Estrenos de Películas hoy 25 de febrero del 2026

El legionario Rick O'Connell y su socio descubren durante una batalla en Egipto las ruinas de Hamunaptra, la ciudad de los muertos. Pasado un tiempo, este descubrimiento le permitirá salvar su vida y volver al lugar con una egiptóloga y su hermano, donde coinciden con un grupo de americanos. Todos ellos, seducidos por la aventura, provocarán la resurrección de la momia de un diabólico sacerdote egipcio que intenta desesperadamente recuperar a su amada.
Han pasado diez años, Rick O'Connell se ha casado con Evelyn, y ambos son padres del pequeño Alex, de ocho años. Cuando, tras una serie de acontecimientos, la momia del antiguo sacerdote egipcio Im-Ho-Tep es resucitada por una extraña secta en el British Museum, y la maldición milenaria del Rey Escorpión -que seis mil años atrás traicionó al dios Anubis- lo devuelve a la vida, el choque entre ambas fuerzas malignas desencadenará el caos en el mundo... si Rick y Evelyn no consiguen evitarlo.
Una mujer caribeña ve revelado su pasado secreto cuando su isla es invadida por sanguinarios bucaneros.
1969. En Estados Unidos, los efectos de la guerra de Vietnam son catastróficos: las bajas son innumerables, pero el reclutamiento continúa. Dean Hill, que acaba de cumplir 18 años, es llamado a filas. Su hermano Eric, que acaba de regresar de Vietnam, contra los deseos de su novia decide volver a alistarse en la Marina para proteger a su hermano. Pero los planes de Eric no coinciden con los de Dean, que ha planeado huir a México con su novia para evitar la guerra. Pero antes de ejecutar sus planes, las dos parejas deciden ir a Texas para pasar un último fin de semana de diversión.
En el instituto John Hughes los chicos son como cualquier adolescente en cualquier otra peli de adolescentes. El chico deportista y popular apuesta con Austin, el rubito guapo, a que es capaz de transformar a Janey, la fea del colegio, en la reina del baile de fin de curso. Pero dos maquiavélicas compañeras intentarán que Jake pierda la apuesta: su hermana Catherine y Priscilla, la jefa de las animadoras. El resto de la pandilla tampoco es muy distinta a la de cualquier otra película de adolescentes americana. Y claro; los alumnos del instituto viven un curso lleno de fiestas, diversión, alcohol y sexo.
Cuando Jay (Jason Segel) y Annie (Cameron Diaz) entablaron relación, la atracción entre ambos era muy intensa. Diez años y dos hijos después, se dan cuenta de que hay que reavivar la llama de la pasión. Deciden entonces grabarse en vídeo mientras mantienen una maratoniana sesión sexual de tres horas. El problema surge cuando descubren que el vídeo ha sido enviado por error a sus amigos y familiares.
Biopic que narrará la vida personal y profesional de la cantante y compositora Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011 a los 27 años provocada por una vida llena de consumo y abuso de alcohol y drogas.
Un niño presencia el asesinato de sus padres por de hombre disfrazado de Papá Noel. Años más tarde, ya adulto, se pone él mismo un disfraz de Papá Noel y se embarca en una violenta búsqueda de venganza contra los responsables.
Remake de "La invasión de los ladrones de cuerpos". Tras la catástrofe de un transbordador espacial que se estrella contra la Tierra, una misteriosa epidemia comienza a alterar el comportamiento de los seres humanos. Una psiquiatra de Washington descubre junto con varios científicos, que el origen de la epidemia es extraterrestre. Entonces, en una carrera contra reloj para no ser "infectada", deberá luchar para proteger a su hijo, ya que es posible que él sea la clave para detener la creciente invasión.
Basada en una leyenda japonesa. Siglo XVIII. Kai (Keanu Reeves) es un paria que se une a Oishi (Hiroyuki Sanada), el jefe de los 47 Ronin. Su objetivo es vengarse del traidor que mató a su señor y los condenó al destierro. Para recuperar el honor perdido, los guerreros emprenden una aventura que les obligará a superar duras pruebas.
