Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estrenos de Películas hoy 27 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
27 de Diciembre del 2025
Rumores y mentiras
Rumores y mentiras
R1h 33minComedia,Drama,Romance2010
Director: Will Gluck
Reparto: Emma Stone,Penn Badgley,Amanda Bynes,Dan Byrd,Thomas Haden Church,Patricia Clarkson,Cam Gigandet,Lisa Kudrow,Malcolm McDowell,Aly Michalka,Stanley Tucci,Fred Armisen,Juliette Goglia,Jake Sandvig,Morgan Rusler
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 85
Sinopsis

El guión, obra del dramaturgo Bert V. Royal, es una versión moderna y en clave estudiantil de “La letra escarlata”, la novela de Nathaniel Hawthorne. Narra la historia de una joven que decide fingir que lleva una vida promiscua, creyendo que así obtendrá algún tipo de beneficio. Sin embargo, las circunstancias se volverán en su contra.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Superagente 86 de película
Superagente 86 de película
PG-131h 50minMisterio & Suspense,Comedia,Acción & Aventura2008
Director: Peter Segal
Reparto: Steve Carell,Anne Hathaway,Dwayne Johnson,Alan Arkin,Terence Stamp,James Caan,Bill Murray,Patrick Warburton,Terry Crews,David Koechner,Masi Oka,Nate Torrence,Ken Davitian,David S. Lee,Dalip Singh
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 51
Sinopsis

Adaptación de la serie de televisión de los años 60 "Superagente 86" interpretada por Don Adams y Barbara Feldon. Steve Carell interpreta al despistado y atolondrado Superagente 86 de la agencia de inteligencia gubernamental CONTROL, que lucha contra las fuerzas del mal encarnadas en KAOS, la agencia rival. Dicho agente siempre va acompañado de su compañera, la agente 99.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
El retorno de los tomates asesinos
El retorno de los tomates asesinos
1h 38minCiencia ficción,Comedia,Terror1988
Director: John De Bello
Reparto: Anthony Starke,George Clooney,Karen M. Waldron,John Astin,Steve Lundquist,Michael Villani,J. Stephen Peace,Frank Davis,Harvey Weber,John De Bello,Costa Dillon,Deborah Gates,Rick Rockwell,Teri Weigel,Gordon Howard
Valoración:
IMBD 5.3
Sinopsis

El loco profesor Gangreen está preparando la segunda plaga de tomates asesinos dispuestos para aniquilar la humanidad.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
The Mermaid: Lake of the Dead
The Mermaid: Lake of the Dead
141h 27minTerror,Fantasía,Romance,Misterio & Suspense2018
Director: Svyatoslav Podgaevsky
Reparto: Victoria Agalakova,Efim Petrunin,Nikita Elenev,Sesil Plezhe,Sofya Shidlovskaya,Igor Khripunov,Dariya Yartseva,Alla Artamonova,Emil Sales,Nadezhda Igoshina
Valoración:
IMBD 4.4
Sinopsis

Una sirena malvada se enamora del prometido romano de Marina y apunta a mantenerlo alejado de Marina en su Reino de la Muerte bajo el agua. La sirena es una joven que se ahogó hace unos siglos. Marina solo tiene una semana para superar su miedo a las aguas oscuras, permanecer humana en la lucha mortal con los monstruos y no convertirse en una sola.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru
Últimas noticias