Estrenos de Películas hoy 24 de enero del 2026

24 de Enero del 2026
Avatar: Una nueva era - Edición especial
41minDocumental2025
Reparto: James Cameron
Sinopsis
Una mirada exclusiva a “Avatar: Fuego y ceniza”, con entrevistas a James Cameron, el elenco y las mentes creativas detrás del fenómeno “Avatar”.
¿Dónde verla?
Canción de cuna para una madre
1h 26minMisterio & Suspense,Drama2020
Director: Robert Malenfant
Reparto: Katie Leclerc,Jeff Schine,Victoria Barabas,Heather Ankeny,Todd Cahoon,Katie Michels,Tyee Tilghman,Martha Hackett,Corinne Laurance,Tara Malenfant,Maria McCann,Brock Morse,Ocean Tauber
Valoración:
Sinopsis
Cuando el bebé recién nacido de Olivia y Harry Davis no sobrevive al nacimiento, la tragedia sume a la pareja en una profunda tristeza. Seis meses después, ambos han aceptado su pérdida y están reconstruyendo sus vidas pero cuando Olivia conoce a Brooke y a su bebé, se siente abrumada por un sentimiento de amor y nostalgia.
¿Dónde verla?