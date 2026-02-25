Paulo Autuori sobre otro '9' en Cristal: "Si el club decide traer otro extranjero, que venga con otro entrenador" [VIDEO]

Sporting Cristal se enfrentará al Carabobo de Venezuela, en la Fase 3 de la Copa Libertadores, tras vencer por penales (5-4) al 2 de Mayo de Paraguay, que acabó su sueño de seguir en el torneo continental. En esa coyuntura, Paulo Autuori admitió que su equipo tiene un déficit en efectividad.

“Cuando hay escenarios positivos, la tendencia es positiva. El tema es cuando ocurre lo contrario. En este momento, el juego del equipo tiene una tendencia favorable, pero debemos cuidar mucho la efectividad con y sin balón”, señaló.

“La falta de los goles nos han quitado un poco de moral. Creo que estamos bien ubicados en la cancha y estoy contento por cómo el equipo desarrolla el fútbol, pero falta madurez y efectividad, tanto ofensiva como defensivamente”, agregó.

En otro momento, cuando se le consultó si evalúa fichar a un extranjero más, especialmente un '9', Autuori sostuvo que "si el club decide traer otro extranjero, que venga con otro entrenador". puntualizó.

Hay que indicar, que Autuori cree que Cristal cuenta con una plantilla suficiente en medio de las críticas por la falta de gol de Felipe Vizeu.

Tras superar a 2 de Mayo, Cristal aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el objetivo celeste es superar a Carabobo y acceder a la fase de grupos de la Libertadores.