La Victoria: bebé de 8 meses fallece tras caer dentro de su vivienda en el jirón Sáenz Peña

El menor habría caído dentro del inmueble, hecho que le provocó la muerte de manera inmediata.
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

La Policía Nacional informó que en las próximas horas se darán a conocer las medidas que adoptarán y si existe algún tipo de responsabilidad en este hecho.

Lima
Un bebé de apenas ocho meses de edad perdió la vida tras sufrir una caída dentro de su vivienda, ubicada en el jirón Sáenz Peña, en el distrito limeño de La Victoria.

Según información preliminar brindada por la Policía Nacional, el menor habría caído dentro del inmueble, hecho que le provocó la muerte de manera inmediata.

Hasta la zona llegaron peritos de criminalística, quienes iniciaron las diligencias correspondientes conforme a ley, para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Efectivos policiales también tomaron la declaración de los familiares del menor, a fin de recabar más información sobre este lamentable suceso.

El caso ya es materia de investigación y en las próximas horas las autoridades competentes darán a conocer las medidas que adoptarán y si existe algún tipo de responsabilidad en este hecho.

La Victoria: dos hombres murieron en ataque armado dentro de local de comida rápida

Días atrás, dos hombres murieron en un ataque armado perpetrado dentro de un local de comida rápida, ubicado en la cuarta cuadra del jirón Las Esmeraldas, cerca al cruce con la avenida Palermo, en la urbanización Balconcillo, en el distrito limeño de La Victoria.

Según testigos consultados por RPP, las víctimas se encontraban comiendo pollo broaster, cuando de pronto irrumpieron en el negocio sujetos armados, que dispararon múltiples veces.

Los hombres, malheridos, fueron trasladados de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde posteriormente se confirmó su deceso.

La Victoria Bebé Policía PNP

