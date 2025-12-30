Estrenos de Películas hoy 30 de diciembre del 2025

Documental de HBO que investiga el caso de Anastasio Hernández-Rojas, quien murió bajo custodia en la frontera entre México y los EUA.
Basado en un solo capítulo, el Captain's Log, de la clásica novela Drácula de 1897 de Bram Stoker, la historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres. La película detallará los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente en ruinas. No había rastro de la tripulación.
Cuando Sophie, una famosa esquiadora se queda ciega, su carrera se acaba y encuentra una ocupación dedicándose a cuidar gatos de familias que se ausentan de sus casas. Cuando se dedica a cuidar los gatos de una familia adinerada en una remota mansión, tres ladrones invaden el lugar para robar la caja fuerte de la casa. La única defensa de Sophie es Kelly, una veterana del ejército con la que ha contactado a través de la app See For Me. Kelly ayuda a Sophie a defenderse de los invasores y a sobrevivir.
Michael Griffin es un asesino invisible que se convierte en un criminal perturbado a causa de un experimento con un suero que convierte en invisible a quien lo toma, y que a él le está volviendo loco y le está matando lenta y dolorosamente. Maggie Dalton, una bella bióloga que se dedica a la investigación, es la única persona que puede mantenerle con vida...
URSS, 1983. El cosmonauta héroe soviético Vladimir Veshnyakov trae una criatura alienígena a la tierra ... en su propio cuerpo. En el laboratorio secreto de la ciudad del régimen, la neurofisióloga Tatyana Klimova intenta salvar al astronauta del monstruo, descubriendo que está experimentando un interés más que profesional en su paciente.
Desentraña el caso de Jodi Hildebrandt, la terapeuta de Utah cuyo arresto por maltrato infantil junto con la ‘youtuber’ Ruby Franke destapó un retorcido caso de manipulación.