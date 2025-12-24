Estrenos de Películas hoy 24 de diciembre del 2025

Mark Zuckerberg, alumno de Harvard y genio de la programación, se sienta a su ordenador y con empeño y entusiasmo comienza a desarrollar una nueva idea. En un furor de blogging y programación, lo que comenzó en la habitación de su colegio mayor pronto se convirtió en una red social global y una revolución en la comunicación. Seis años y 500 millones de amigos después, Mark Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Pero para este emprendedor, el éxito ha supuesto complicaciones personales y legales...
Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno, y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.
Helen Mirren da vida a una madre enferma, pero llena de ingenio, que decide tomar el control de su propia despedida en el emotivo debut como directora de Kate Winslet.
Stella y Dotty escapan de un asilo en Maine y se embarcan en un viaje rumbo a Canadá para casarse legalmente. En el camino, recogen a un joven autoestopista que también busca sanar heridas del pasado.
Desesperado por llegar a casa para acompañar a su esposa embarazada, un arquitecto viaja desde Atlanta hasta Los Ángeles junto a un excéntrico e irritante desconocido.
Rahul, soltero de 40 años, comienza un viaje hacia el sur de la isla dentro del tren “Chennai Express” para llevar a cabo el último deseo de su padre difunto. Pero él no sabe que este viaje se va a transformar en una aventura rocambolesca llena de sorpresas… malas y buenas.
Zezé es un niño de ocho años que, aunque travieso, tiene un buen corazón. Lleva una vida muy modesta y suele tener largas conversaciones con un arbolito de naranjas lima en su patio.
Un hombre de mantenimiento intenta ayudar a los tenistas de una escuela secundaria a ganar un campeonato estatal.
Nacida con un poder energético para absorber el miedo de los demás, una joven mujer debe encontrar el amor para equilibrar sus propios temores y luchar contra una creciente tormenta de energía negativa.
Fracasos de padre. Historias de excesos etílicos. Arrepentimientos profesionales. Tom Segura explora el lado oscuro ―pero divertido― de las lecciones más impredecibles de la vida.
Randy y Skeet son dos hermanos que tienen una relación muy cercana debido a que su madre pasa todo el día trabajando. Randy ha de cuidar a su hermano pequeño y lo hace además con gusto. Los hermanos comparten la misma pasión por el surf y en su cumpleaños Randy le regala la primera tabla a Skeet, con la que también empiezan las clases para aprender a surfear las olas. Skeet está empeñado en aprender por su cuenta y a menudo se adentra solo en el mar. Es entonces cuando conoce a Jim Wesley, un profesional del surf a quien Randy admira por encima de todo. Jim empieza a pasar más tiempo con los niños y también con su madre, Jessica, y se da cuenta de que tienen mucho en común, pues, al igual que ellos, él también perdió a su esposa y a su hija. A Randy, en cambio, no le hace mucha gracia que sea el "recién llegado" quien enseñe a su hermano a surfear y que pase tanto tiempo con su madre.
Podría ser la última Navidad con la familia completa, y Jessica Tannen quiere que sea perfecta. Pero con una larga lista de problemas que resolver, rivalidades entre hermanos, la llegada anticipada de familiares lejanos y un perro travieso, todo es caos. Sin embargo, Jessica aprende que estar rodeada de sus seres queridos es lo que de verdad hace especial a la Navidad.