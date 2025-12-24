Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 24 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
24 de Diciembre del 2025
La red social
La red social
142h 1minDrama2010
Director: David Fincher
Reparto: Jesse Eisenberg,Andrew Garfield,Armie Hammer,Josh Pence,Justin Timberlake,Max Minghella,Brenda Song,Rashida Jones,John Getz,David Selby,Denise Grayson,Douglas Urbanski,Rooney Mara,Bryan Barter,Dustin Fitzsimons
Valoración:
IMBD 7.8
Rotten Tomatoes 96
Sinopsis

Mark Zuckerberg, alumno de Harvard y genio de la programación, se sienta a su ordenador y con empeño y entusiasmo comienza a desarrollar una nueva idea. En un furor de blogging y programación, lo que comenzó en la habitación de su colegio mayor pronto se convirtió en una red social global y una revolución en la comunicación. Seis años y 500 millones de amigos después, Mark Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Pero para este emprendedor, el éxito ha supuesto complicaciones personales y legales...

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Shrek
Shrek
PG1h 30minFantasía,Acción & Aventura,Familia,Animación,Comedia,Romance2001
Director: Andrew Adamson,Vicky Jenson
Reparto: Mike Myers,Eddie Murphy,Cameron Diaz,John Lithgow,Vincent Cassel,Peter Dennis,Clive Pearse,Jim Cummings,Bobby Block,Chris Miller,Cody Cameron,Kathleen Freeman,Christopher Knights,Simon J. Smith,Conrad Vernon
Valoración:
IMBD 7.9
Rotten Tomatoes 88
Sinopsis

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno, y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Adiós, June
Adiós, June
1h 54minDrama2025
Director: Kate Winslet
Reparto: Helen Mirren,Kate Winslet,Toni Collette,Johnny Flynn,Andrea Riseborough,Timothy Spall,Stephen Merchant,Fisayo Akinade,Jeremy Swift,Raza Jaffrey,Dan Li,Michelle Parker
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 67
Sinopsis

Helen Mirren da vida a una madre enferma, pero llena de ingenio, que decide tomar el control de su propia despedida en el emotivo debut como directora de Kate Winslet.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Tormenta en la Carretera
Tormenta en la Carretera
1h 33minComedia,Romance,Drama2011
Director: Thom Fitzgerald
Reparto: Olympia Dukakis,Brenda Fricker,Ryan Doucette,Kristin Booth,Michael McPhee,Mary-Colin Chisholm,Stephen Arnold,Juanita Peters,Ruth Owen,Trina Corkum,Mark A. Owen,John Dunsworth,John Beale,Wanda Arab,Michael Ray Fox
Valoración:
IMBD 7.2
Rotten Tomatoes 100
Sinopsis

Stella y Dotty escapan de un asilo en Maine y se embarcan en un viaje rumbo a Canadá para casarse legalmente. En el camino, recogen a un joven autoestopista que también busca sanar heridas del pasado.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Salidos de cuentas
Salidos de cuentas
R1h 35minDrama,Comedia2010
Director: Todd Phillips
Reparto: Robert Downey Jr.,Zach Galifianakis,Michelle Monaghan,Jamie Foxx,Juliette Lewis,Danny McBride,RZA,Matt Walsh,Brody Stevens,Jakob Ulrich,Naiia Ulrich,Todd Phillips,Bobby Tisdale,Sharon Conley,Nathalie Fay
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 39
Sinopsis

Desesperado por llegar a casa para acompañar a su esposa embarazada, un arquitecto viaja desde Atlanta hasta Los Ángeles junto a un excéntrico e irritante desconocido.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Una travesía de amor
Una travesía de amor
2h 21minRomance,Comedia,Acción & Aventura2013
Director: Rohit Shetty
Reparto: Shah Rukh Khan,Deepika Padukone,Nikitin Dheer,Sathyaraj,Mukesh Tiwari,Kamini Kaushal,Lekh Tandon,Rakesh Kukreti,Priyamani,Delhi Ganesh,Mohan Raman,Yogi Babu,Jasper,Besant Ravi,King Kong
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 53
Sinopsis

