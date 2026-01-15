Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 15 de enero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
15 de Enero del 2026
Muerte en el Nilo
Muerte en el Nilo
2h 7minCrimen,Misterio & Suspense,Drama2022
Director: Kenneth Branagh
Reparto: Kenneth Branagh,Tom Bateman,Annette Bening,Russell Brand,Ali Fazal,Dawn French,Gal Gadot,Armie Hammer,Rose Leslie,Emma Mackey,Sophie Okonedo,Jennifer Saunders,Letitia Wright,Michael Rouse,Alaa Safi
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 62
Sinopsis

Las vacaciones egipcias del detective belga Hércules Poirot, a bordo de un glamuroso barco de vapor, se ven alteradas por la búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una pareja perfecta se ve truncada de la forma más trágica.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Marcelino pan y vino
Marcelino pan y vino
1h 31minDrama,Europeas1955
Director: Ladislao Vajda
Reparto: Pablito Calvo,Rafael Rivelles,Antonio Vico,Juan Calvo,José Marco Davó,José Nieto,Fernando Rey,Juanjo Menéndez,Adriano Domínguez,Matilde F. Vilariño,Mariano Azaña,Joaquín Roa,Isabel de Pomés,Carmen Carbonell,Carlota Bilbao
Valoración:
IMBD 7.1
Sinopsis

En el siglo XIX, después de una larga guerra, un bebé es abandonado a la puerta de un convento de frailes franciscanos que intentan, sin éxito, buscarle una familia. Pasan los años, y aunque el niño vive feliz entre los monjes, no puede dejar de añorar a su madre. Marcelino se hace amigo de un Cristo crucificado que hay en el desván del convento: habla con él y le sube de la cocina pan, vino y otros víveres que puede encontrar.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Amor al sol
Amor al sol
G1h 21minRomance2019
Director: Rich Newey
Reparto: Emeraude Toubia,Tom Maden,Shawn Christian,Betsy Graver,John William Wright,Ashley Jones,Diana Garle,Frank Oakley III,Cindy Karr,Demi Castro,Michael Andrew Ajazi,Oscar Azul,Charles L. Bailey Jr.,Brie Burke,Laura Cianciolo
Valoración:
IMBD 5.4
Sinopsis

Cuando la creadora de una exitosa aplicación de citas se compromete, regresa a su pueblo para contarle la noticia a su padre, pero allí se cruza con un viejo amor y vuelve a enamorarse de él.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
En nombre de la tierra
En nombre de la tierra
R1h 55minAnimación,Historia,Drama2023
Director: Hugh Welchman,Dorota Kobiela
Reparto: Kamila Urzędowska,Robert Gulaczyk,Mirosław Baka,Sonia Mietielica,Ewa Kasprzyk,Cezary Łukaszewicz,Małgorzata Kożuchowska,Sonia Bohosiewicz,Dorota Stalińska,Andrzej Konopka,Mateusz Rusin,Maciej Musiał,Małgorzata Maślanka,Anna Grzeszczak,Helena Korczycka
Valoración:
IMBD 7.6
Rotten Tomatoes 61
Sinopsis

Cuenta la historia de una campesina, Jagna, obligada a casarse con un granjero rico y mucho mayor, Boryna, a pesar de que ella está enamorada de su hijo, Antek. Con el tiempo, Jagna se convierte en objeto de envidia y odio de los aldeanos, y tiene que luchar para preservar su independencia. Ambientada en la campiña polaca en la cúspide de los siglos XIX y XX, los giros dramáticos de la historia se relacionan con los cambios de estación, el trabajo duro en el campo y las fiestas tradicionales locales. La novela de Wladyslaw Reymont será llevada a la pantalla con una animación de pinturas realistas y pre-impresionistas al estilo de la pintura polaca del siglo XIX.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Re la gun tang
Re la gun tang
PG-132h 9minDeporte,Acción & Aventura,Comedia,Drama2024
Director: Jia Ling
Reparto: Jia Ling,Lei Jiayin,Zhang Xiaofei,Yang Zi,Sha Yi,Qiao Shan,Li Xueqin,Ma Li,Zhao Haiyan,Zhang Qi,Shen Chunyang,Xu Juncong,Bu Yu,Zhu Tianfu,Liu Honglu
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 82
Sinopsis

Le Ying ha permanecido en casa durante muchos años sin hacer nada. Después de graduarse de la universidad y trabajar por un tiempo, Le Ying decidió retirarse de la sociedad y no mantener contacto con su círculo social. Creía que esta era la mejor manera de "reconciliarse" consigo misma. Un día, debido a varios "giros" del destino, decidió cambiar su vida. Conoció al entrenador de boxeo Hao Kun. Justo cuando pensaba que su vida estaba a punto de encaminarse, la vida la pone a prueba nuevamente.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El Hijo Del Panadero
El Hijo Del Panadero
1h 24minRomance,Comedia,Fantasía2021
Director: Mark Jean
Reparto: Eloise Mumford,Brant Daugherty,Maude Green,Haig Sutherland,Elysia Rotaru,Brenda Crichlow,Serge Houde,Oliver Rice,Doron Bell,Nathaniel Arcand,Eric Keenleyside,Seabastian Mars Fairley,Mark Brandon,Laine MacNeil,Kate Boutilier
Valoración:
IMBD 6.2
Sinopsis

"La pasión de Matt transforma su pan en extraordinario. Sin embargo, cuando el pan pierde su magia, los lugareños de la isla entran en pánico y recurren a Annie, su amiga de la infancia y el verdadero amor de Matt. Protagonizada por Eloise Mumford, Brant Daugherty."

