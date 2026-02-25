Últimas Noticias
Conductor de la empresa de transporte ‘San Bartolo’ fue asesinado a balazos cuando cubría su ruta en Lurín

El ataque ocurrió a la altura del puente peatonal Llanavilla, en el kilómetro 23 de la Panamericana Sur.
El ataque ocurrió a la altura del puente peatonal Llanavilla, en el kilómetro 23 de la Panamericana Sur. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Ángelo Manuel Pacheco Matencio (25).

Un conductor de la Empresa de Transporte Servicios Guadulfo Silva Carvajal, conocida como ‘San Bartolo’, fue asesinado a balazos por delincuentes que lo interceptaron cuando cubría su ruta con pasajeros a bordo, en el distrito limeño de Lurín.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP) el ataque ocurrió a la altura del puente peatonal Llanavilla, en el kilómetro 23 de la Panamericana Sur.

La víctima fue identificada como Ángelo Manuel Pacheco Matencio, de 25 años.

El ataque

Según testigos, el conductor se detuvo en el paradero para dejar pasajeros cuando un sujeto se acercó por el lado del chofer y le disparó en reiteradas ocasiones, para luego darse a la fuga.

Gravemente herido, Pacheco Matencio fue trasladadode emergencia a una clínica cercana; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Hasta el lugar llegó el director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el general PNP Víctor Revoredo, quien no brindó declaraciones a la prensa, pero afirmó que ya se ejecutan acciones operativas y coordinaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que la empresa de transporte es blanco de ataques. Incluso, indicaron que la compañía había suspendido anteriormente sus operaciones debido a amenazas constantes.

En la zona, peritos de criminalística continúan recabando indicios que permitan esclarecer el caso.

