Clasificación sufrida: Sporting Cristal sin gol encontró salvación en los penales con Cristiano y Enríquez

Sporting Cristal sufríó hasta el último instante ante 2 de Mayo de Paraguay para lograr la clasificación en la Copa Libertadores.

Sporting Cristal obtuvo una clasificación agónica ante 2 de Mayo de Paraguay. Tras un partido cerrado, el cuadro celeste tuvo que acudir a la tanda de penales para conseguir el boleto a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro dirigido por Paulo Autuori asumió el control del partido, pero se quedaba sin argumentos cada vez que encaraba el arco contrario para definir. En esta jornada, el delantero brasileño Felipe Vizeu evidenció nuevamente que está lejos del nivel para ser el '9' de un equipo copero como es Cristal.

Sin embargo, Vizeu cuenta con el respaldo de su compatriota Paulo Autuori, que se cansó de lamentarse de las oportunidades perdidas por sus dirigidos.

Cristal sin gol

Si 2 de Mayo fue superior a Alianza Lima en la fase previa, en esta eliminatoria Sporting Cristal demostró que fue mejor al equipo paraguayo. Sin embargo, esta superioridad no se reflejó en el marcador por falta de un 'killer' en el equipo celeste. En ese sentido, Felipe Vizeu no gravitó -otra vez- en el estadio Miguel Grau del Callao. Su aporte fue nulo y falló en la única opción de gol que tuvo para anotar.

En el balance fue mejor, pero Cristal no logró anotar a pesar de contar con 18 remates. Una estadística que pinta lo que es la falta de efectividad. Ante la salida de Vizeu, Santiago González acabó como el centrodelantero, aunque no estuvo fino, dejando en claro que su especialidad no es ser goleador.

2 de Mayo desperto y casi lo gana

El inicio de la segunda mitad replicó las acciones, con un Sporting dueño del balón y un 2 de Mayo bien parado en el fondo y listo para lanzar contragolpes que, poco a poco, generaron mayores sensaciones de riesgo sobre la portería local.



Cuando se jugaban 63 minutos un remate colocado de González pasó desviado a un lado del palo izquierdo defendido por Martínez mientras que el 2 de Mayo tuvo su opción más clara a los 75, con un tiro libre de Braian Ayala que reventó el travesaño defendido por Diego Enríquez.

La experiencia pesó en los penales

Tras un partido disputado a toda máquina, que sin embargo terminó 0-0, los celestes se impusieron por la vía de la pena máxima con anotaciones de Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzáles, el argentino Juan Cruz González y el brasileño Cristiano.



La tensión se mantuvo a tope entre los locales cuando el portero Martínez atajó el disparo del hispano-peruano Cristian Benavente, pero luego el portero nacional Enríquez logró parar el disparo del paraguayo Cáceres y, a pesar de la efectividad que mostraron Romero, Colman, Ruiz Díaz y Ayala desde los doce pasos, Coronel envió su disparo por arriba de la portería.