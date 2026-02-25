Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estrenos de Películas hoy 25 de febrero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
25 de Febrero del 2026
La momia
La momia
PG-132h 4minAcción & Aventura,Fantasía1999
Director: Stephen Sommers
Reparto: Brendan Fraser,Rachel Weisz,John Hannah,Arnold Vosloo,Patricia Velásquez,Oded Fehr,Kevin J. O'Connor,Jonathan Hyde,Erick Avari,Stephen Dunham,Corey Johnson,Mohammed Afifi,Tuc Watkins,Omid Djalili,Bernard Fox
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 63
Sinopsis

El legionario Rick O'Connell y su socio descubren durante una batalla en Egipto las ruinas de Hamunaptra, la ciudad de los muertos. Pasado un tiempo, este descubrimiento le permitirá salvar su vida y volver al lugar con una egiptóloga y su hermano, donde coinciden con un grupo de americanos. Todos ellos, seducidos por la aventura, provocarán la resurrección de la momia de un diabólico sacerdote egipcio que intenta desesperadamente recuperar a su amada.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
El regreso de la momia
El regreso de la momia
PG-132h 10minAcción & Aventura,Fantasía,Misterio & Suspense2001
Director: Stephen Sommers
Reparto: Brendan Fraser,Rachel Weisz,John Hannah,Oded Fehr,Arnold Vosloo,Patricia Velásquez,Freddie Boath,Dwayne Johnson,Alun Armstrong,Adewale Akinnuoye-Agbaje,Shaun Parkes,Bruce Byron,Joe Dixon,Tom Fisher,Aharon Ipalé
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 46
Sinopsis

Han pasado diez años, Rick O'Connell se ha casado con Evelyn, y ambos son padres del pequeño Alex, de ocho años. Cuando, tras una serie de acontecimientos, la momia del antiguo sacerdote egipcio Im-Ho-Tep es resucitada por una extraña secta en el British Museum, y la maldición milenaria del Rey Escorpión -que seis mil años atrás traicionó al dios Anubis- lo devuelve a la vida, el choque entre ambas fuerzas malignas desencadenará el caos en el mundo... si Rick y Evelyn no consiguen evitarlo.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
El engaño
El engaño
1h 43minAcción & Aventura,Drama,Historia2026
Director: Frank E. Flowers
Reparto: Priyanka Chopra Jonas,Karl Urban,Ismael Cruz Cordova,Safia Oakley-Green,Pacharo Mzembe,Greg Hatton,Temuera Morrison,Angela Russo-Otstot,Vedanten Naidoo,Zack Morris,David Field,Ronnie James Hughes,Harry Reid
Sinopsis

Una mujer caribeña ve revelado su pasado secreto cuando su isla es invadida por sanguinarios bucaneros.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
La matanza de Texas: El origen
La matanza de Texas: El origen
1h 31minTerror,Misterio & Suspense,Documental2006
Director: Jonathan Liebesman
Reparto: Jordana Brewster,Taylor Handley,Diora Baird,Matt Bomer,R. Lee Ermey,Lew Temple,Andrew Bryniarski,Tim DeZarn,Lee Tergesen,Cyia Batten,Terrence Evans,Marietta Marich,L.A. Calkins,Allison Marich,Kathy Lamkin
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 16
Sinopsis

1969. En Estados Unidos, los efectos de la guerra de Vietnam son catastróficos: las bajas son innumerables, pero el reclutamiento continúa. Dean Hill, que acaba de cumplir 18 años, es llamado a filas. Su hermano Eric, que acaba de regresar de Vietnam, contra los deseos de su novia decide volver a alistarse en la Marina para proteger a su hermano. Pero los planes de Eric no coinciden con los de Dean, que ha planeado huir a México con su novia para evitar la guerra. Pero antes de ejecutar sus planes, las dos parejas deciden ir a Texas para pasar un último fin de semana de diversión.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
No es otra estúpida película americana
No es otra estúpida película americana
R1h 29minComedia,Romance2001
Director: Joel Gallen
Reparto: Chyler Leigh,Chris Evans,Jaime Pressly,Eric Christian Olsen,Mia Kirshner,Deon Richmond,Eric Jungmann,Ron Lester,Cody McMains,Sam Huntington,JoAnna Garcia Swisher,Lacey Chabert,Samm Levine,Cerina Vincent,Beverly Polcyn
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 32
Sinopsis

En el instituto John Hughes los chicos son como cualquier adolescente en cualquier otra peli de adolescentes. El chico deportista y popular apuesta con Austin, el rubito guapo, a que es capaz de transformar a Janey, la fea del colegio, en la reina del baile de fin de curso. Pero dos maquiavélicas compañeras intentarán que Jake pierda la apuesta: su hermana Catherine y Priscilla, la jefa de las animadoras. El resto de la pandilla tampoco es muy distinta a la de cualquier otra película de adolescentes americana. Y claro; los alumnos del instituto viven un curso lleno de fiestas, diversión, alcohol y sexo.

