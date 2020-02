Noche de gritos: ¿Qué ver en el III Festival Insólito dedicado al cine de terror y fantasía?

Todo lo que debes saber sobre el III Festival Insólito, dedicado al cine de terror y fantasía. | Fuente: Festival Insólito

¿Halloween es tu fiesta favorita? ¿No se te escarapela el cuerpo si ves zombis? ¿En tu casa tienes una colección de las sagas "Scream", "Chucky" y "Viernes 13"? Entonces, no debes faltar al III Festival Insólito, dedicado al cine de terror y fantasía, que se desarrollará en Lima del 25 de febrero al 1 de marzo.

En esta edición postularon más de 1.500 producciones, entre largometrajes y cortometrajes, de 50 países. Las películas seleccionadas se podrán ver en las cinco sedes del evento, algunas de ellas contarán con ingreso libre.

La programación del III Festival Insólito incluye exhibiciones de las filmografías de los cineastas invitados, así como una muestra en reconocimiento de la obra del cineasta peruano Aldo Salvini.

5 SEDES

El Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú (San Borja), la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura (San Borja), la Sala Azul del CCPUC (San Isidro) y las sedes de Cineplanet de San Borja y Mall del Sur.

SECCIONES

El III Festival Insólito cuenta cinco secciones: Competencia Internacional de Largometrajes, Competencia Internacional de Cortometrajes, Fantasías sin reglas, Competencia Latinoamericana y Competencia Peruana.

PROGRAMACIÓN: ¿QUÉ VER POR DÍA?

Martes 25: "X-The Exploited". En Cineplanet San Borja.

Una detective sufre de inestabilidad emocional y se aterroriza cada vez que se acerca a la escena de un crimen. Sin embargo, para capturar al criminal detrás de una serie de asesinatos debe superar su lado emocional.

Miércoles 26: "Infección". En CCPUCP.

Un padre trata de salvar a su hijo, durante un brote epidémico de rabia que ha sumido a Venezuela en el caos.

Jueves 27: "Apocalipsis voodoo". En la Sala Armando Robles Godoy.

Una batalla apocalíptica entre una pareja peculiar de policías y un súper villano llamado Papá Voodoo y su banda de funk (que convierten en zombis a todo aquel que escucha su música). En la lucha entra en juego el Kung Fu, la lucha libre mexicana, el vudú, los zombis y más.

Viernes 28: "Zombies en el cañaveral. El documental". En CCPUCP.

En 1965, tres años antes del estreno de "La noche de los muertos vivientes" de George A. Romero, el director Ofelio Linares Montt filmó "Zombies en el cañaveral", un largometraje de terror con fuertes alegorías políticas. Tras un exitoso estreno en Estados Unidos, intentaron exhibirla en la Argentina, pero la realidad de esos oscuros días no jugó a favor de la cinta, de la cual se perdió todo rastro.

Sábado 29: "Doc of the Dead". En Auditorio Mario Vargas Llosa.

Un análisis sobre la cultura zombie por el cineasta Alexandre O. Philippe.

Domingo 1 de marzo: "Respira: Transgénesis". En Auditorio Mario Vargas Llosa.

Leonardo consigue trabajo como piloto fumigador en las plantaciones de soja, por lo que se muda al campo junto a su familia. Cuando comience a trabajar, descubrirá un oscuro secreto en el pueblo, que pondrá a él y a sus seres queridos en peligro.

INVITADOS

Alexandre O. Philippe (Suiza): documentalista con películas que redescubren obras representativas del cine de género de terror y ciencia ficción. Estrenará "Memory: The Origins of Alien" y "Leap of Faith". Tendrá una charla el sábado 29 a las 6 p.m. en el hall principal de la Biblioteca Nacional del Perú. Ingreso libre.

Jairo Pinilla (Colombia): será homenajeado por su trayectoria como pionero del cine de terror en Colombia y Latinoamérica. Se estrenará su película en 3D, "El espíritu de la muerte" que aborda una historia sobre la drogadicción y el satanismo. Tendrá una charla el viernes 28 a las 6 p.m. en el hall principal de la Biblioteca Nacional del Perú. Ingreso libre.

Jorge Olguín (Chile): cineasta pionero del cine de fantasía en su país. En su filmografía destacan "Ángel negro", "Sangre eterna" y "Cuenta la leyenda". Estrenará su última película "La casa".

Mauricio Pulido (Colombia): guionista y realizador audiovisual.