Estrenos de Películas hoy 27 de diciembre del 2025

Sinopsis

Una sirena malvada se enamora del prometido romano de Marina y apunta a mantenerlo alejado de Marina en su Reino de la Muerte bajo el agua. La sirena es una joven que se ahogó hace unos siglos. Marina solo tiene una semana para superar su miedo a las aguas oscuras, permanecer humana en la lucha mortal con los monstruos y no convertirse en una sola.