¿Dónde verla?
HBO Max
Sex Tape. Algo pasa en la nube
Sex Tape. Algo pasa en la nube
R1h 34minComedia,Romance2014
Director: Jake Kasdan
Reparto: Cameron Diaz,Jason Segel,Rob Corddry,Ellie Kemper,Rob Lowe,Jolene Blalock,Melissa Paulo,Nat Faxon,Nancy Lenehan,Giselle Eisenberg,Harrison Holzer,Sebastian Hedges Thomas,Timothy Brennen,Krisztina Koltai,Randall Park
Valoración:
IMBD 5.1
Rotten Tomatoes 16
Sinopsis

Cuando Jay (Jason Segel) y Annie (Cameron Diaz) entablaron relación, la atracción entre ambos era muy intensa. Diez años y dos hijos después, se dan cuenta de que hay que reavivar la llama de la pasión. Deciden entonces grabarse en vídeo mientras mantienen una maratoniana sesión sexual de tres horas. El problema surge cuando descubren que el vídeo ha sido enviado por error a sus amigos y familiares.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Back to Black
Back to Black
R2h 3minDrama,Música2024
Director: Sam Taylor-Johnson
Reparto: Marisa Abela,Jack O'Connell,Eddie Marsan,Lesley Manville,Juliet Cowan,Sam Buchanan,Pete Lee-Wilson,Thelma Ruby,Michael S. Siegel,Matilda Thorpe,Anna Darvas,Ryan O'Doherty,Spike Fearn,Harley Bird,Francesca Henry
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 35
Sinopsis

Biopic que narrará la vida personal y profesional de la cantante y compositora Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011 a los 27 años provocada por una vida llena de consumo y abuso de alcohol y drogas.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Noche de Paz, Noche de Muerte
Noche de Paz, Noche de Muerte
1h 36minMisterio & Suspense,Terror2025
Director: Mike P. Nelson
Reparto: Rohan Campbell,Ruby Modine,Mark Acheson,David Lawrence Brown,David Tomlinson,Erik Athavale,Rick Skene,James Durham,Sharon Bajer,Krystle Snow,Madeleine Cox,Jeff Strome,Darren Ross,Darren Felbel,Muriel Hogue
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 77
Sinopsis

Un niño presencia el asesinato de sus padres por de hombre disfrazado de Papá Noel. Años más tarde, ya adulto, se pone él mismo un disfraz de Papá Noel y se embarca en una violenta búsqueda de venganza contra los responsables.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Invasión
Invasión
141h 39minMisterio & Suspense,Terror,Ciencia ficción2007
Director: Oliver Hirschbiegel
Reparto: Nicole Kidman,Daniel Craig,Jackson Bond,Jeremy Northam,Jeffrey Wright,Veronica Cartwright,Josef Sommer,Celia Weston,Malin Åkerman,Roger Rees,Eric Benjamin,Susan Floyd,Stephanie Berry,Alexis Raben,Adam LeFevre
Valoración:
IMBD 5.9
Rotten Tomatoes 20
Sinopsis

Remake de "La invasión de los ladrones de cuerpos". Tras la catástrofe de un transbordador espacial que se estrella contra la Tierra, una misteriosa epidemia comienza a alterar el comportamiento de los seres humanos. Una psiquiatra de Washington descubre junto con varios científicos, que el origen de la epidemia es extraterrestre. Entonces, en una carrera contra reloj para no ser "infectada", deberá luchar para proteger a su hijo, ya que es posible que él sea la clave para detener la creciente invasión.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
La leyenda del samurái (47 Ronin)
La leyenda del samurái (47 Ronin)
PG-131h 59minDrama,Acción & Aventura,Fantasía2013
Director: Carl Rinsch
Reparto: Keanu Reeves,Hiroyuki Sanada,Ko Shibasaki,Tadanobu Asano,Min Tanaka,Rinko Kikuchi,Jin Akanishi,Masayoshi Haneda,Hiroshi Sogabe,Takato Yonemoto,Shû Nakajima,Hiroshi Yamada,Cary-Hiroyuki Tagawa,Tanroh Ishida,Yorick van Wageningen
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 16
Sinopsis

