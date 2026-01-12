Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 12 de enero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
12 de Enero del 2026
Ferrari
Ferrari
3h 35minDrama,Misterio & Suspense,Familia,Europeas2003
Director: Carlo Carlei
Reparto: Sergio Castellitto,Ed Stoppard,Cristina Moglia,Jessica Brooks,Mathew Bose,Pierfrancesco Favino,Vincent Schiavelli,Gabriella Pession,Pietro Ragusa,Francesca De Sapio,Elio Germano,Paolo Giovannucci,Giampiero Judica,Rinaldo Rocco,Frank Crudele
Valoración:
IMBD 7
Sinopsis

Esta es la historia del hombre que creó el mayor imperio automovilístico de la historia, de la pobreza a la riqueza, la pasión y un carácter brutal. Encontramos a Ferrari como un anciano, desequilibrado por los recuerdos del pasado y por todas las cosas que dejó atrás en su camino hacia el éxito. Un periodista que conoce datos oscuros sobre su pasado pretende realizar la última y más íntima entrevista a Ferrari, quien sucumbe a sus demandas incesantes. A través de esta entrevista se revela la pasión que siente por las carreras, la difícil relación con su padre y su hermano mayor, el amor hacia su madre y la muerte de otro hermano durante la guerra. Cuenta su sueño de joven de construir el coche de carreras más rápido, prestigioso e invencible de todos los tiempos.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Dos superpolicías
Dos superpolicías
1h 55minComedia,Acción & Aventura,Europeas,Crimen1977
Director: Enzo Barboni
Reparto: Terence Hill,Bud Spencer,David Huddleston,Luciano Catenacci,Ezio Marano,Luciano Rossi,Luigi Casellato,Edy Biagetti,Jill Flanter,Laura Gemser,April Clough,Riccardo Pizzuti,Claudio Ruffini,Roberto Messina,Rocco Lerro
Valoración:
IMBD 7.1
Sinopsis

Wilbur Walsh es una persona introvertida, simpática y sin preocupaciones. Matt Kirby por el contrario es un tipo de carácter despreocupado, extrovertido y un poco alborotador. Ambos son aparentemente algo agresivos, con pocos escrúpulos, pero básicamente de buen corazón. Su primer encuentro es una pelea contra una pandilla. Pensando que hacen un buen equipo, planean un robo a un pequeño supermercado. Como siempre, hacen los mínimos preparativos para el asalto y cuando irrumpen en el local, se dan cuenta de que en realidad es la Oficina de Reclutamiento de Policías y antes de que se den cuenta son alistados. Sus esfuerzos para fracasar en el curso de formación son vanos. Trabajando bajo el teniente McBride, los nuevos policías demuestran qué tan efectivos son sus pocos convencionales métodos.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Una última aventura: Así se hizo ‘Stranger Things 5’
Una última aventura: Así se hizo ‘Stranger Things 5’
2h 2minDocumental2026
Director: Martina Radwan
Reparto: Ross Duffer,Matt Duffer,Shawn Levy,Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Noah Schnapp,Gaten Matarazzo,Caleb McLaughlin,Sadie Sink,Natalia Dyer,Charlie Heaton,Joe Keery,Maya Hawke,Nell Fisher,Jamie Campbell Bower
Sinopsis

Un vistazo exclusivo a todos los años de trabajo artesanal invertidos para crear la última entrega de la serie de los hermanos Duffer que ha marcado a toda una generación.

¿Dónde verla?
Netflix
Magik Rompak
Magik Rompak
2h 14minMisterio & Suspense,Acción & Aventura,Crimen2025
Director: Adrian Teh
Reparto: Zul Ariffin,Sharnaaz Ahmad,Amelia Henderson,Nadhir Nasar,Tay Ping-Hui,Yasmin Hani,Fabian Loo,Miller Khan,Elvina Mohamad,Theebaan Govindasamy,Anas Ridzuan,Wan Raja,Mustaqim Bahadon,Anand Rajaram,Shamini Shradha
Sinopsis

A leading magician who assembles a reluctant crew for an audacious and daring heist to steal a priceless gem. As their pasts intertwine and the stakes rise, the team must perfect the art of illusion, confront their own vulnerabilities, and orchestrate the ultimate vanishing act to protect their futures.

¿Dónde verla?
Netflix
Kill Tony: Once Upon a Time in Texas
Kill Tony: Once Upon a Time in Texas
Comedia2026
Director: Anthony Giordano
Reparto: Tony Hinchcliffe,Brian Redban,Gabriel Iglesias,Harland Williams,Carrot Top,Rob Schneider,Roseanne Barr,Joe DeRosa,Kam Patterson,Joe Rogan
Sinopsis

Un minuto. Un micrófono. Cero tapujos. Tony Hinchcliffe y un panel de invitados famosos evalúan sin piedad a un grupo de comediantes prometedores en Austin.

¿Dónde verla?
Netflix
