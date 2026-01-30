Estrenos de Películas hoy 30 de enero del 2026

A principios de los 2000, un operativo encubierto se infiltra en el submundo de Karachi para desmantelar una violenta red criminal.
Po se prepara para ser el líder espiritual del Valle de la Paz, buscando un sucesor como Guerrero Dragón. Mientras entrena a un nuevo practicante de kung fu, enfrenta al villano llamado "el Camaleón", que evoca villanos del pasado, desafiando todo lo que Po y sus amigos han aprendido.
Una joven promesa del fútbol de Secunderabad sueña con jugar para Inglaterra, pero un osado plan lo arrastra a un violento movimiento de resistencia en la India posindependiente.
Melanie es una diseñadora de moda de Nueva York prometida al soltero de oro de la ciudad. Pero la joven esconde un pasado lleno de secretos. Como por ejemplo Jake, un apuesto sureño con el que se casó en el instituto y que se niega a concederle el divorcio. Decidida a terminar con su tormentoso matrimonio de una vez por todas, Melanie regresa a su casa en Alabama para enfrentarse a su pasado. Allí comprende que aunque una chica se marche del Sur, el Sur nunca la abandona.
Un experto en bombas y su prometida suben a un tren que contiene explosivos, mientras un profesor de física envuelto en un escándalo toma el mismo tren con la esperanza de reconciliarse con su esposa, quien partió en un tren anterior.
En las Olimpiadas de 1980, un equipo de hockey logra una hazaña heroica e inesperada. A través de material inédito y entrevistas, este documental narra el icónico triunfo.