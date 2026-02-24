Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver Libertadores y Champions League

Real Madrid es dirigido por Álvaro Arbeloa.
José Luis Blanco Pagán

Fútbol EN VIVO HOY | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 25 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Benfica por la Champions League. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 25 de febrero. 

Partidos de hoy, Copa Libertadores

7:30 p.m. | Botafogo vs Nacional Potosí - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Argentinos Juniors vs Barcelona SC - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Champions League

3:00 p.m. | Atalanta vs Borussia Dortmund - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Juventus vs Galatasaray - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | PSG vs Mónaco - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Real Madrid vs Benfica - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa de Campeones de la Concacaf

7:00 p.m. | Cincinnati vs. Universidad O&M - Disney Plus

9:20 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés - Disney Plus

11:30 p.m. | LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito - Disney Plus

Partidos de hoy, liga de Arabia Saudita

2:00 p.m. | Al Fayha vs. Neom SC

2:00 p.m. | Al Najma vs. Al Nassr

