Capitán Memo: la voz detrás de los himnos de nuestra infancia, qué piensa del retiro y su admiración por Los Mirlos

Antes de que las plataformas de streaming dominaran el entretenimiento, había una voz que, sin que muchos supieran su nombre, acompañó las tardes de miles de niños en Latinoamérica: la de Capitán Memo. Su inconfundible interpretación en series como He-Man y los amos del universo (1983) y La Pequeña Lulú (1976), entre tantas otras, convirtió sus canciones en himnos de toda una generación.

Hoy, desde Los Ángeles, Memo Aguirre —su verdadero nombre— reflexiona sobre ese legado. "Las canciones son mucho más famosas que yo", comenta en entrevista con RPP. Y no es para menos: en su carrera suma más de 300 temas para series animadas, que siguen sonando en la memoria colectiva de quienes crecieron en los años 70, 80 y 90.

"Todas las canciones me gustan cuando la gente se emociona. Es una energía fantástica", dice sobre la conexión que logra con el público cada vez que sube a un escenario. "La música te lleva a esas emociones, a ese momento cuando eras niño. Es muy especial... Tengo que agradecerles a ellos que se emocionen con algo que yo hice", agrega.

Capitán Memo musicalizó series como 'Siempre en el bosque' (1973), 'La abeja Maya' (1975) y 'El Gladiador' (1976).Fuente: Sitio oficial

¿Cómo empezó la leyenda de Capitán Memo?

Nacido en Santiago de Chile, Memo Aguirre emigró a Estados Unidos en los años 70, donde se abrió paso en un mercado competitivo gracias a su particular talento vocal. Lo que comenzó como un trabajo ocasional se transformó en una carrera que lo conectó con varias generaciones. "Tuve la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado", confiesa.

Su catálogo, que incluye temas de apertura y cierre de series animadas, creció de manera exponencial. "Cuando me pidieron hacer toda esta música, tenía unos 21 años. No tenía conocimiento para hacer música para documentales o para películas o para series animadas. No conocía ni siquiera las series animadas. Cuando me pedían las canciones, como la de Capitán Futuro (1978), por ejemplo, me daban las letras y yo escribía nomás. Yo llegaba y hacía la música que me gustaba", recuerda.

Continúa: "Nunca rechazaron ni siquiera una palabra. Estaban muy contentos, me decían: 'Lo que hago con los franceses, los italianos, a cada rato lo rechazan, pero lo que mandamos de Latinoamérica, no'. Así que fue muy inconsciente. Agradezco que fuera una cosa natural y espontánea. Así salió lo que salió, y la gente sigue cantando las canciones".

Un corazón rockero que late también con cumbia amazónica

Aunque su carrera se vinculó a la música infantil, Capitán Aguirre creció con el sonido de dos gigantes británicos: The Beatles y The Rolling Stones. "Cuando era chico, escuchaba a estos grupos que me hicieron ser músico y se los agradezco en el alma", nos cuenta.

"En Chile tengo un gran following rockero, que me dice que se interesaron por el rock desde los años 80, cuando eran muy chiquitos, y escuchaban, por ejemplo, El galáctico, Robot, eres formidable, y eso los influyó a que fueran músicos. Es increíble. Eso me halaga tremendamente", comenta.

Sin embargo, su curiosidad musical nunca se detuvo. Actualmente, uno de sus mayores descubrimientos y placeres es escuchar a Los Mirlos, íconos de la cumbia amazónica peruana, con quienes coincidió en Los Ángeles poco antes del debut de la agrupación en Coachella 2025. "Los acompañé todo el día porque me pidieron que los ayudara, porque era la primera vez que venían a Estados Unidos. Justamente les toqué la música que tengo en mi auto y les encantó", revela.

Con alegría, también celebra que Los Mirlos hayan llegado a escenarios internacionales como Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo. "¡Que una banda latinoamericana haya logrado tocar acá...! Ni siquiera ellos podían creer que los habían llamado. Así que los felicito", añade.

