Helena Bonham Carter,Meat Loaf,Jared Leto,Zach Grenier,Holt McCallany,Eion Bailey,Richmond Arquette,David Andrews,George Maguire,Eugenie Bondurant,Christina Cabot,Sydney "Big Dawg" Colston,Rachel Singer
Valoración:
IMBD 8.8
Rotten Tomatoes 81
Sinopsis

Un hombre consumido por el insomnio y una vida sin sentido conoce a Tyler Durden, un carismático anarquista que lo arrastra a un club secreto donde el dolor despierta algo dormido. Lo que comienza como liberación pronto se convierte en una guerra contra el sistema…

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Gente que conocemos en vacaciones
Gente que conocemos en vacaciones
1h 49minComedia,Drama,Romance2026
Director: Brett Haley
Reparto: Tom Blyth,Emily Bader,Sarah Catherine Hook,Jameela Jamil,Lucien Laviscount,Lukas Gage,Miles Heizer,Alan Ruck,Molly Shannon,Alice Lee,Spencer Neville,Ian Porter,John Jabaley,Bethany Anne Lind,Michael A. Newcomer
Sinopsis

Poppy es un espíritu libre y a Alex le gusta planificarlo todo. Tras muchas vacaciones juntos, estos amigos tan diferentes se preguntan si serán la pareja perfecta.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Romper el Círculo
Romper el Círculo
142h 10minDrama,Romance2024
Director: Justin Baldoni
Reparto: Blake Lively,Justin Baldoni,Jenny Slate,Brandon Sklenar,Hasan Minhaj,Kevin McKidd,Amy Morton,Alex Neustaedter,Robert Clohessy,Robin S. Walker,Emily Baldoni,Adam Mondschein,Robyn Lively,Megan Robinson,Steve Monroe
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 55
Sinopsis

Una mujer atraviesa las tumultuosas etapas de una relación abusiva. Tras mudarse a la ciudad de Boston después de la universidad, decide iniciar su propio negocio como florista y se enamora de un joven neurocirujano.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Hit Man. Asesino por casualidad
Hit Man. Asesino por casualidad
1h 55minComedia,Romance,Crimen2024
Director: Richard Linklater
Reparto: Glen Powell,Adria Arjona,Austin Amelio,Retta,Sanjay Rao,Molly Bernard,Evan Holtzman,Gralen Bryant Banks,Mike Markoff,Bryant Carroll,Kate Adair,Martin Bats Bradford,Morgana Shaw,Ritchie Montgomery,Richard Robichaux
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 95
Sinopsis

Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratador, será mejor que tengas cuidado: trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un marido maltratador, se convierte en uno de sus falsos personajes, se enamora de la mujer y coquetea con convertirse él mismo en un criminal.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Cómo entrenar a tu dragón 2
Cómo entrenar a tu dragón 2
PG1h 42minAcción & Aventura,Animación,Comedia,Familia,Fantasía,Drama2014
Director: Dean DeBlois
Reparto: Jay Baruchel,Cate Blanchett,Gerard Butler,Craig Ferguson,America Ferrera,Jonah Hill,Christopher Mintz-Plasse,T.J. Miller,Kristen Wiig,Djimon Hounsou,Kit Harington,Kieron Elliott,Philip McGrade,Andrew Ableson,Gideon Emery
Valoración:
IMBD 7.8
Rotten Tomatoes 92
Sinopsis

Han pasado cinco años desde que Hipo empezó a entrenar a su dragón, rompiendo la tradición vikinga de cazarlos. Astrid y el resto de la pandilla han conseguido difundir en la isla un nuevo deporte: las carreras de dragones. Mientras realizan una carrera, atraviesan los cielos llegando a territorios inhóspitos, donde nadie antes ha estado. Durante un viaje descubren una cueva cubierta de hielo que resulta ser el refugio de cientos de dragones salvajes, a los que cuida un misterioso guardián. Hipo y los suyos se unen al guardián para proteger a los dragones de las fuerzas malignas que quieren acabar con ellos.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Vida de este chico
Vida de este chico
R1h 55minDrama1993
Director: Michael Caton-Jones
Reparto: Robert De Niro,Ellen Barkin,Leonardo DiCaprio,Chris Cooper,Eliza Dushku,Jonah Blechman,Kathy Kinney,Gerrit Graham,Carla Gugino,Zachary Ansley,Tobey Maguire,Tracey Ellis,Robert Zameroski,Travis MacDonald,Morgan Brayton
Valoración:
IMBD 7.3
Rotten Tomatoes 76
Sinopsis

