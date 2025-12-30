Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 30 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
30 de Diciembre del 2025
Incidente Crítico: Muerte en la Frontera
Incidente Crítico: Muerte en la Frontera
1h 30minDocumental2025
Director: Rick Rowley
Reparto: John Carlos Frey
Sinopsis

Documental de HBO que investiga el caso de Anastasio Hernández-Rojas, quien murió bajo custodia en la frontera entre México y los EUA.

¿Dónde verla?
HBO Max
El último viaje del Demeter
El último viaje del Demeter
R1h 59minTerror,Fantasía,Misterio & Suspense2023
Director: André Øvredal
Reparto: Corey Hawkins,Aisling Franciosi,David Dastmalchian,Javier Botet,Liam Cunningham,Chris Walley,Jon Jon Briones,Stefan Kapičić,Martin Furulund,Nikolai Nikolaeff,Woody Norman,Graham Turner,Andy Murray,Nicolo Pasetti,Christopher York
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 50
Sinopsis

Basado en un solo capítulo, el Captain's Log, de la clásica novela Drácula de 1897 de Bram Stoker, la historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres. La película detallará los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente en ruinas. No había rastro de la tripulación.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Sé mis ojos
Sé mis ojos
PG-131h 32minCrimen,Drama,Terror,Misterio & Suspense2021
Director: Randall Okita
Reparto: Skyler Davenport,Jessica Parker Kennedy,Laura Vandervoort,Pascal Langdale,George Tchortov,Joe Pingue,Emily Piggford,Keaton Kaplan,Kim Coates,Matthew Gouveia
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 81
Sinopsis

Cuando Sophie, una famosa esquiadora se queda ciega, su carrera se acaba y encuentra una ocupación dedicándose a cuidar gatos de familias que se ausentan de sus casas. Cuando se dedica a cuidar los gatos de una familia adinerada en una remota mansión, tres ladrones invaden el lugar para robar la caja fuerte de la casa. La única defensa de Sophie es Kelly, una veterana del ejército con la que ha contactado a través de la app See For Me. Kelly ayuda a Sophie a defenderse de los invasores y a sobrevivir.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El hombre sin sombra 2
El hombre sin sombra 2
1h 30minTerror,Misterio & Suspense,Acción & Aventura,Ciencia ficción2006
Director: Claudio Fäh
Reparto: Christian Slater,Laura Regan,Peter Facinelli,David McIlwraith,Jessica Harmon,Sarah Deakins,Sonya Salomaa,Stefano Giulianetti,Chelah Horsdal,William MacDonald,Terri Anne Welyki,John Shaw,David Abbott,Hamish Cameron,Colin Lawrence
Valoración:
IMBD 4.4
Rotten Tomatoes 17
Sinopsis

Michael Griffin es un asesino invisible que se convierte en un criminal perturbado a causa de un experimento con un suero que convierte en invisible a quien lo toma, y que a él le está volviendo loco y le está matando lenta y dolorosamente. Maggie Dalton, una bella bióloga que se dedica a la investigación, es la única persona que puede mantenerle con vida...

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Sputnik
Sputnik
141h 53minDrama,Terror,Ciencia ficción,Misterio & Suspense2020
Director: Egor Abramenko
Reparto: Oksana Akinshina,Fyodor Bondarchuk,Pyotr Fyodorov,Anton Vasilyev,Aleksey Demidov,Anna Nazarova,Albrecht Sander,Vitaliya Kornienko,Vasily Zotov,Aleksandr Marushev,Shamil Mukhamedov,Ruslan Dzhaybekov,Vitaly Kondrashov,Irina Byakova,Grigory Melikbekyan
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 88
Sinopsis

URSS, 1983. El cosmonauta héroe soviético Vladimir Veshnyakov trae una criatura alienígena a la tierra ... en su propio cuerpo. En el laboratorio secreto de la ciudad del régimen, la neurofisióloga Tatyana Klimova intenta salvar al astronauta del monstruo, descubriendo que está experimentando un interés más que profesional en su paciente.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt
La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt
1h 40minDocumental,Crimen2025
Director: Skye Borgman
Sinopsis

Desentraña el caso de Jodi Hildebrandt, la terapeuta de Utah cuyo arresto por maltrato infantil junto con la ‘youtuber’ Ruby Franke destapó un retorcido caso de manipulación.

¿Dónde verla?
Netflix
