Estrenos de Películas hoy 27 de diciembre del 2025

El guión, obra del dramaturgo Bert V. Royal, es una versión moderna y en clave estudiantil de “La letra escarlata”, la novela de Nathaniel Hawthorne. Narra la historia de una joven que decide fingir que lleva una vida promiscua, creyendo que así obtendrá algún tipo de beneficio. Sin embargo, las circunstancias se volverán en su contra.
Adaptación de la serie de televisión de los años 60 "Superagente 86" interpretada por Don Adams y Barbara Feldon. Steve Carell interpreta al despistado y atolondrado Superagente 86 de la agencia de inteligencia gubernamental CONTROL, que lucha contra las fuerzas del mal encarnadas en KAOS, la agencia rival. Dicho agente siempre va acompañado de su compañera, la agente 99.
El loco profesor Gangreen está preparando la segunda plaga de tomates asesinos dispuestos para aniquilar la humanidad.
Una sirena malvada se enamora del prometido romano de Marina y apunta a mantenerlo alejado de Marina en su Reino de la Muerte bajo el agua. La sirena es una joven que se ahogó hace unos siglos. Marina solo tiene una semana para superar su miedo a las aguas oscuras, permanecer humana en la lucha mortal con los monstruos y no convertirse en una sola.