Basada en una leyenda japonesa. Siglo XVIII. Kai (Keanu Reeves) es un paria que se une a Oishi (Hiroyuki Sanada), el jefe de los 47 Ronin. Su objetivo es vengarse del traidor que mató a su señor y los condenó al destierro. Para recuperar el honor perdido, los guerreros emprenden una aventura que les obligará a superar duras pruebas.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Bad teacher
Bad teacher
G1h 32minComedia,Romance2011
Director: Jake Kasdan
Reparto: Cameron Diaz,Justin Timberlake,Jason Segel,Lucy Punch,Phyllis Smith,Kaitlyn Dever,John Michael Higgins,Thomas Lennon,Kathryn Newton,Molly Shannon,Eric Stonestreet,Matthew J. Evans,Dave Allen,Jillian Armenante,Igal Ben Yair
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 46
Sinopsis

Elizabeth es una profesora mal hablada, despiadada e inapropiada. Además bebe, se coloca y en lo único que piensa en es casarse con un buen partido que la mantenga y le permita dejar de trabajar. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para sustituirle por un rico y guapo profesor. Para ello tendrá que competir con Amy, otra profesora, hiperactiva y llena de energía. Cuando al mismo tiempo un sarcástico e irreverente profesor de gimnasia no para de tirarle los tejos a Elizabeth, las consecuencias de su salvajes y escandalosas confabulaciones aportarán a sus estudiantes, colegas e incluso a ella misma, una educación sin igual.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Notas de esperanza
Notas de esperanza
PG1h 53minDrama,Familia,Música2024
Director: Richard Ramsey,Joel Smallbone
Reparto: Joel Smallbone,Daisy Betts,Kirrilee Berger,Jonathan Jackson,Candace Cameron Bure,Terry O'Quinn,Lucas Black,Paul Luke Bonenfant,JJ Pantano,Tenz McCall,Angus K. Caldwell,Hillary Scott,Lance E. Nichols,Roslyn Gentle,Don Most
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 61
Sinopsis

La familia de David Smallbone se traslada de Australia a Estados Unidos en busca de un futuro mejor tras la quiebra de su exitosa compañía musical. Con nada más que sus siete hijos, maletas y su amor por la música, David y su esposa Helen, embarazada, se disponen a reconstruir sus vidas. La fe de Helen resiste contra viento y marea e inspira a su marido e hijos a aferrarse a la suya. Con sus propios sueños en suspenso, David y Helen empiezan a darse cuenta de la destreza musical de sus hijos, que llegarán a convertirse en dos de los artistas de más éxito en la historia de la música inspiradora: los artistas de KING + COUNTRY y Rebecca St. James, ganadores de cinco premios GRAMMY®.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Llévame a casa nena
Llévame a casa nena
R1h 37minRomance,Comedia,Drama2011
Director: Michael Dowse
Reparto: Topher Grace,Anna Faris,Dan Fogler,Teresa Palmer,Michelle Trachtenberg,Michael Biehn,Chris Pratt,Jeanie Hackett,Lucy Punch,Demetri Martin,Michael Ian Black,Bob Odenkirk,Angie Everhart,Jay Jablonski,Edwin Hodge
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 27
Sinopsis

En el verano de 1988, tras licenciarse en la Universidad, tres amigos están a punto de asistir a una fiesta desenfrenada. Uno de ellos, Matt Franklin (Topher Grace) debería trabajar para la compañía Fortune 500, pero, inexplicablemente para su familia y sus amigos, trabaja a tiempo parcial en una tienda de vídeos de una galería comercial. Quizá lo haga para estar cerca de Tori Frederking (Teresa Palmer), su amor platónico del instituto. Cuando ella lo invita a una fiesta, Matt, que cree que por fin ha llegado su oportunidad, acude con su hermana gemela (Anna Faris) y su mejor amigo (Dan Fogler).