Elizabeth es una profesora mal hablada, despiadada e inapropiada. Además bebe, se coloca y en lo único que piensa en es casarse con un buen partido que la mantenga y le permita dejar de trabajar. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para sustituirle por un rico y guapo profesor. Para ello tendrá que competir con Amy, otra profesora, hiperactiva y llena de energía. Cuando al mismo tiempo un sarcástico e irreverente profesor de gimnasia no para de tirarle los tejos a Elizabeth, las consecuencias de su salvajes y escandalosas confabulaciones aportarán a sus estudiantes, colegas e incluso a ella misma, una educación sin igual.
La familia de David Smallbone se traslada de Australia a Estados Unidos en busca de un futuro mejor tras la quiebra de su exitosa compañía musical. Con nada más que sus siete hijos, maletas y su amor por la música, David y su esposa Helen, embarazada, se disponen a reconstruir sus vidas. La fe de Helen resiste contra viento y marea e inspira a su marido e hijos a aferrarse a la suya. Con sus propios sueños en suspenso, David y Helen empiezan a darse cuenta de la destreza musical de sus hijos, que llegarán a convertirse en dos de los artistas de más éxito en la historia de la música inspiradora: los artistas de KING + COUNTRY y Rebecca St. James, ganadores de cinco premios GRAMMY®.
En el verano de 1988, tras licenciarse en la Universidad, tres amigos están a punto de asistir a una fiesta desenfrenada. Uno de ellos, Matt Franklin (Topher Grace) debería trabajar para la compañía Fortune 500, pero, inexplicablemente para su familia y sus amigos, trabaja a tiempo parcial en una tienda de vídeos de una galería comercial. Quizá lo haga para estar cerca de Tori Frederking (Teresa Palmer), su amor platónico del instituto. Cuando ella lo invita a una fiesta, Matt, que cree que por fin ha llegado su oportunidad, acude con su hermana gemela (Anna Faris) y su mejor amigo (Dan Fogler).
La película está basada en la historia del conocido rapero Tupac Shakur, también conocido como 2Pac, uno de los raperos estadounidenses más exitosos de la historia. el músico no solo llamó la atención por su carrera: Tupac Shakur también lo hizo por sus numerosos problemas con la ley, incluyendo una condena en prisión y una gran polémica relacionada con que muchas de sus canciones parecían incitar a la violencia.
Una mujer regresa de la guerra y entabla amistad con una familia en la ciudad de Nueva York. Cuando descubre que un grupo de ladrones planea atracar a sus nuevos amigos, decide hacerles frente, poniendo su vida en peligro para defender a los que más lo necesitan.
“Battleship” es la libre adaptación al cine del popular juego de mesa de Hasbro conocido como “Hundir la flota” o ”Batalla naval”. La curiosa variante que plantea esta versión es que la batalla será entre la U.S. Navy y… ¡una flota alienígena! La historia nos propone una épica aventura de acción que transcurre en el mar, el cielo y la tierra, y en la que nuestro planeta lucha por sobrevivir contra una fuerza muy superior. La película está protagonizada por Taylor Kitsch en el papel del teniente Hopper, un oficial de la Marina destinado al John Paul Jones; Brooklyn Decker es Sam Shane, una fisioterapeuta de la Marina y novia de Hopper; Alexander Skarsgård es Stone, el hermano mayor de Hopper y comandante del Samson; Rihanna es la suboficial Raikes, especialista en armas del John Paul Jones; y Liam Neeson es el almirante Shane, el oficial superior de Hopper y Stone (y padre de Sam).
Siena es una joven abogada a quien su novio le ha pedido matrimonio. Como su ex-marido no le firma el divorcio decide visitarle para resolver el problema cuanto antes.
La familia Portokalos viaja a Grecia para asistir a una reunión familiar en un viaje conmovedor e hilarante lleno de amor, giros y sorpresas.