Capitán Memo se presentará en el Día del Cómic Festival 2025 en Lima, con un show lleno de nostalgia y grandes éxitos.Fuente: Sitio oficial

La música que le hubiera gustado tocar

Aunque su catálogo musical está lleno de aventuras animadas —incluyendo las primeras series de Marvel para televisión—, Capitán Memo confiesa que también soñó con hacer la música de producciones recientes, como las de Spider-Man y Masters of the Universe, el proyecto que viene preparando Amazon para llevar a He-Man a la pantalla grande en formato live-action. "Me hubiera gustado que me consideraran, pero fueron más en inglés que en español", comparte.

Sin embargo, no hay arrepentimiento en sus palabras. "Con lo que tenemos ya en Latinoamérica y España no nos damos abasto, recorriendo países todos los años. Así que realmente lo demás sería una cosa extra", afirma. También recuerda que con su banda viene tocando desde hace 20 años. "Al final hicimos 330 canciones, hasta Popeye, La Biblia y El libro mágico", agrega.

Entre las canciones más famosas de Capitán Memo están 'Ángel, la niña de las flores', 'Robot, eres formidable' y 'He-Man'.Fuente: Sitio oficial

¿Qué pasó con Condorito: la película?

Entre uno de los muchos proyectos de su trayectoria, Memo Aguirre recuerda un capítulo especial relacionado con Condorito, el entrañable personaje chileno. No fue parte de la película estrenada en 2017, sino de una propuesta anterior: “Hicimos la música de unos cortos animados de Condorito”.

"Era muy amigo del dueño de los derechos de Condorito, Sergio Mujica", recuerda. "El problema fue que a él lo embaucaron con hacer una versión que le gustara a todo el mundo, una versión media neutra. Y él se metió en esa onda, pero yo estoy completamente en desacuerdo, porque el personaje es chileno", explica.

En sus palabras: "Condorito se diluyó, perdió toda identidad en la película. No me gustó en absoluto. Está bien hecha técnicamente, pero perdió identidad como personaje... Siempre le dije: no lo hagas así. Quizás le dijeron: 'Si tú lo haces de esta manera, vas a llegar a España, a toda Latinoamérica'. Pero realmente no me gustó la película".

Lo único importante en la vida

¿Hay Capitán Memo para rato? "Bueno, hasta que me muera en el escenario, o muy cerca", responde. "No voy a dejar de cantar y viajar, como le digo a mi mujer. No puedo parar porque es mi vida, es lo que me produce satisfacción, absolutamente", afirma. "En estos momentos de mi vida estoy por las emociones de la gente, que es muy lindo".

A sus 72 años, y convertido en una leyenda de la música de las series animadas, asegura que, al final, la vida es muy simple: "No me preocupo por muchas cosas. Viajo, la paso bien, escribo canciones... Solo hay que tratar de ser felices. Vayamos a cantar, pasarla bien, abracémonos y arropémonos. Es lo único importante en la vida".

Con más de cinco décadas de trayectoria, Capitán Memo ha compuesto más de 330 canciones para series animadas, películas y jingles.Fuente: Sitio oficial

El Día del Cómic Festival

Aunque Capitán Memo confiesa que la primera vez que estuvo en Lima se encontraba "muy asustado", porque le habían dicho que la relación entre peruanos y chilenos era complicada, aquella vez subió al escenario de la discoteca Vocé y la reacción del público fue tan emocionante que "no podía creerlo". "Desde ese momento tengo una relación fantástica con el Perú", confiesa.

Su próxima cita con el público peruano será este domingo 4 de mayo a las 8 p.m., en un espectáculo cargado de emoción y nostalgia, donde sonarán canciones como Ángel, la niña de las flores, El Vengador y He-Man, con las que cerrará esta edición del Día del Cómic Festival. "Estoy muy contento por verlos de nuevo y cantar con ustedes. Va a estar lindo", concluye, con la promesa de seguir navegando entre generaciones.

