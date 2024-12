'Anaconda' regresa como comedia con Paul Rudd y Jack Black para Navidad de 2025

Paul Rudd y Jack Black protagonizan el reboot de Anaconda, dirigido por Tom Gormican. La película, que mezcla aventura y comedia, llegará a los cines en Navidad de 2025, según anunció Sony Pictures.

Este viernes, Paul Rudd y Jack Black sorprendieron al público al anunciar el regreso de Anaconda, el reboot de la icónica película de culto dirigida por el peruano Luis Llosa en los años noventa. La noticia llegó a través de las redes sociales de Sony Pictures, donde adelantaron que esta nueva versión tendrá un toque especial: su estreno será en Navidad de 2025.

"¡El anuncio que todos estaban esperando... Jack Black y Paul Rudd están haciendo una película! Anaconda llegará a los cines en Navidad de 2025", publicó el estudio en su cuenta de Instagram. Según informó The Hollywood Reporter, la cinta estará dirigida por Tom Gormican y contará con un guion que coescribió junto a Kevin Etten.

El anuncio vino acompañado de un breve y divertido video en el que los actores ofrecieron un adelanto del tono de la película. "Habrá una maldita serpiente enorme, y va a destrozar cosas", aseguró Black. Por su parte, Paul Rudd agregó: "¿Quieren asustarse? ¿Quieren reír? ¿Quieren celebrar con sus amigos? O tal vez están solos y tristes, sin nadie, pero solo quieren olvidarse de eso. Pues saldrá en Navidad de 2025".

¿De qué tratará la nueva Anaconda?

La trama de esta versión, según reportó The Hollywood Reporter en agosto, gira en torno a un grupo de amigos que, enfrentando una crisis de mediana edad, deciden rehacer su película favorita de la juventud. Viajan a la selva tropical y se encuentran luchando por sus vidas contra desastres naturales, serpientes gigantes y criminales violentos.

Aunque aún no se han confirmado los roles, el medio indica que Jack Black podría interpretar a un exdirector atrapado en su trabajo como videógrafo de bodas, mientras que Paul Rudd podría ser un actor cuya carrera alcanzó su punto máximo en un programa policial, pero que ve cómo sus sueños en Hollywood se desvanecen.

¿De qué trataba Anaconda de Luis Llosa?

Estrenada en 1997, Anaconda fue dirigida por el peruano Luis Llosa, conocido por El especialista y Fuego en el Amazonas. La película, protagonizada por Jennifer Lopez, Owen Wilson y Ice Cube, inició una saga que incluye Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid, Anaconda 3: Offspring y Anacondas: Trail of Blood, además de un crossover con Lake Placid.

En la historia original, un equipo de filmación de National Geographic es secuestrado por un cazador desquiciado en su misión de capturar la serpiente más grande y mortal del mundo. Aunque recibió críticas mixtas, la película fue un éxito inesperado en taquilla, recaudando 136 millones de dólares a nivel mundial y ganando con el tiempo el estatus de película de culto.

