Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estrenos de Películas hoy 30 de enero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
30 de Enero del 2026
Dhurandhar
Dhurandhar
3h 32minAcción & Aventura,Misterio & Suspense,Crimen,Drama2025
Director: Aditya Dhar
Reparto: Ranveer Singh,Akshaye Khanna,R. Madhavan,Arjun Rampal,Sanjay Dutt,Sara Arjun,Rakesh Bedi,Danish Pandor,Gaurav Gera,Naveen Kaushik,Saumya Tandon,Manav Gohil,Akash Khurana,Aliraza Namdar,Ashwin Dhar
Valoración:
IMBD 8.5
Rotten Tomatoes 42
Sinopsis

A principios de los 2000, un operativo encubierto se infiltra en el submundo de Karachi para desmantelar una violenta red criminal.

¿Dónde verla?
Netflix
Kung Fu Panda 4
Kung Fu Panda 4
PG1h 34minFamilia,Fantasía,Animación,Acción & Aventura,Comedia2024
Director: Mike Mitchell
Reparto: Jack Black,Awkwafina,Viola Davis,Dustin Hoffman,Bryan Cranston,James Hong,Ian McShane,Ke Huy Quan,Ronny Chieng,Lori Tan Chinn,Seth Rogen,Jimmy Donaldson,James Murray,James Sie,Cedric Yarbrough
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 71
Sinopsis

Po se prepara para ser el líder espiritual del Valle de la Paz, buscando un sucesor como Guerrero Dragón. Mientras entrena a un nuevo practicante de kung fu, enfrenta al villano llamado "el Camaleón", que evoca villanos del pasado, desafiando todo lo que Po y sus amigos han aprendido.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Sueños de campeón
Sueños de campeón
2h 47minHistoria,Drama,Deporte2025
Director: Pradeep Advaitham
Reparto: Roshan Meka,Anaswara Rajan,Kalyan chakravarthy Nandamuri,Santhosh Prathap,Kay Kay Menon,Murali Sharma,Ranvir Shorey,Hyper Adhi,Kovai Sarala,Avantika,Naresh,Vennela Kishore,Dulquer Salmaan,Prakash Raj
Valoración:
IMBD 7.4
Sinopsis

Una joven promesa del fútbol de Secunderabad sueña con jugar para Inglaterra, pero un osado plan lo arrastra a un violento movimiento de resistencia en la India posindependiente.

¿Dónde verla?
Netflix
Sweet Home Alabama
Sweet Home Alabama
1h 48minComedia,Romance2002
Director: Andy Tennant
Reparto: Reese Witherspoon,Josh Lucas,Patrick Dempsey,Candice Bergen,Mary Kay Place,Fred Ward,Jean Smart,Ethan Embry,Melanie Lynskey,Courtney Gains,Mary Lynn Rajskub,Rhona Mitra,Nathan Lee Graham,Sean Bridgers,Fleet Cooper
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 38
Sinopsis

Melanie es una diseñadora de moda de Nueva York prometida al soltero de oro de la ciudad. Pero la joven esconde un pasado lleno de secretos. Como por ejemplo Jake, un apuesto sureño con el que se casó en el instituto y que se niega a concederle el divorcio. Decidida a terminar con su tormentoso matrimonio de una vez por todas, Melanie regresa a su casa en Alabama para enfrentarse a su pasado. Allí comprende que aunque una chica se marche del Sur, el Sur nunca la abandona.

¿Dónde verla?
Netflix
96 Minutes
96 Minutes
1h 57minAcción & Aventura,Crimen,Romance2025
Director: Tzu-Hsuan Hung
Reparto: Austin Lin,Vivian Sung,Edison Wang,Lee Lee-Zen,Yao Yi Ti,Kent Tsai Fan-Hsi,Frederick Lee,Lu Hsueh-Feng,Ki-pin Ng,Cheng Chih-wei,Vera Chen,Wu Chien-Ho,Ling Yuan Kung,Flora Gu,Yeh Ching Han
Valoración:
IMBD 6.8
Sinopsis

Un experto en bombas y su prometida suben a un tren que contiene explosivos, mientras un profesor de física envuelto en un escándalo toma el mismo tren con la esperanza de reconciliarse con su esposa, quien partió en un tren anterior.

¿Dónde verla?
Netflix
Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980
Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980
1h 48minDocumental,Historia,Deporte2026
Sinopsis

En las Olimpiadas de 1980, un equipo de hockey logra una hazaña heroica e inesperada. A través de material inédito y entrevistas, este documental narra el icónico triunfo.

¿Dónde verla?
Netflix
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru
Últimas noticias