Drama ambientado en la década de los 50, en Estados Unidos, que retrata los años adolescentes de un muchacho, a través de la relación que éste tiene con su madre y con su destructivo y autoritario padrastro.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Cómo entrenar a tu dragón 3
Cómo entrenar a tu dragón 3
1h 44minAnimación,Acción & Aventura,Comedia,Drama,Familia,Fantasía2019
Director: Dean DeBlois
Reparto: Jay Baruchel,America Ferrera,F. Murray Abraham,Cate Blanchett,Gerard Butler,Craig Ferguson,Jonah Hill,Christopher Mintz-Plasse,Kristen Wiig,Kit Harington,Justin Rupple,Robin Atkin Downes,Kieron Elliott,Julia Emelin,Gideon Emery
Valoración:
IMBD 7.4
Rotten Tomatoes 90
Sinopsis

Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón, Furia Nocturna, se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás haya afrontado... y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Ad astra
Ad astra
PG-132h 3minCiencia ficción,Drama,Misterio & Suspense2019
Director: James Gray
Reparto: Brad Pitt,Tommy Lee Jones,Liv Tyler,Ruth Negga,Donald Sutherland,Kimberly Elise,Loren Dean,Donnie Keshawarz,Sean Blakemore,Bobby Nish,LisaGay Hamilton,John Finn,John Ortiz,Freda Foh Shen,Kayla Adams
Valoración:
IMBD 6.5
Sinopsis

El futuro cercano, un tiempo en el que tanto la esperanza como la adversidad impulsan a la humanidad a mirar hacia las estrellas y más allá. Mientras un misterioso fenómeno amenaza con destruir la vida en el planeta Tierra, el astronauta Roy McBride emprende una misión a través de la inmensidad del espacio y sus muchos peligros para descubrir la verdad sobre una expedición perdida que décadas antes afrontó audazmente el vacío y el silencio en busca de lo desconocido.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Tiempo de matar
Tiempo de matar
R2h 29minDrama,Misterio & Suspense,Crimen1996
Director: Joel Schumacher
Reparto: Matthew McConaughey,Sandra Bullock,Samuel L. Jackson,Kevin Spacey,Ashley Judd,Donald Sutherland,Oliver Platt,Charles S. Dutton,Brenda Fricker,Kiefer Sutherland,Patrick McGoohan,Rae'Ven Larrymore Kelly,Tonea Stewart,John Diehl,Chris Cooper
Valoración:
IMBD 7.5
Rotten Tomatoes 66
Sinopsis

En una tranquila localidad sureña de Mississippi dos jóvenes borrachos violan salvajemente a una niña negra de diez años. La mayoría blanca de la ciudad se muestra horrorizada ante tan atroz crimen. Carl Lee, el padre de la niña, armado con un rifle de asalto, decide tomarse la justicia por su mano y mata a los violadores de su hija. Mientras la tensión va creciendo y reaparecen en las calles las cruces ardiendo del Ku Klux Klan, Jake Brigance, un joven abogado blanco, hará todo lo posible por salvar la vida de Carl Lee y proteger la suya.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
JFK: Caso abierto
JFK: Caso abierto
143h 9minDrama,Misterio & Suspense,Historia1991
Director: Oliver Stone
Reparto: Kevin Costner,Tommy Lee Jones,Gary Oldman,Kevin Bacon,Michael Rooker,Jack Lemmon,Laurie Metcalf,Sissy Spacek,Joe Pesci,John Candy,Pruitt Taylor Vince,Jay O. Sanders,Walter Matthau,Sally Kirkland,Donald Sutherland
Valoración:
IMBD 8
Rotten Tomatoes 85
Sinopsis

El fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, reabrió el caso del asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy y presentó cargos contra algunas personas. Después de entrevistar a numerosos testigos de Dallas y a personas relacionadas con los hechos, mantuvo la tesis de que el magnicidio fue fruto de una conspiración en la que podrían haber intervenido el FBI, la CIA y el propio vicepresidente Lindon B. Johnson.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Viudas
Viudas
R2h 9minCrimen,Misterio & Suspense,Drama2018
Director: Steve McQueen
Reparto: Viola Davis,Michelle Rodriguez,Elizabeth Debicki,Cynthia Erivo,Colin Farrell,Robert Duvall,Liam Neeson,Brian Tyree Henry,Daniel Kaluuya,Lukas Haas,Garret Dillahunt,Carrie Coon,Jacki Weaver,Molly Kunz,Jon Bernthal
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 91
Sinopsis

