‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’: Marvel lanza el tráiler final con Silver Surfer, más de Galactus y una familia que está por crecer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los fans no podrían estar más emocionados: Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps) ya tiene tráiler final, y todo apunta a que Marvel va a hacer justicia a su familia más icónica. Esta vez, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach se ponen en la piel de los superhéroes en una historia que promete ser fuera de este mundo.

El tráiler nos mete de lleno en este universo retrofuturista, donde los Cuatro Fantásticos despliegan sus poderes para enfrentar una amenaza cósmica. Y sí, aparece Silver Surfer —interpretado por Julia Garner— y, para los más atentos, un nuevo vistazo de Galactus, el devorador de mundos.

El tráiler también muestra la dinámica entre los protagonistas: Johnny siendo un completo irreverente, Sue intentando mantener al equipo unido, Ben sacando su lado más protector y Reed tratando de encontrar una solución. Y lo mejor: no es otra historia de orígenes. Ellos ya son un equipo y están listos para enfrentar su primer gran desafío como los Cuatro Fantásticos.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach protagonizan esta nueva adaptación del cómic.Fuente: Marvel Studios

¿Qué vemos en el tráiler final de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos?

Desde el arranque, el tráiler nos recuerda cómo obtuvieron sus poderes… y cómo la ciudad de Nueva York los adora por todas las veces que salvaron el día.

Después entramos en su hogar en el edificio Baxter: todo parece felicidad, preparando una cena en familia, hasta que Sue revela que está embarazada. Johnny celebra como loco, mientras Reed se queda pensativo.

Pero la tranquilidad no dura: el cielo de Nueva York se parte para mostrar a Silver Surfer anunciando este planeta "está destinado a morir". Johnny intenta detenerla, sin éxito. Reed se culpa de no haberlo previsto.

"¿Estamos a salvo?", le preguntan antes de lanzarse a investigar la amenaza. Reed no tiene claro si les queda tiempo… pero Sue lo tiene clarísimo: "Vamos a combatir esto juntos, como familia".

Después de un montaje de pura acción —con Reed estirando su cuerpo hasta límites absurdos— llega el momento cumbre: la aparición de los pies gigantescos de Galactus aplastando todo a su paso.

Ebon Moss-Bachrach interpreta a Ben Grimm, el inseparable mejor amigo de Reed Richards y pieza clave de los Cuatro Fantásticos.Fuente: Marvel Studios

¿De qué trata Los 4 fantásticos: primeros pasos?

En un mundo retrofuturista anclado en la estética de los años 60, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos nos presenta a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm mientras aprenden a dominar sus habilidades y, sobre todo, a mantenerse unidos.

Su prueba definitiva llega cuando Galactus, el devorador de mundos, y su heraldo Silver Surfer amenazan con borrar todo de la existencia. Pero la verdadera batalla no solo será por la humanidad… será por su propia familia.

Julia Garner da vida a una versión elegante y trágica de Silver Surfer, el heraldo de Galactus en este universo.Fuente: Marvel Studios

¿Quiénes integran el elenco de Los 4 fantásticos: primeros pasos?

El reparto principal incluye a:

Pedro Pascal como Reed Richards / Mr. Fantástico

como Reed Richards / Mr. Fantástico Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible

como Sue Storm / Mujer Invisible Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana

como Johnny Storm / Antorcha Humana Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / The Thing

como Ben Grimm / The Thing Ralph Ineson como Galactus

como Galactus Julia Garner como Shalla-Bal / Silver Surfer

como Shalla-Bal / Silver Surfer Paul Walter Hauser

John Malkovich

Natasha Lyonne

Sarah Niles

Joseph Quinn encarna a un Johnny Storm impulsivo y carismático, listo para incendiar el cielo como la Antorcha Humana.Fuente: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Los 4 fantásticos: primeros pasos?

La película llegará a los cines de Latinoamérica, incluido Perú, en formato IMAX el 24 de julio de 2025. En Estados Unidos y Canadá, el estreno será el 25 de julio. Este estreno marcará el arranque de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Vanessa Kirby da vida a Sue Storm, a quien describe como una mujer ferozmente femenina, maternal y audaz.Fuente: Marvel Studios

Mira el tráiler de Los 4 fantásticos: primeros pasos a continuación...

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis