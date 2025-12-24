Estrenos de Películas hoy 24 de diciembre del 2025

Sinopsis

Randy y Skeet son dos hermanos que tienen una relación muy cercana debido a que su madre pasa todo el día trabajando. Randy ha de cuidar a su hermano pequeño y lo hace además con gusto. Los hermanos comparten la misma pasión por el surf y en su cumpleaños Randy le regala la primera tabla a Skeet, con la que también empiezan las clases para aprender a surfear las olas. Skeet está empeñado en aprender por su cuenta y a menudo se adentra solo en el mar. Es entonces cuando conoce a Jim Wesley, un profesional del surf a quien Randy admira por encima de todo. Jim empieza a pasar más tiempo con los niños y también con su madre, Jessica, y se da cuenta de que tienen mucho en común, pues, al igual que ellos, él también perdió a su esposa y a su hija. A Randy, en cambio, no le hace mucha gracia que sea el "recién llegado" quien enseñe a su hermano a surfear y que pase tanto tiempo con su madre.