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Todos los ojos sobre mí
Todos los ojos sobre mí
2h 19minDrama,Música2017
Director: Benny Boom
Reparto: Demetrius Shipp Jr.,Danai Gurira,Kat Graham,Jamal Woolard,Dominic L. Santana,Annie Ilonzeh,Lauren Cohan,Cory Hardrict,Grace Gibson,Desean Jackson,Brandon Sauve,Josh Ventura,Azad Arnaud,Sean Baker,Harold 'House' Moore
Valoración:
IMBD 5.9
Rotten Tomatoes 17
Sinopsis

La película está basada en la historia del conocido rapero Tupac Shakur, también conocido como 2Pac, uno de los raperos estadounidenses más exitosos de la historia. el músico no solo llamó la atención por su carrera: Tupac Shakur también lo hizo por sus numerosos problemas con la ley, incluyendo una condena en prisión y una gran polémica relacionada con que muchas de sus canciones parecían incitar a la violencia.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Cuidado en quien confías
Cuidado en quien confías
1h 37minMisterio & Suspense,Acción & Aventura,Drama2020
Director: Ryuhei Kitamura
Reparto: Ruby Rose,Jean Reno,Aksel Hennie,Rupert Evans,Julian Feder,David Sakurai,Hideaki Ito,Philip Whitchurch,Andreea Vasile,Howard Dell,Tiberiu Harsan,Kíla Lord Cassidy,Louis Mandylor,Andreea Androne,Delianne Forget
Valoración:
IMBD 4.7
Rotten Tomatoes 24
Sinopsis

Una mujer regresa de la guerra y entabla amistad con una familia en la ciudad de Nueva York. Cuando descubre que un grupo de ladrones planea atracar a sus nuevos amigos, decide hacerles frente, poniendo su vida en peligro para defender a los que más lo necesitan.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Battleship
Battleship
142h 11minMisterio & Suspense,Acción & Aventura,Ciencia ficción2012
Director: Peter Berg
Reparto: Taylor Kitsch,Alexander Skarsgård,Rihanna,Brooklyn Decker,Tadanobu Asano,Hamish Linklater,Liam Neeson,Peter MacNicol,John Tui,Jesse Plemons,Gregory D. Gadson,Jerry Ferrara,Adam Godley,Rico McClinton,Joji Yoshida
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 34
Sinopsis

“Battleship” es la libre adaptación al cine del popular juego de mesa de Hasbro conocido como “Hundir la flota” o ”Batalla naval”. La curiosa variante que plantea esta versión es que la batalla será entre la U.S. Navy y… ¡una flota alienígena! La historia nos propone una épica aventura de acción que transcurre en el mar, el cielo y la tierra, y en la que nuestro planeta lucha por sobrevivir contra una fuerza muy superior. La película está protagonizada por Taylor Kitsch en el papel del teniente Hopper, un oficial de la Marina destinado al John Paul Jones; Brooklyn Decker es Sam Shane, una fisioterapeuta de la Marina y novia de Hopper; Alexander Skarsgård es Stone, el hermano mayor de Hopper y comandante del Samson; Rihanna es la suboficial Raikes, especialista en armas del John Paul Jones; y Liam Neeson es el almirante Shane, el oficial superior de Hopper y Stone (y padre de Sam).

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Un amor para toda la vida
Un amor para toda la vida
1h 28minRomance2017
Director: Marco Serafini
Reparto: Paula Schramm,Raphaël Vogt,Jochen Schropp,Angela Roy,Robert Giggenbach,Krystian Martinek
Sinopsis

Siena es una joven abogada a quien su novio le ha pedido matrimonio. Como su ex-marido no le firma el divorcio decide visitarle para resolver el problema cuanto antes.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Mi Gran Boda Griega 3
Mi Gran Boda Griega 3
PG-131h 32minRomance,Comedia,Drama2023
Director: Nia Vardalos
Reparto: Nia Vardalos,John Corbett,Louis Mandylor,Elena Kampouris,Lainie Kazan,Andrea Martin,Maria Vacratsis,Gia Carides,Joey Fatone,Elias Kacavas,Melina Kotselou,Alexis Georgoulis,Stephanie Nur,Giannis Vasilottos,Anthi Andreopoulou
Valoración:
IMBD 5.2
Rotten Tomatoes 31
Sinopsis

La familia Portokalos viaja a Grecia para asistir a una reunión familiar en un viaje conmovedor e hilarante lleno de amor, giros y sorpresas.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru
Últimas noticias