Estrenos de Películas hoy 12 de enero del 2026

Sinopsis

Esta es la historia del hombre que creó el mayor imperio automovilístico de la historia, de la pobreza a la riqueza, la pasión y un carácter brutal. Encontramos a Ferrari como un anciano, desequilibrado por los recuerdos del pasado y por todas las cosas que dejó atrás en su camino hacia el éxito. Un periodista que conoce datos oscuros sobre su pasado pretende realizar la última y más íntima entrevista a Ferrari, quien sucumbe a sus demandas incesantes. A través de esta entrevista se revela la pasión que siente por las carreras, la difícil relación con su padre y su hermano mayor, el amor hacia su madre y la muerte de otro hermano durante la guerra. Cuenta su sueño de joven de construir el coche de carreras más rápido, prestigioso e invencible de todos los tiempos.