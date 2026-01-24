Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 24 de enero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

24 de Enero del 2026
Avatar: Una nueva era - Edición especial
Avatar: Una nueva era - Edición especial
41minDocumental2025
Reparto: James Cameron
Sinopsis

Una mirada exclusiva a “Avatar: Fuego y ceniza”, con entrevistas a James Cameron, el elenco y las mentes creativas detrás del fenómeno “Avatar”.

¿Dónde verla?
Disney Plus
Canción de cuna para una madre
Canción de cuna para una madre
1h 26minMisterio & Suspense,Drama2020
Director: Robert Malenfant
Reparto: Katie Leclerc,Jeff Schine,Victoria Barabas,Heather Ankeny,Todd Cahoon,Katie Michels,Tyee Tilghman,Martha Hackett,Corinne Laurance,Tara Malenfant,Maria McCann,Brock Morse,Ocean Tauber
Valoración:
IMBD 5.5
Sinopsis

Cuando el bebé recién nacido de Olivia y Harry Davis no sobrevive al nacimiento, la tragedia sume a la pareja en una profunda tristeza. Seis meses después, ambos han aceptado su pérdida y están reconstruyendo sus vidas pero cuando Olivia conoce a Brooke y a su bebé, se siente abrumada por un sentimiento de amor y nostalgia.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
