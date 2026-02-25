Denisse Miralles sobre frustrada designación de Hernando de Soto como premier: "Quería hacer cambios adicionales"

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, brindó detalles sobre los eventos que llevaron a su sorpresiva designación en reemplazo de Hernando de Soto, quien había sido anunciado el último domingo por Presidencia como el nuevo jefe de Gabinete.

Según relató la titular de la PCM, los ministros invitados habían sido citados en Palacio de Gobierno a las 8:00 de la mañana, con la confirmación de que la ceremonia se realizaría al mediodía. Sin embargo, el acto se detuvo abruptamente ante la falta de un acuerdo final con De Soto.

La premier explicó que el mandatario informó al equipo ministerial que De Soto había planteado modificaciones a la nómina de ministros que ya se encontraba lista para prestar juramento.

De acuerdo al relato de Miralles, esta situación generó un escenario de incertidumbre que obligó al Ejecutivo a buscar una alternativa inmediata para evitar la paralización de las acciones estatales, especialmente en un contexto de desastres naturales que requieren decisiones ejecutivas urgentes.



"Él había informado que quería hacer cambios adicionales", dijo la presidenta del Consejo de Ministros citando lo dicho por Balcázar.

El factor de la emergencia y la presión del gabinete

El canciller Hugo de Zela intervino en la conferencia para respaldar la versión de la primera ministra, subrayando que la decisión no podía postergarse más tiempo.

De Zela reveló que fue el propio grupo de ministros el que instó al presidente Balcázar a definir la titularidad de la PCM debido a la gravedad de las inundaciones y lluvias que afectan al territorio nacional.

La negativa de De Soto a asumir el cargo bajo las condiciones establecidas por el jefe de Estado dejó un vacío que debía llenarse de forma perentoria para firmar decretos de urgencia pendientes desde la semana pasada, indicó De Zela.

"Había que tomar una rápida decisión sobre quién iba a ser primer ministro ante la posición que había tomado el señor De Soto de no querer continuar siendo primer ministro, porque los nuevos cambios que le había propuesto no habían sido aceptados por el presidente", explicó el canciller.

Ante esta situación, Miralles aceptó el encargo bajo la premisa de que el país no puede perder tiempo en discusiones políticas mientras la población sufre el impacto del Fenómeno del Niño, señaló De Zela.

La titular de la PCM enfatizó que la lista de ministros que finalmente juramentó es prácticamente la misma que se había convocado por la mañana, con la única excepción del nuevo ministro de Economía, Gerardo López, quien ocupó la vacante dejada por ella al asumir la presidencia del Consejo.

Rechazo a presuntas cuotas partidarias

Frente a las declaraciones de Hernando de Soto, quien en una entrevista tras su frustrado nombramiento sugirió que el Gabinete incluía cuadros vinculados a Alianza para el Progreso y sectores "cerronistas", Miralles deslindó de cualquier afiliación política.

La primera ministra pidió evitar especulaciones sobre su nombramiento y defendió su trayectoria técnica dentro del Estado. "Yo soy una funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política, nunca la he tenido y yo respondo a mi país", manifestó.

La versión oficial de la Presidencia de la República, difundida a través de un comunicado, señala que no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializar el "ambicioso plan de gobierno" de De Soto debido al carácter transitorio del mandato constitucional.

Por su parte, el economista dijo a los medios desde su domicilio, en Surco, que el presidente Balcázar no superó lo que él llamó una "prueba de fuego" al negarse a cambiar a ciertos integrantes del equipo ministerial.

De Soto advirtió que la composición final del Gabinete podría generar inestabilidad y aseguró que presentará registros para sustentar su postura sobre las influencias políticas en el entorno presidencial.

"Cuando lo sometí a la prueba de fuego, que es cambiar a los ministros, pues no pasó la prueba de fuego", sentenció Hernando de Soto.