Adaptación cinematográfica de 'Las viudas', miniserie británica de 1983, aquí ambientada en Chicago en la actualidad, sobre cuatro mujeres con nada en común excepto una deuda heredada por las actividades criminales de sus difuntos maridos. Verónica, Alice, Linda y Belle, deciden tomar las riendas de su destino y conspiran para forjarse un futuro con sus propias reglas.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Depeche Mode: M
Depeche Mode: M
1h 35minMúsica,Documental2025
Reparto: Dave Gahan,Martin Gore,Daniel Giménez Cacho
Valoración:
IMBD 7.9
Sinopsis

DEPECHE MODE: M es un viaje cinematográfico al interior de la relación de la cultura mexicana con la muerte enmarcado por las actuaciones emblemáticas de Depeche Mode durante su gira Memento Mori de 2023.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Brazil... La película
Brazil... La película
2h 12minCiencia ficción,Drama,Misterio & Suspense1985
Director: Terry Gilliam
Reparto: Jonathan Pryce,Robert De Niro,Katherine Helmond,Ian Holm,Bob Hoskins,Michael Palin,Ian Richardson,Peter Vaughan,Kim Greist,Jim Broadbent,Barbara Hicks,Charles McKeown,Derrick O'Connor,Kathryn Pogson,Bryan Pringle
Valoración:
IMBD 7.8
Rotten Tomatoes 98
Sinopsis

En un extraño y deprimente universo futurista donde reinan las máquinas, una mosca cae dentro de un ordenador y cambia el apellido del guerrillero Harry Tuttle por el del tranquilo padre de familia Harry Buttle, que es detenido y asesinado por el aparato represor del Estado. El tranquilo burócrata Sam Lowry es el encargado de devolver un talón a la familia de la víctima, circunstancia que le permite conocer a Jill Layton, la mujer de sus sueños. Y, mientras la persigue, hace amistad con Harry Tuttle y se convierte en su cómplice.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Assassin's Creed
Assassin's Creed
2h 20minCiencia ficción,Acción & Aventura2016
Director: Justin Kurzel
Reparto: Michael Fassbender,Marion Cotillard,Jeremy Irons,Brendan Gleeson,Charlotte Rampling,Michael Kenneth Williams,Ariane Labed,James Sobol Kelly,Denis Ménochet,Callum Turner,Khalid Abdalla,Essie Davis,Carlos Bardem,Javier Gutiérrez,Hovik Keuchkerian
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 18
Sinopsis

Gracias a una revolucionaria tecnología que desbloquea los recuerdos genéticos, Callum Lynch vive las aventuras de su ancestro, Aguilar, en la España del siglo XV. Callum descubre que es el descendiente de una misteriosa sociedad secreta, los Asesinos, y que posee increíbles conocimientos y habilidades que le permitirán enfrentarse a la poderosa y opresora organización de los Templarios en el presente.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Fantástico Sr. Fox
Fantástico Sr. Fox
PG1h 27minComedia,Drama,Familia,Animación,Crimen2009
Director: Wes Anderson
Reparto: George Clooney,Robin Hurlstone,Meryl Streep,Jason Schwartzman,Eric Chase Anderson,Wallace Wolodarsky,Willem Dafoe,Hugo Guinness,Michael Gambon,Bill Murray,Helen McCrory,Wes Anderson,Jarvis Cocker,Owen Wilson,Juman Malouf
Valoración:
IMBD 7.9
Rotten Tomatoes 93
Sinopsis

Un astuto zorro llamado Fox (voz original de George Clooney) parece llevar una vida idílica con su esposa (Meryl Streep) y con su hijo Ash (Jason Schwartzman). Pero, por las noches, el señor Fox se dedica a robar gallinas, patos y pavos en las granjas vecinas. Los granjeros deciden acabar con la situación cazando a Mr. Fox. Basada en el famoso libro para niños de Roald Dahl.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Los becarios
Los becarios
PG-131h 59minComedia2013
Director: Shawn Levy
Reparto: Vince Vaughn,Owen Wilson,Rose Byrne,Aasif Mandvi,Max Minghella,Josh Brener,Dylan O'Brien,Tiya Sircar,Tobit Raphael,Josh Gad,Jessica Szohr,Rob Riggle,Eric André,Harvey Guillén,Gary Anthony Williams
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 34
Sinopsis

Cuando dos cuarentones vendedores de relojes son despedidos de sus respectivos trabajos, convencidos ambos de que no se han adaptado a los cambios de las nuevas tecnologías, deciden empezar de nuevo y buscar trabajo en la empresa más exitosa de Internet: Google. Finalmente consiguen un contrato de prácticas como becarios. La locura comienza cuando se ven compitiendo para conseguir el puesto con jóvenes veinteañeros, mucho más listos y más familiarizados con el mundo digital que ellos.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Pequeño Manhattan
Pequeño Manhattan
PG1h 30minComedia,Romance,Familia2005
Director: Mark Levin
Reparto: Josh Hutcherson,Charlie Ray,Bradley Whitford,Cynthia Nixon,Willie Garson,J. Kyle Manzay,Josh Pais,John Dossett,Talia Balsam,Jonah Meyerson,Tonye Patano,Connor Hutcherson,Mike Chaturantabut,Timothy Adams,Jess Weixler
Valoración:
IMBD 7.4
Rotten Tomatoes 77
Sinopsis

