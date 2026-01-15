Estrenos de Películas hoy 15 de enero del 2026

Las vacaciones egipcias del detective belga Hércules Poirot, a bordo de un glamuroso barco de vapor, se ven alteradas por la búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una pareja perfecta se ve truncada de la forma más trágica.
En el siglo XIX, después de una larga guerra, un bebé es abandonado a la puerta de un convento de frailes franciscanos que intentan, sin éxito, buscarle una familia. Pasan los años, y aunque el niño vive feliz entre los monjes, no puede dejar de añorar a su madre. Marcelino se hace amigo de un Cristo crucificado que hay en el desván del convento: habla con él y le sube de la cocina pan, vino y otros víveres que puede encontrar.
Cuando la creadora de una exitosa aplicación de citas se compromete, regresa a su pueblo para contarle la noticia a su padre, pero allí se cruza con un viejo amor y vuelve a enamorarse de él.
Cuenta la historia de una campesina, Jagna, obligada a casarse con un granjero rico y mucho mayor, Boryna, a pesar de que ella está enamorada de su hijo, Antek. Con el tiempo, Jagna se convierte en objeto de envidia y odio de los aldeanos, y tiene que luchar para preservar su independencia. Ambientada en la campiña polaca en la cúspide de los siglos XIX y XX, los giros dramáticos de la historia se relacionan con los cambios de estación, el trabajo duro en el campo y las fiestas tradicionales locales. La novela de Wladyslaw Reymont será llevada a la pantalla con una animación de pinturas realistas y pre-impresionistas al estilo de la pintura polaca del siglo XIX.
Le Ying ha permanecido en casa durante muchos años sin hacer nada. Después de graduarse de la universidad y trabajar por un tiempo, Le Ying decidió retirarse de la sociedad y no mantener contacto con su círculo social. Creía que esta era la mejor manera de "reconciliarse" consigo misma. Un día, debido a varios "giros" del destino, decidió cambiar su vida. Conoció al entrenador de boxeo Hao Kun. Justo cuando pensaba que su vida estaba a punto de encaminarse, la vida la pone a prueba nuevamente.
"La pasión de Matt transforma su pan en extraordinario. Sin embargo, cuando el pan pierde su magia, los lugareños de la isla entran en pánico y recurren a Annie, su amiga de la infancia y el verdadero amor de Matt. Protagonizada por Eloise Mumford, Brant Daugherty."
Una experta en una conferencia sobre Jane Austen se enamora del hombre que interpreta al señor Darcy
Un publicista de Nueva York ayuda a un lanzador de la MLB a encontrar el camino de regreso al juego y a su corazón. Protagonizada por Erin Cahill y Marco Grazzini.
Una madre soltera y un jugador de fútbol profesional se enamoran cuando se reencuentran.
Una ayudante de cocina encuentra el amor en Portugal cuando le piden que conduzca un programa de cocina en televisión.
Unas madres entrometidas traman un plan para hacer de casamenteras de sus hijos.
"Cuando Rory llega al acogedor hotel, se encuentra con un ex novio que le rompió el corazón."
Harriet desea conocer al perfecto señor Darcy y despierta en su novela favorita.
Una ejecutiva de una empresa discográfica redescubre el amor en un festival de música en Outer Banks.