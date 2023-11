Jungkook conquista el mundo: 'Standing Next To You' es el número 1 en Billboard

Jungkook está dominando las listas de Billboard tras el lanzamiento de su primer álbum en solitario, Golden. El cantante de BTS ha logrado su primer puesto en la lista de álbumes, mientras que su sencillo más reciente, Standing Next To You, se ha convertido no solo en un triunfo para él en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Standing Next To You, el tercer single de Golden', se ha convertido en la canción más grande del mundo. El tema debutó en el puesto número 1 en el Billboard Global 200, el ranking que destaca las canciones más consumidas en el mundo, basada en una metodología que combina transmisiones y ventas.

La canción se sitúa en el puesto número 1 en la lista gracias a impresionantes cifras de consumo, destacando especialmente en las compras puras. Según Billboard, el sencillo vendió 121 mil copias a nivel mundial. Esta cifra incluye todas las versiones disponibles, como remixes etiquetados como Future Funk, Holiday y Slow Jam.

El tema también tuvo un desempeño increíble en plataformas de transmisión de todo tipo. La pista debutó con 81.6 millones de reproducciones en sitios como Spotify en su primera semana.

Jungkook ha alcanzado la cima en el Billboard Global 200 tres veces como artista en solitario. Los tres sencillos derivados de Golden -Seven con Latto, 3D con Jack Harlow y ahora Standing Next To You- han pasado tiempo en el número 1 de la lista. Como miembro de BTS, acumuló otros siete.

Mientras Standing Next To You domina, Jungkook también se encuentra en la segunda posición. Seven sigue fuerte a pesar de que ha estado disponible durante meses. La canción se ubica en el puesto número 2 en esta semana.

Standing Next to You

En una reciente entrevista en el programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, Jungkook compartió sus sentimientos sobre su reciente sencillo: "Cuando escuché Standing Next to You por primera vez, pensé que era genial y que era la canción que mejor podía mostrar mis habilidades vocales y mi actuación como artista. Por supuesto, tenía que ser la canción principal de mi álbum".

"Francamente, estaba confiado, pero esto va más allá de mi imaginación. Estoy muy agradecido con las ARMY. Porque, si no fuera por las ARMY, esto no sería posible", comentó el cantante. Además, compartió que lo que más le enorgullece son las ARMY y BTS. "Si no fuera por ellos, no sería lo que soy hoy".