Estrenos de Películas hoy 12 de enero del 2026

Esta es la historia del hombre que creó el mayor imperio automovilístico de la historia, de la pobreza a la riqueza, la pasión y un carácter brutal. Encontramos a Ferrari como un anciano, desequilibrado por los recuerdos del pasado y por todas las cosas que dejó atrás en su camino hacia el éxito. Un periodista que conoce datos oscuros sobre su pasado pretende realizar la última y más íntima entrevista a Ferrari, quien sucumbe a sus demandas incesantes. A través de esta entrevista se revela la pasión que siente por las carreras, la difícil relación con su padre y su hermano mayor, el amor hacia su madre y la muerte de otro hermano durante la guerra. Cuenta su sueño de joven de construir el coche de carreras más rápido, prestigioso e invencible de todos los tiempos.
Wilbur Walsh es una persona introvertida, simpática y sin preocupaciones. Matt Kirby por el contrario es un tipo de carácter despreocupado, extrovertido y un poco alborotador. Ambos son aparentemente algo agresivos, con pocos escrúpulos, pero básicamente de buen corazón. Su primer encuentro es una pelea contra una pandilla. Pensando que hacen un buen equipo, planean un robo a un pequeño supermercado. Como siempre, hacen los mínimos preparativos para el asalto y cuando irrumpen en el local, se dan cuenta de que en realidad es la Oficina de Reclutamiento de Policías y antes de que se den cuenta son alistados. Sus esfuerzos para fracasar en el curso de formación son vanos. Trabajando bajo el teniente McBride, los nuevos policías demuestran qué tan efectivos son sus pocos convencionales métodos.
Un vistazo exclusivo a todos los años de trabajo artesanal invertidos para crear la última entrega de la serie de los hermanos Duffer que ha marcado a toda una generación.
A leading magician who assembles a reluctant crew for an audacious and daring heist to steal a priceless gem. As their pasts intertwine and the stakes rise, the team must perfect the art of illusion, confront their own vulnerabilities, and orchestrate the ultimate vanishing act to protect their futures.
Un minuto. Un micrófono. Cero tapujos. Tony Hinchcliffe y un panel de invitados famosos evalúan sin piedad a un grupo de comediantes prometedores en Austin.