Gabe (Josh Hutcherson) es un estudiante de quinto grado de 11 años de edad que vive en el Upper West Side de Manhattan con su padre y su madre. Los padres de Gabe se separaron hace año y medio, pero todavía comparten piso. Gabe considera a Nueva York como su ciudad - bueno, al menos las diez manzanas que están alrededor de su casa. Gabe es feliz saliendo con sus tres mejores amigos, jugando al baloncesto en el patio del recreo y moviéndose por el barrio. No tiene tiempo ni interés por las chicas. Pero cuando se apunta a clases de kárate y le emparejan con Rosemary Telesco (Charlie Ray), a quien conoce desde la guardería, todo cambia. Gabe se enamora de Rosemary, aun cuando no entiende esos sentimientos que al mismo tiempo le atormentan y le llenan de emoción. Nada es más grande que el primer amor...

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Jeff y los suyos
Jeff y los suyos
R1h 23minDrama,Comedia2012
Director: Mark Duplass,Jay Duplass
Reparto: Jason Segel,Ed Helms,Susan Sarandon,Judy Greer,Rae Dawn Chong,Steve Zissis,Evan Ross,Matt Malloy,Benjamin Brant Bickham,Tim J. Smith,Ernest James,Raion Hill,Zac Cino,Lance E. Nichols,Carol Sutton
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 77
Sinopsis

Es la historia de dos hermanos, uno de ellos (Helms) está inmerso en una semi-crisis, y piensa que su mujer (Greer) tiene una aventura. El otro es un adorable perdedor (Segel) que todavía vive en casa de su madre (Sarandon). Un día, los hermanos salen a espiar a la mujer, con todo tipo de consecuencias imprevistas.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Caza de brujas
Caza de brujas
1h 40minDrama,Misterio & Suspense1991
Director: Irwin Winkler
Reparto: Robert De Niro,Annette Bening,George Wendt,Patricia Wettig,Sam Wanamaker,Luke Edwards,Chris Cooper,Ben Piazza,Martin Scorsese,Barry Primus,Gailard Sartain,Robin Gammell,Brad Sullivan,Tom Sizemore,Roxann Dawson
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 65
Sinopsis

Ha empezado una caza de brujas. No se trata de grupos callejeros al acecho con antorchas. Los cazadores son unos políticos ante los flashes de las cámaras en audiciones públicas convocadas por el Comité de Actividades Antiamericanas. Hollywood está siendo juzgado y a David Merrill -Robert De Niro- le piden dar nombres. Merrill es un director que encabeza la lista negra, y que puede salvar su carrera si testifica contra sus amigos sospechosos de ser comunistas.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Made in America
Made in America
141h 51minComedia1993
Director: Richard Benjamin
Reparto: Whoopi Goldberg,Ted Danson,Will Smith,Nia Long,Paul Rodríguez,Jennifer Tilly,Peggy Rea,Clyde Kusatsu,David Bowe,Jeffrey Joseph,Rawley Valverde,Fred Mancuso,Charlene Fernetz,Shawn Levy,Lu Leonard
Valoración:
IMBD 5.1
Rotten Tomatoes 32
Sinopsis

Zora Mathews es una chica negra que un día averigua que su padre fue un donante anónimo de semen. Su madre le confiesa que, tras enviudar, recurrió a ese procedimiento para quedarse embarazada. Pero lo terrible para Zora es descubrir que el donante es un hombre blanco que vende coches usados.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Zona prohibida
Zona prohibida
R1h 39minMisterio & Suspense,Crimen,Drama,Acción & Aventura2022
Director: Sophia Banks
Reparto: Michelle Monaghan,Jason Clarke,Jai Courtney,Pallavi Sharda,Phoenix Raei,Fayssal Bazzi,Uli Latukefu,Logan Huffman,Todd Lasance,Lincoln Lewis,Pacharo Mzembe,Lucy Barrett,Simon Elrahi,Joey Vieira
Valoración:
IMBD 4.5
Sinopsis

Un grupo de oficiales con base en un laberinto ultrasecreto debe luchar por sus vidas contra Hatchet, un brillante e infame preso altamente peligroso. Cuando escapa, se convierte en una amenaza de consecuencias nefastas y de largo alcance.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