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Mensajes al señor Darcy
Mensajes al señor Darcy
1h 24minRomance,Comedia2024
Director: Peter Wellington
Reparto: Mallory Jansen,Will Kemp,Lillian Doucet-Roche,Carolyn Scott,David Rosser,Maia Alvina,Jinny Wong,David Pinard,Robert Notman,Steven Vlahos,Benjamin Ayres
Valoración:
IMBD 6.6
Sinopsis

Una experta en una conferencia sobre Jane Austen se enamora del hombre que interpreta al señor Darcy

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Jugando con el corazón
Jugando con el corazón
1h 22minComedia,Romance2023
Director: Stacey N. Harding
Reparto: Erin Cahill,Marco Grazzini,Sarah Smyth,Todd Thomson,Jason Fernandes,Olivia Steele-Falconer,Bethany Brown,Jason McKinnon,Donia Kash,Darcy Laurie,Rob Morton,Jason Schombing,Kathleen Duborg,Mia Shanks,Arpad Balogh
Valoración:
IMBD 6.4
Sinopsis

Un publicista de Nueva York ayuda a un lanzador de la MLB a encontrar el camino de regreso al juego y a su corazón. Protagonizada por Erin Cahill y Marco Grazzini.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Fourth Down and Love
Fourth Down and Love
1h 24minRomance,Comedia,Familia,Deporte2023
Director: Allan Harmon
Reparto: Pascale Hutton,Ryan Paevey,Darlene Tait,Sophia Powers,Dan Payne,Steve Bacic,Heather Doerksen,Kalyn Miles,Fred Henderson,Panou,Ian Ronningen,Darby Steeves,Aaron Joseph,Gemma Martini,David Stuart
Valoración:
IMBD 6.6
Sinopsis

Una madre soltera y un jugador de fútbol profesional se enamoran cuando se reencuentran.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Una pizca de Portugal
Una pizca de Portugal
1h 24minRomance2023
Director: Clare Niederpruem
Reparto: Heather Hemmens,Luke Mitchell,Duarte Gomes,Johnna Dias-Watson,Eric Geynes,Darren Day,Amy Pemberton,Martina Laird,André Gago,Mário Ribeiro
Valoración:
IMBD 6.1
Sinopsis

Una ayudante de cocina encuentra el amor en Portugal cuando le piden que conduzca un programa de cocina en televisión.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
A Scottish Love Scheme
A Scottish Love Scheme
1h 24minRomance,Drama2024
Director: Heather Hawthorn-Doyle
Reparto: Erica Durance,Jordan Young,Jo Cameron Brown,Juliet Cadzow,Kevin McMonagle
Valoración:
IMBD 6.2
Sinopsis

Unas madres entrometidas traman un plan para hacer de casamenteras de sus hijos.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Cuando el amor aparece
Cuando el amor aparece
1h 30minComedia,Romance2023
Director: Jo-Anne Brechin
Reparto: Rhiannon Fish,James William O'Halloran,Erin Connor,Steve Nation,Victor Parascos,Renee Herbert,Callan Colley,Janaki Gerard,Francesca Savige,Eilie Boddington
Valoración:
IMBD 6.3
Sinopsis

"Cuando Rory llega al acogedor hotel, se encuentra con un ex novio que le rompió el corazón."

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Una chica en Austen
Una chica en Austen
1h 24minComedia,Romance,Fantasía2024
Director: Clare Niederpruem
Reparto: Eliza Bennett,Nicholas Bishop,Nell Barlow,Catherine Hannay,Erica Ford,Grace Hogg-Robinson,Calypso Cragg,Robin Weaver,Robert Portal,Toby-Alexander Smith,Dominic Andersen,Bert Seymour,Sarah Ferguson,JR Esposito,Olivia Benjamin
Valoración:
IMBD 6.4
Sinopsis

Harriet desea conocer al perfecto señor Darcy y despierta en su novela favorita.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Señal acústica
Señal acústica
1h 24minRomance,Comedia2023
Director: Terry Ingram
Reparto: Holland Roden,Corey Cott,Gelsea Mae,Matt Mazur,Jon Bryant,Marci T. House,Tegan Moss,Stephan Miers,Brent Stait,Donald Sales,Michelle Creber,Natalie Sharp,Nels Lennarson,Igor Ariel Melo
Valoración:
IMBD 6.6
Sinopsis

Una ejecutiva de una empresa discográfica redescubre el amor en un festival de música en Outer Banks.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
