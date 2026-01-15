Estrenos de Películas hoy 15 de enero del 2026

Sinopsis

Cuenta la historia de una campesina, Jagna, obligada a casarse con un granjero rico y mucho mayor, Boryna, a pesar de que ella está enamorada de su hijo, Antek. Con el tiempo, Jagna se convierte en objeto de envidia y odio de los aldeanos, y tiene que luchar para preservar su independencia. Ambientada en la campiña polaca en la cúspide de los siglos XIX y XX, los giros dramáticos de la historia se relacionan con los cambios de estación, el trabajo duro en el campo y las fiestas tradicionales locales. La novela de Wladyslaw Reymont será llevada a la pantalla con una animación de pinturas realistas y pre-impresionistas al estilo de la pintura polaca del siglo XIX.