Rahul, soltero de 40 años, comienza un viaje hacia el sur de la isla dentro del tren “Chennai Express” para llevar a cabo el último deseo de su padre difunto. Pero él no sabe que este viaje se va a transformar en una aventura rocambolesca llena de sorpresas… malas y buenas.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Mi planta de naranja lima
Mi planta de naranja lima
1h 39minDrama,Familia,Europeas2013
Director: Marcos Bernstein
Reparto: João Guilherme Ávila,José de Abreu,Caco Ciocler,Eduardo Dascar,Fernanda Vianna,Emiliano Queiroz,Julia de Victa,Tino Gomes,Inês Peixoto,Kathia Calil,Leônidas José,Pedro Vale,Eduardo Moreira,Ricardo Bravo
Valoración:
IMBD 7.2
Sinopsis

Zezé es un niño de ocho años que, aunque travieso, tiene un buen corazón. Lleva una vida muy modesta y suele tener largas conversaciones con un arbolito de naranjas lima en su patio.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Bolas Fuera: Gary el entrenador de tenis
Bolas Fuera: Gary el entrenador de tenis
1h 27minComedia,Deporte2009
Director: Danny Leiner
Reparto: Seann William Scott,Randy Quaid,Brando Eaton,Leonor Varela,A.D. Miles,Emilee Wallace,Tim Williams,Ryan Simpkins,Conor Donovan,Allen Evangelista,Justin Chon,Meredith Eaton,Deke Anderson,Chandler Canterbury,Tricia Bergan
Valoración:
IMBD 5.4
Sinopsis

Un hombre de mantenimiento intenta ayudar a los tenistas de una escuela secundaria a ganar un campeonato estatal.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Harmony
Harmony
1h 37minFantasía,Misterio & Suspense,Ciencia ficción,Romance2018
Director: Corey Pearson
Reparto: Jessica Falkholt,Jerome Meyer,Eamon Farren,Jacqueline McKenzie,Paula Arundell,Cheryl Craig,Hayden Maher,Jordan Cowan,Edward McKenna,Fiona Press,Tessa James,Tiriel Mora,Adele Querol,Akos Armont,Salvatore Coco
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 20
Sinopsis

Nacida con un poder energético para absorber el miedo de los demás, una joven mujer debe encontrar el amor para equilibrar sus propios temores y luchar contra una creciente tormenta de energía negativa.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Tom Segura: Teacher
Tom Segura: Teacher
1h 0minComedia2025
Reparto: Tom Segura
Sinopsis

Fracasos de padre. Historias de excesos etílicos. Arrepentimientos profesionales. Tom Segura explora el lado oscuro ―pero divertido― de las lecciones más impredecibles de la vida.

¿Dónde verla?
Netflix
Local Boys
Local Boys
1h 42minDrama2002
Director: Ron Moler
Reparto: Mark Harmon,Eric Christian Olsen,Stacy Edwards,Jeremy Sumpter,Lukas Behnken,Giuseppe Andrews,Natalie Ramsey,Shelby Fenner,Scott H. Eddo
Valoración:
IMBD 6.5
Sinopsis

Randy y Skeet son dos hermanos que tienen una relación muy cercana debido a que su madre pasa todo el día trabajando. Randy ha de cuidar a su hermano pequeño y lo hace además con gusto. Los hermanos comparten la misma pasión por el surf y en su cumpleaños Randy le regala la primera tabla a Skeet, con la que también empiezan las clases para aprender a surfear las olas. Skeet está empeñado en aprender por su cuenta y a menudo se adentra solo en el mar. Es entonces cuando conoce a Jim Wesley, un profesional del surf a quien Randy admira por encima de todo. Jim empieza a pasar más tiempo con los niños y también con su madre, Jessica, y se da cuenta de que tienen mucho en común, pues, al igual que ellos, él también perdió a su esposa y a su hija. A Randy, en cambio, no le hace mucha gracia que sea el "recién llegado" quien enseñe a su hermano a surfear y que pase tanto tiempo con su madre.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Todo es Alegría y Felicidad
Todo es Alegría y Felicidad
1h 46minDrama2025
Reparto: Emily Rose,Eric Close,Sally Struthers,John O'Hurley,Shari Rigby,Vanessa Benavente,Nancy Stafford,Desiree Ross,Angel Rivera,Ava Jean
Valoración:
IMBD 7
Sinopsis

Podría ser la última Navidad con la familia completa, y Jessica Tannen quiere que sea perfecta. Pero con una larga lista de problemas que resolver, rivalidades entre hermanos, la llegada anticipada de familiares lejanos y un perro travieso, todo es caos. Sin embargo, Jessica aprende que estar rodeada de sus seres queridos es lo que de verdad hace especial a la Navidad.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
